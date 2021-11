¿Quieres emprender? Estos consejos te da la fundadora del primer unicornio rosa

¿Te interesa crear una empresa y no sabes por dónde empezar? Silvina Moschini, fundadora y presidenta de TransparentBusiness, el primer unicornio rosa de América Latina, asegura que todo empieza al pensar distinto y pensar en grande para arrancar un negocio rentable, y quizá en unos años sumar otro unicornio (empresas con una valoración de más de 1,000 millones de dólares) a la región.

“Esto es parte de pensar diferente: acceder a capital distinto, mostrarse con talentos y capacidades en construir las reglas, contratar talento remoto y crear empresas virtuales. Todo esto es lo que yo hice distinto como emprendedora y que hizo que pudiera tener resultados diferentes a los que normalmente hubiera tenido si hubiera hecho lo mismo que casi todo el mundo”, explica Moschini en entrevista para Forbes México.

Si bien reconoció que las mujeres enfrentan mayores retos a la hora de emprender, pues únicamente un 0.4% del dinero de los venture capitals se destinan a mujeres emprendedoras en la región, es necesario aprovechar otros modelos de financiamiento como el crowdfunding, el cual no tiene tanto riesgo al recibir montos más pequeños y ser de mayor escala.

“¿Cómo vencer el síndrome del impostor? En esos momentos debes tener la cabeza bien fría, resituarte y decir: Sí, tengo lo que hay que tener porque he demostrado hacer lo que digo que voy a hacer. Además pensar en estoy preparada, tengo la experiencia y capacidad. Se logra asumiendo que tenemos un sesgo para poder recalibrar, se dice que la objetividad se logra sabiendo que tenemos subjetividad”, explica la empresaria.

América Latina es la región con la más alta proporción de mujeres que se animan a emprender su propio negocio, de acuerdo con un estudio realizado en 50 naciones por la Global Entrepreneurship Research Association.

Aunque las compañías lideradas por mujeres apenas representan el 12% del total de unicornios nacidos durante este año, son una tendencia que aumenta globalmente.

Estos son los consejos de Silvina Moschini para las emprendedoras:

1) Pensar distinto y en grande

La también directiva de SheWorks! (empresa que conecta los puntos entre educación digital, mujeres talentosas y oportunidades de empleo en la nube) aseguró que es más fácil construir compañías grandes para atraer a personas con más condiciones, recursos y con hambre de transformación de mercados.

“El primer consejo lo sintetizo en una frase: skirt the rules, que quiere decir, ponle falda a las reglas pero que también tiene un doble sentido; el doblar las reglas sin quebrarlas. Esta frase lo que resume es cómo las mujeres podemos utilizar estos atributos y talentos, con una mirada distinta en los negocios. Cuando les digo skirt the rules es que piensen distinto en cómo lograr esos resultados y se atrevan a soñar y a crear empresas que no tengan límites de tamaño y geográfico”, subrayó.

2) Construir tu networking

Sin duda el mundo de los negocios es un mundo de relaciones y redes, donde la construcción de éstas también determinará tu éxito, ante esto es indispensable contar con amplificadores que ayuden a llegar más lejos y alto.

“Los negocios son un deporte de contacto, entendemos que al final del día todos necesitamos a quienes nos tomen de la mano y nos eleven; puede ser un pasante, a quien puedas ayudar a su carrera para poder mostrarle el mundo y hacerle la vida más fácil o pueden ser entre colegas que se apoyen mutuamente”.

3) Usar a la tecnología como un aliado

La pandemia de Covid-19 trajo enseñanzas importantes y una de ellas fue el papel de la tecnología, como un aliado que te ayudará a conectar con el talento y eficientar el trabajo de la mano de herramientas como la nube. Además de hacer empresas más baratas y capitalizar la economía bajo demanda.

“La tecnología es un factor importante para hacer crecer a las empresas y hacerlas más eficientes. Hoy la tecnología te permite crear empresas más escalables, económicas, además te permite contratar talento remoto y manejar equipos a la distancia así como acceder a los recursos que necesitas sin tener que ser dueño”.

4) Atreverse a contar tu propia historia

Moschini aseguró que es necesario normalizar la relación de las mujeres con el éxito y esto no debe generar incomodidad ni en mujeres ni en hombres, además de normalizar que se puede tener todo: ‘ser atractiva, inteligente y exitosa’.

“Las mujeres sentimos pena de contar nuestra historia, de vernos exitosas y lo capaces que somos. La capacidad de poder tener una narrativa, encontrar tu voz y amplificarla es importante, me refiero a tu visión como emprendedora de lo que va a ser tu compañía, capacidades y todo lo que tienes para poder brindarle al mercado sin pena”.

5) Buscar modelos alternativos de financiamiento

Actualmente la emprendedora impulsa Unicorn Hunters, una serie para invertir en startups, la cual cuenta con más de 4,000 inversores, de los que comenta, algunos han invertido desde 5,000 dólares o 1 millón de dólares.

“Pensar en modelos alternativos de financiamiento, como por ejemplo el crowdfunding, que es lo que nosotros facilitamos en Unicorn Hunters para que la gente normal se convierta en socios del negocio con montos pequeños y que se democratice que las personas sean parte de una compañía”, finalizó Moschini.

