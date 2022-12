Fortalecer los equipos es un trabajo de 12 meses: en diciembre los reforzamos

Por Lucrecia Iruela

Y llega el mes de Diciembre, donde todo es una contraposición. Por un lado tenemos que celebrar por lo que viene y reflexionar por lo pasado. Donde todo tiene que ser glamouroso y con un baño de festejo pero con la melancolía de lo que no pudo ser.

Y así esta el Silicon Valley además de con todo el tumulto de los cambios de las grandes del Tech. Donde Twitter, Amazon, Uber, Tesla entre otras están sufriendo cambios radicales y cómo todo cambio nos trae resistencia.

En este año 2022 Recursos Humanos han tenido que ajustar las plantillas, sobre todo en el Silicon Valley donde están los Headquarters de las multinacionales y las decisiones se centralizan. Más de 147.444 empleados mundialmente han sido despedidos, según los datos que maneja Roger Lee en su nuevo proyecto Layoffs.fyi. A través de esta plataforma se pueden ver todos los datos de forma casi automática sobre los despidos desde el 2020.

No solo ha habido movimientos de despidos, también ha habido movimientos migratorios tanto dentro de los EEUU como fuera. Muchos empleados han encontrado su balance en el trabajo remoto, trabajando desde lugares más cercanos a sus familiares o dónde pueden tener una mejor calidad de vida.

Hay un sabor en el ambiente de unión, de trabajo con los que están, con los que están apostando y sobreviviendo a todas las adversidades. Hay una intención de comunidad, de equipo, de camaradería. Como consecuencia, los ejecutivos, los directivos y los equipos de RRHH están trabando hacia esa consolidación de los equipos.

Los departamentos de Recursos Humanos han dividido sus fuerzas entre las acciones más devastadoras del pasado y los eventos de Diciembre. Entre todos, están uniendo las fuerzas para mirar hacia el futuro cultivando la cultura del éxito que siempre ha caracterizado a las grandes Tecnológicas. Los empleados que se han quedado en plantilla, este mes de Diciembre están participando en los eventos de resumen del año.

Dejando atrás los días pre-pandémicos de los años anteriores al 2020 donde las fiestas de la zona de la Bahia eran multitudinarias. Donde reunían a toda le empresa en lugares maravillosos como en la Academia de Las Ciencias de California en San Francisco y allí se celebraba a la manera tradicional con música, comida, y bebidas para brindar.

Este año, el espíritu esta siendo más comedido, más introspectivo y las fiestas son mas eventos de reflexión, análisis y colaboración. Una vez más, como en todos los momentos difíciles, sale a relucir el liderazgo en todas sus facetas. No hay mejor forma que entender a los equipos, analizando y experimentando con ellos. Es más dejar a ellos mismos que sean los que descubran las soluciones y la armonía.

Históricamente en épocas de crisis, los programas de coaching, talleres de management y empoderamiento eran los primeros en cancelarse pero en nuestros días se sabe que apostar por Humanizar a las empresas, es el futuro. Por lo tanto, hay mas inversión en las empresas en eventos de liderazgo, management, y soft-skills.

Como pionera de la cultura empresarial, Alphabet, Inc (Google) siempre ha estado en mira por todas las empresas para intentar capturar la cultura de la misma y extrapolar el ambiente al resto de las empresas del mundo. Este mes, algunos departamentos de Google han lanzado un mensaje sobre los objetivos del año 2023 pero lo que les han hecho especial es que lo han colmado con atributos de soft-skills y cualidades de liderazgo. Una vez mas, como en todos los momentos difíciles, sale a relucir el Liderazgo en todas sus facetas. No hay mejor forma que entender a los equipos, analizando y experimentando con ellos. Es más dejar a ellos mismos que sean los que descubran las soluciones y la Harmonía.

Google no tiene un receta mágica, su truco es el resultado de intentar cosas nuevas y explorar con ellas. De igual forma lo van a hacer sus equipos durante los 12 próximos meses.

Una de sus propuestas es crear themes o temas de Liderazgo para que los equipos trabajen con ellos de forma constante durante los próximos meses. Aunque parece muy abstracto, algunos equipos han lanzado un concepto de Liderazgo para que los equipos reflexiones, practiquen y den su retroalimentación. Conceptos como “Intención, Escucha, Ego, Generosidad, Humildad, Colaboración”.

Al final del año cada departamento presenta los éxitos y fracasos demostrando el plan de acción en torno a esa cualidad., tema o theme. ¿Cómo sería presentar los datos del departamento legal, finanzas, satisfacción de usuarios desde el prisma de la Humildad? ¿O de la generosidad?

Lo más importante es tener el foco en la característica para tenerla presente y que todo lo que hagan los equipos se impregne de esa cualidad. Los equipos deben practicar lo mismo en micro. ¿Cómo sería arreglar un conflicto desde la Humildad, o como hacer el on-boarding de alguien nuevo? Si todos practicáramos esto en las empresas, adquirimos nuevos comportamientos y dejaríamos al lado los que no son conocidos pero no nos llevan a ningún lugar nuevo.

El resto es intentarlo, documentarlo y mejorarlo. Asumir la responsabilidad e invitar a todos los miembros de los equipos a trabajar con las mismas reglas del juego. Para este ejercicio, tan solo nos bastan unas directrices generales y muchas ganas de probar.

La ventana para que las propuestas de promover el bienestar a los empleados, acompañarlos en su crecimiento dentro de Google y ayudar a que el talento trabaje de forma hibrida con una cultura de conexión y union llegado a todos los rincones de Latino America es Fernanda Vidueiros. En sus palabras “ Buscamos pensar el desarrollo laboral y personal de quienes forman parte de Google como un todo. Por eso, otro atributo indispensable para todo nuestro equipo de liderazgo es poner foco en el bienestar integral de los Googlers”.

Con este reto de llevar lo intangible a lo tangible los equipos lograran mejores resultados sin ninguna duda. Como siempre digo podemos Do Better. Get Better. Be Better.

Contacto:

Lucrecia Iruela. Abogada, Coach ejecutivo, empresaria. Liderazgo visión 360. Silicon Valley advocate. Marshall Goldsmith 100 coaches

