Los detalles de la próxima convención digital ‘Fandome DC’ han sido revelados. El evento que pretende reunir a todos los fanáticos del mundo en un solo lugar ha compartido los paneles, proyecciones y eventos de los que podrán ser parte este próximo 22 de agosto a través de su página oficial.

El evento promete muchas revelaciones de producciones esperadas como ‘Wonder Woman’, ‘The Batman’, ‘The Suicide Squad’ o el famoso Snyder’s Cut de ‘La liga de la justicia’, por mencionar solo algunos, donde estará presente parte de su elenco.

Para nuestro país el evento comenzará a partir de las 12:00 del día. Para mayor comodidad, también estará disponible en nueve idiomas (siendo el español uno de ellos), para complacer a los fanáticos de todo el mundo.

Para que no te pierdas ningún detalle: a través de la página DCFandome.com podrás registrarte y crear tu agenda personalizada de todos los paneles disponibles, así como proyecciones y clases magistrales. El objetivo será crear una súper comunidad, reunida por el gusto del Universo de DC, con más de cien horas de contenido único.

Las salas disponibles son las siguientes:

Salón de los superhéroes: el epicentro del DC Fandome. Aquí experimentarás la programación especial y los paneles con estrellas. Podrás ser el primero en ver contenido completamente nuevo de películas, series de televisión, juegos, y mucho más. El salón de los superhéroes es la entrada a un mundo hecho especialmente para los fans.

Este es un ambiente profundamente inmersivo que te transportará a la concurrida calle, dentro del distrito en donde se ubica el teatro de DC FanDome. Explora los escaparates, callejones y azoteas… pero asegúrate también de visitar los cuatro teatros emblemáticos: Monarch, Athena, Kandor y McDuffie Dakota, que alberga la Blerd & Boujee House; la celebración a la cultura Black Nerd (Blerd) que felizmente recibe a Blerds, LatinxGeeks, entre otros fans.

Toma asiento, forma parte de nuestra audiencia virtual y disfruta de horas de contenido DC de todas partes del mundo, que no te puedes perder. Ya sean paneles, proyecciones exclusivas de estreno mundial o imágenes nunca antes vistas, hay algo para que todos disfruten en compañía del elenco y creadores de los mundos de DC, incluidas las series de televisión, películas, entretenimiento en casa, videojuegos y mucho más.

En este universo los fans son las estrellas. Aventúrate de ver el más asombroso arte creado por fans, cosplay y contenido generado por los usuarios de todo el mundo, ¡Incluido, quizás, el tuyo! En este lugar los fans son reconocidos, honrados y recompensados a lo largo de esta experiencia única de 24 horas.

Entra al mundo tras bambalinas de los legendarios estudios Warner Bros. para conocer a los expertos que dan vida a DC en todas sus formas. Desde los cómics, hasta juegos, TV, películas, parques de diversiones, productos de consumo y más.

👏🏼 Most 👏🏽 Epic 👏🏿 Lineup 👏🏻 Ever 👏🏾 Free for all fans globally to join for 24-hours only on August 22 at https://t.co/SyKFjcIr1y. #DCFanDome pic.twitter.com/lyDGcomCdk

— DC (@DCComics) August 7, 2020