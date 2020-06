Netflix se solidariza con el ‘Black Lives Matters’ con una categoría especial

Netflix marca la diferencia entre otros servidores de streaming solidarizándose con el movimiento ‘Black Lives Matters’. La compañía ha anunciado la creación de una nueva categoría dentro de su plataforma donde recopila todas aquellas producciones que, en base a sus historias, podremos comprender el tema de la injusticia racial.

Con este suceso, Netflix reforma su compromiso por dar a conocer el contenido creado y protagonizado por las personas de color. Desde hace tiempo la compañía ha impulsado estas producciones, generando diálogo dentro y fuera de la plataforma por la calidad e historias plasmadas den cada una de ellas.

“Más que un momento”. Aprender más sobre la injusticia racial y la experiencia de personas de color en Estados Unidos nos será más fácil a través de esta colección de películas, series y documentales de la categoría ‘Black Lives Matters’.

When you log onto Netflix today, you will see a carefully curated list of titles that only begin to tell the complex and layered stories about racial injustice and Blackness in America. https://t.co/dN6XQmsrGK pic.twitter.com/3CIrrno6mw

— Netflix (@netflix) June 10, 2020