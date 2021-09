Çırağan Palace Kempinski: estadía real a las orillas del Bósforo

Durante miles de años, Estambul ha sido un símbolo de grandeza, gloria y elegancia.Y, al resguardo del Çırağan Palace Kempinski, el primer vistazo de esta ciudad histórica se convierte en inolvidable, al ofrecer la oportunidad inigualable de convertir el traslado a sus dominios en un viaje memorable y exclusivo, ya que se puede acceder a él en limusina, yate o helicóptero para comenzar, así, la inmersión a experiencias legendarias.

Situado en la parte europea del estrecho del Bósforo, éste es el único palacio imperial otomano en pie. Su legado se remonta al siglo XVII, cuando fue concebido como un jardín imperial de uso exclusivo del sultán Ahmed I y su familia. Con el paso de los años, se convirtió en la residencia de otros sultanes, quienes fueron agregando estructuras monumentales y otros detalles arquitectónicos a la construcción.



En la costa europea del Bósforo, entre los distritos de Beşiktaş y Ortaköy, muy cerca de las zonas comerciales de lujo, esta propiedad de The Leading Hotels of the World evoca grandeza imperial.