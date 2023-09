Haz de la evaluación y mejora continua parte de la identidad de tu empresa familiar

Es indudable que el mundo de los negocios de nuestra época tiene un ritmo vertiginoso, con cambios continuos y grandes exigencias de adaptación para quien busque alcanzar y conservar el éxito. Ante esta realidad, es necesario tener una estrategia para analizar constantemente nuestro mercado y saber encontrar el mejor camino para que nuestra empresa siga generando valor. La siguiente fábula puede enseñarnos mucho sobre la importancia de leer constantemente nuestro entorno:

Érase una vez un perro que descansaba en el pórtico de una casa de campo. En ese momento pasó por ahí un lobo que se sintió afortunado de haber hallado un buen bocado. Cuando el lobo estaba por lanzarse sobre él, el perro dijo: “Amigo lobo, mírame bien, soy un perro muy flaco. Dentro de un mes habrá una gran fiesta en esta casa y me convidarán de toda la comida que habrá. Entonces podrías comerme con mucho más provecho”. El lobo pensó la propuesta y aceptó diciendo: “Tienes razón. Volveré en un mes”. Cuando se cumplió el plazo, el lobo regresó y vio al perro descansando ahora en un balcón alto de la casa. El lobo le pidió que bajara, era momento de cumplir con el trato. El perro, bien resguardado, respondió: “De ninguna manera. Yo he aprendido la lección y has perdido tu oportunidad”.

La capacidad para analizar la planeación y hacer las correcciones necesarias sobre la marcha es uno de los grandes secretos que los líderes de distintas empresas familiares me han enseñado y que he podido plasmar en mi libro Los secretos mejor guardados del empresario familiar. Las empresas que han alcanzado un éxito constante son como el perro del relato: han sabido adaptarse para evitar los peligros. Quiero presentar algunas recomendaciones indispensables para los líderes que buscan la manera de cuidar su organización y el patrimonio de su familia.

Aprovecha tus oportunidades: no dejes de generar valor

Un liderazgo inteligente y acorde con un mercado en cambio constante debe considerar que siempre puede haber mejoras en sus procesos de trabajo, en sus servicios o productos, en la relación con cada participante de la cadena de valor. Tener la perspectiva de que el éxito es algo fijo y que no debe cambiarse puede conducir a que una organización no identifique señales que, a futuro, pueden significar una problemática mayor.

Ser proactivo conducirá a encontrar la forma de mejorar y nuevos caminos para el éxito, a través de cuestionarse constantemente, pensar en nuevas soluciones para los distintos aspectos de la organización, escuchar diferentes puntos de vista de los colaboradores. Actuar a tiempo construirá una organización siempre despierta y que será capaz, incluso, de anticiparse a problemáticas internas o del mercado.

Identificar oportunidades y poner manos a la obra llevarán a una constante generación de valor de la organización, ventajas que ningún líder debe desperdiciar. “Si trabajas sólo por dinero, nunca lo lograrás, pero si te gusta lo que estás haciendo y siempre pones al cliente en primer lugar, el éxito será tuyo.” Ray Krock.

El crecimiento como parte de la cultura empresarial

La constante revisión y mejora de la planificación de una compañía será posible únicamente cuando todos los colaboradores identifiquen esta tarea como parte de la cultura empresarial. Es indispensable que la constante evaluación, la actitud crítica frente a los métodos de trabajo sea parte de los objetivos de la organización, de su misión y sus valores. Comunicar de manera asertiva este espíritu de mejora constante conducirá a que cada colaborador se desempeñe bajo esta premisa.

Evaluar de manera continua el trabajo de la organización debe partir del gobierno corporativo, construyendo los instrumentos y las condiciones propicias para llevar a cabo mediciones que nos hagan entender la situación real de la empresa en el mercado. Comunicar y explicar los procesos de evaluación a cada colaborador cimentará el crecimiento de la empresa como una labor constante e indispensable en cada ámbito de la compañía.

Un líder empresarial responsable siempre estará preparado para los riesgos que acechan a su organización, cuidando inteligentemente el patrimonio de sus seres queridos. “No pienses que el dinero lo hace todo o acabaras haciéndolo todo por dinero”. Voltaire

