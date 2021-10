Emprendimiento de las mujeres, un gran reto: ejecutiva de Kavak

El emprendimiento de las mujeres en América Latina implica un gran reto y una serie de problemáticas que se tienen que resolver para cerrar la brecha.

En la visión de Federica Greogorini, head of operations efficiency de Kavak, para lograr un empredimiento de alto impacto se debe tener una visión profunda, trazar metas y que las mujeres se pongan la vara muy alta.

“Necesitas meterte a profundidad en cada proceso para que la cadena final pueda funcionar, (…) hay que traer proyectos muy ambiciosos”, dijo en entrevista dentro del Foro Forbes Soy MPM Mujeres Más Poderosas de México.

Desde Kavak, dijo, lo que se hace es impulsar y empoderar a las mujeres que trabajan en sus diferentes áreas y crear un ambiente donde se sientan en confianza y de inclusión en los países donde tienen proyectos, México, Argentina y Brasil.

“(Un ambiente) donde las mujeres puedan ver que sí hay un crecimiento, un crecimiento que es para todos”, destacó.

Kavak, agregó, como el primer unicornio de América Latina quiere ser el trampolín para que muchas personas puedan despegar, sin importar su género.

El consejo de Federica Greogorini para el emprendimiento de las mujeres es que no se pregunten si pueden o no, que vayan más allá y se pongan una meta, aunque eso no significa que va a ser fácil.

