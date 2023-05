North America’s 50 Best Bars: Handshake Speakeasy es el mejor bar de México

Este jueves se dieron a conocer los North America’s 50 Best Bars en San Miguel de Allende, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, consolidando a Handshake Speakeasy como el mejor bar en México.

Después del debut del año pasado, el programa de eventos de este 2023 se trasladó a nuestro país para destacar su escena de cócteles líder en el mundo, específicamente en el emblemático destino de Guanajuato, donde las y los bartenders, propietarias y propietarios, bares y marcas se reunieron en un solo lugar para demostrar por qué son unos de los mejores.

Esta es la lista de los bares mexicanos reconocidos en North America’s 50 Best Bars:

47 – Brujas – Ciudad de México

En Brujas el menú de bebidas, inspirado en la brujería y las mujeres, rinde homenaje a autores y activistas a través de una variedad de libaciones de hierbas y flores como la salvia, la lavanda y el bálsamo de limón que obtienen de los mercados locales de la Ciudad de México.

North America’s 50 Best Bars recomienda Lenca, un tributo a la campeona indígena hondureña Berta Cáceres, una mezcla de tequila plata con granos de café arábico, licor de hierbas italiano y vermut, o su Bramble (ginebra, licor de grosella roja, frambuesa negra y lima).

40 – Aruba Day Drink – Tijuana

En Aruba Day Drink los menús son prueba de los talentos multidisciplinarios del cantinero principal Keven Tocino. El jurado de North America’s 50 Best Bars recomienda The Flamingo (vodka de cardamomo, pomelo, amargo y aceite de naranja supremo), así como su Espresso Float No. 2 (licor de cacao oscuro y café local frío cubierto con nieve de vainilla).

31 – Selva – Oaxaca

La decoración moderna del bar de mediados de siglo se conjuga con plantas de selva y agave en el exterior, así como pequeños toques de arte indígena que complementan la decoración que tiene como objetivo celebrar la flora y fauna local.

North America’s 50 Best Bars recomienda el Miahuatlán (mezcal, jerez oloroso, amaro y hongo shitake) o el homónimo Selva (mezcal, hoja santa, limón, miel de agave, licor de chile, quesillo y albahaca, amargo de enebro), acompañado del menú que ofrece Diego Oka, con ingredientes frescos, combinaciones con mariscos, así como opciones veganas.

26 – Kaito del Valle – Ciudad de México

Inspirándose en el legendario ‘kaito‘ de Japón o las mujeres buceadoras de perlas, el equipo compuesto por mujeres mezcla cocteles japoneses únicos en su clase, además de que cuentan con una amplia colección de sake y una impresionante lista de highballs.

Un imperdible es su Godzilla (ginebra, sake, jarabe de wasabi, limón y hierba de limón).

25 – Café de Nadie – Ciudad de México

El menú de este bar ubicado en la Roma Norte contempla bebidas inspiradas en canciones, como el sencillo homenaje de Commodores, Sunday Morning (vodka marinado con fresas, vermut con macadamia, espuma de chardonnay y vainilla) que se acompaña de música por cada rincón.

Destaca que los socios del café, Carmen Huizapol, Mapo Molano y Jimena comparten un fuerte sentido de responsabilidad comunitaria que se ve reflejado en su menú con ingredientes originarios de Xochimilco y cocinados con un guiño a la tradición.

23 – Arca – Tulum

En el corazón de la jungla en Quintana Roo se encuentra el bar Arca, donde las mesas de madera se esconden bajo la sombra de árboles centenarios y una flora joven y exuberante, convirtiéndolo en un paraíso natural.

Bajo el mando de José Luis Hinostroza, Arca hace hincapié en la cocina al aire libre y las frutas y verduras únicas de la región, dando paso a obras maestras de sabores audaces y sus fuertes lazos con Oaxaca se hacen presentes mediante una precisa selección de mezcales. entre el equipo son evidentes en una excelente selección de mezcal. North America’s 50 Best Bars recomienda su Har Mar Superstar (mezcal, jengibre, miel, limón y tomillo).

22 – Sabine Sabe – Oaxaca

Nombrado así por la mítica curandera mazateca María Sabina, Sabina Sabe cuenta con un laberinto de habitaciones, cada una de las cuales ofrece un área de descanso íntima acompañados de pinturas de Alejandro Magallanes.

El mezcal es la especialidad aquí y su personal lo demuestra convirtiéndose en bibliotecas andantes sobre grandes productores y artesanos independientes. El bar también ofrece cocteles, con una lista repleta de Negroni junto con algunas versiones muy modernas del mezcal. Un programa gastronómico bien maridado completa la oferta con una carta de ingredientes locales.

21 – El Gallo Altanero – Guadalajara

Con una decoración que hacen honor a su nombre, en este bar “clandestino”, escondido detrás de una cafetería, los cantineros dan muestra de su amplio conocimiento sobre el tequila en diversos cocteles utilizando técnicas clásicas e ingredientes de agave más raros para crear pociones verdaderamente únicas. El menú cambia todos los días, pero algunos elementos se repiten, como el riff de Untal Santos sobre el Negroni (tequila añejo, campari, oporto y nuez india).

20 – Hanky Panky – Ciudad de México

Ubicado en el barrio de la Roma, en la Ciudad de México, mimetizado con una tortería, se encuentra Hanky Panky, donde predominan sus banquetas de cuero rojo y una larga barra de marmol que le da la bienvenida a aquellos que tiene la suerte de contar con una reservación.

La gerente del bar, Gina Barbachano, y el bartender principal, Ismael Martínez, presentan un programa de cocteles que muestra el profundo conocimiento del equipo sobre la mixología de la Era Dorada, como el coctel homónimo Hanky ​​Panky (ginebra, vermouth dulce, digestivo italiano).

De acuerdo con North America’s 50 Best Bars, este bar clandestino cuenta con joyas como su Rizzo (ron añejo de 15 años, mezcal, chocolate amargo, cordial de coco y hierbas), así como su Under the Volcano (ron añejo de 23 años, mezcal infundido con epazote, fusetti amargo y vermouth dulce).

17 – Rayo – Ciudad de México

Rayo se inspira en Mayahuel, una diosa precolombina asociada con el agave. No sólo es considerado uno de los mejores 20 bares en el mundo, Rayo entra en la lista de los que han abierto en los últimos 18 meses y se alza con el título del London Essence Best New Opening Award.

El equipo de Tito Pin-Perez brilla en la Sección Signature con sus propias creaciones, como su marca registrada Pepe el Toro (whisky, Nixta, limón, piña, mezcla de agave cocido cubierto con soda). Una sección final ofrece a los invitados opciones sin alcohol elaboradas con ingredientes familiares de cocteles, como el jarabe de agave y un jarabe de amargo vertible.

16. – Baltra Bar – Ciudad de México

Baltra crea la sensación de un café de barrio junto con un menú de bebidas cosmopolita, donde su director de bebidas, José Luis León, también es responsable de la célebre Licorería Limantour.

Aquí, el maestro emplea un toque más suave con los menús que se rotan según la temporada. Los sabores matizados compensan un ambiente animado con amigos reunidos en banquetas alrededor de mesas bajas. En medio de la alegría de vivir, uno podría perderse los recuerdos de Charles Darwin que decoran el espacio (Baltra fue la segunda isla de Galápagos visitada por el biólogo). “Este elegante bar de Condesa ofrece tanto una evolución en la mixología como un puerto seguro para celebrar con sus compañeros de barco”, destaca North America’s 50 Best Bars.

11 – Zapote Bar – Playa del Carmen

Ubicado en el resort tropical Rosewood Mayakoboa de Yucatán, el Zapote Bar es fiel a su nombre. El énfasis en la comodidad es evidente desde el cóctel de bienvenida hasta el laberinto de salas privadas para la degustación de agave, cenas de vino y apreciación de puros.

El programa de bebidas del barman principal Joshua Monaghan ofrece libaciones innovadoras con ingredientes de la jungla para evocar riffs inusuales en cocteles clásicos. Una de sus características es el uso de sabores y técnicas mayas, con un ligero toque de Medio Oriente que se refleja en la comida del chef Juan Pablo Loza; sin embargo, el fuego real es la sinergia de un servicio impecable, sabores brillantes y una pintoresca ubicación en la laguna.

4 – Limantour – Ciudad de México

Por segunda ocasión Limantour se posiciona como uno de los mejores bares no solo en México, sino en el mundo. Lo que comenzó como una licorería ahora es uno de los sitios más emblemáticos de la CDMX gracias a su fundador Benjamín Padrón y el gerente del bar, José Luis León, quienes elaboraron un menú que celebra su hogar en la colonia Roma, con destacados como el Mezcal Stalk (mezcal, licor de naranja, jugo de piña, miel de agave, bordeado con sal de gusano) y Margarita al Pastor (tequila, licor de naranja, taco mix y lima).

2 – Handshake Speakeasy – Ciudad de México

Por segundo año consecutivo este bar, escondido detrás de una puerta en la Colonia Juárez, cuyo único letrero es el número ’13’, se posiciona como el mejor en todo México. Su director, Eric Van Beek, elaboró ​​un programa completamente moderno donde muchas de las creaciones parecen simples, pero el primer sorbo es una explosión de sabores inesperados.

North America’s 50 Best Bars recomienda su coctel Banana Split, una bebida con sabor a plátano que mezcla bourbon, licor de plátano y jerez dando paso a una bebida fresca, ligera y no demasiado dulce.

Esta es la lista de los mejores bares en México de acuerdo con North America’s 50 Best Bars, ¿ya los conocías a todos?

