Imagina a tus hijos felices de estudiar mientras disfrutas de trabajar frente al mar. Four Seasons Punta Mita hace este sueño realidad con ‘schoolcations’, una experiencia basada en el programa mundial Knowledge for All Seasons (KFAS) para favorecer las actividades escolares a distancia y fomentar el aprendizaje a través de los viajes.

El programa KFAS fue desarrollado por la marca, en colaboración con profesionales de la educación, con la misión de apoyar a los niños y a los padres en el nuevo paradigma de aprendizaje que surgió con la contingencia. Y es que después de permanecer meses en casa, el regreso a clases plantea nuevos retos, a lo que se suma el anhelo de respirar aire fresco y observar otros escenarios en busca de bienestar emocional.

Para que el aprendizaje a distancia sea conveniente y divertido para toda la familia, ‘schoolcations’ (escuela-vacaciones) brinda una experiencia integral que incluye servicios tecnológicos y espacios de trabajo creativos y seguros, ya que el Four Seasons Punta Mita opera con el programa global LEAD WITH CARE.

También incluye el programa de compañeros de estudio y clases de arte, cultura, historia y deportes después de la escuela. Mientras tanto, los padres pueden atender compromisos virtuales de trabajo, realizar actividades de acondicionamiento físico o yoga con vistas fascinantes al Pacífico mexicano.

Estos son los highlights, a detalle, de la experiencia KFAS ‘schoolcations’.

Soporte técnico

¿Problemas con la computadora o el iPad? Un equipo técnico se encuentra dispuesto para ayudar las 24 horas, los 7 días de la semana. También se puede acceder, previo aviso, a impresoras, monitores más grandes, cargadores portátiles y otros útiles escolares.

Compañero de estudio KFAS

Four Seasons Punta Mita cuenta con un equipo de profesionales que pueden ayudar a los niños con sus deberes y tareas escolares, e incluso asistir a sus clases para proporcionar supervisión adicional en el proceso de aprendizaje. El apoyo educativo profesional también está disponible para aquellos que buscan tutoría privada.

Cabañas de estudio

Las cabañas de la piscina y la playa se pueden reservar y transformar en estaciones de trabajo privadas con vista al mar. Están equipadas con Wi-Fi, un monitor de TV, auriculares, un cargador portátil, almohadilla para el regazo y refrigerios energizantes como frutas frescas, batidos y paletas heladas.

Worldschooling Classes

La educación a través de los viajes en Four Seasons Resort Punta Mita incluye oportunidades para que los niños aprendan sobre la historia, la cocina y la cultura de México. También aventuras en la Bahía de Banderas para conocer y preservar el ecosistema. Así como clases de surf, tenis y clínicas de golf con profesionales.

Cabe destacar que ‘schoolcations’ apoyan el aprendizaje educativo local a través del programa “Ayudar Nos Mueve”, y una parte de las reservas del programa KFAS se destinará a la comunidad local.

Este es un ejemplo pionero de la tendencia que adquirirá auge mundial en lo que resta del año. Pues no cabe duda de que los viajes aportan conocimientos y que el proceso de aprendizaje puede ser más enriquecedor en un ámbiente agradable, inspirador. ¿Qué opinas?

