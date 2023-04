Así fue la trayectoria de Lasse Wellander, guitarrista de ABBA

Esta mañana se anunció el fallecimiento de Lasee Wellander, guitarrista de la banda sueca ABBA, a los 70 años tras su batalla con el cáncer.

El anunció lo hizo la banda en sus redes sociales:

Comienzos con ABBA

Los inicios de Lasee Wellander en el mundo de la música los hizo con bandas como Peps & Blues Quality, Nature, realizó una gira con Pugh Rogrfeldt y con Ted Gärdestad, justo la relación de Ted con los integrantes de ABBA fue lo que le abrió las puertas para formar parte de la exitosa banda sueca.

Wellander formó parte de ABBA casi desde sus comienzos. Hizo su primera sesión con la banda en octubre de 1974, con canciones como “Intermezzo No. 1” y “Crazy World”, convirtiéndose en el guitarrista principal.

Fue parte de la gira de ABBA en 1975, 1977, 1979 y 1980.

Cuando la banda, formada por Anni-Frid ‘Frida’ Lyngstad, Benny Andersson, Björn Ulvaeus y Agnetha Fältskog, se separó en 1982, Wellander siguió trabajando con Benny y Björn en discos como el álbum conceptual ‘Chess’, ¡’Gemini’ y las bandas sonoras de las películas ‘Mamma Mia’ y ‘Mamma Mia! Here We Go Again‘.

Asimismo, participó en dos de los álbumes en solitario de Agnetha Fältskog, y también en el regreso discográfico de ABBA en 2021.

Por si fuera poco, Lasse Wellander tocó con varios grupos durante los años 80, como Low Budget Blues Band, Little Mike and the Sweet Soul Music Band, Zkiffz; además lanzó siete álbumes de estudio.

Su pasión por la música era tanta que formo parte del Melodifestibalen.

A Lasse Wellander se le acreditan, como guitarrista o productor, más de 6 mil 300 canciones y entre los reconocimientos de los que se hizo acreedor está el Premio Conmemorativo Albin Hagström de la Real Academia Sueca de Música en 2005 y en 2018 el Premio Especial Studioräven de la Unión de Músicos Suecos.

