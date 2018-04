IBM quiere ser socio, no proveedor, en la transformación digital

Eduardo Gutiérrez asumió la dirección general de IBM en México en enero de 2018, en un momento en el que dos grandes fuerzas chocan con violencia: Por una parte, cada vez más negocios pequeños y grandes comienzan a entender la relevancia de la transformación digital; por otra, cientos de firmas ofrecen ayudarle en el proceso. El resultado no siempre es el esperado.

“Yo creo que es uno de los temas de los que todos hablan hoy, pero también es uno que genera mucha confusión, no es fácil hacerlo aterrizar”, dice Gutiérrez durante una entrevista realizada en la sede de la compañía, en Santa Fe, Ciudad de México.

El directivo relevó en el cargo al brasileño Tony Martins, quien tuvo un fugaz paso de un año en el cargo, y que ahora dirige IBM Brasil. La misión de Gutiérrez, un mexicano con más de tres décadas de experiencia y un veterano de 25 años con IBM, es acompañar a los negocios en ese proceso de transición.

Gutiérrez afirma que: “Nosotros hace años nos definimos como una compañía de soluciones cognitivas que residen en la nube, pero con una especialidad muy importante en la industria y esto es relevante porque cuando hablamos de la transformación digital lo más importante es conocer esos procesos de negocio. Si nosotros no somos capaces de entender los procesos de negocio de una industria, difícilmente podremos traducirlos o llevarlos a una plataforma digital, algo de lo que hemos venido haciendo en México y lo que vamos a seguir haciendo es precisamente seguir ayudando a nuestros clientes a dar ese paso.”

Forbes México charló con el nuevo director de la oficina de IBM en México sobre los retos de la empresa, el panorama que tiene del país y la industria, y el entorno macroeconómico. A continuación presentamos la conversación editada para fines de síntesis y claridad:

Es el término de moda, pero, ¿qué es la transformación digital?

La transformación digital no es un proyecto, es un programa en el cual de alguna manera empiezas a visualizar cuál debería de ser la manera más eficiente y cómo te vas a diferenciar con respecto a tus competidores en una industria dada y básicamente en el servicio que le vas a dar a tus consumidores.

Hoy, los consumidores tienen un comportamiento totalmente diferente y uno de los temas más importantes es el consumo a través de medios digitales, sin embargo los consumidores no entienden y no les interesa todo lo que existe atrás para que eso sea posible, al final quieren consumir el producto o servicio de la forma más conveniente para ellos.

Aquellas empresas que no están ya en un modelo digital, pueden empezar a hacer la transición, la cual tiene que ver no sólo con la manera como operan hacia fuera, hacia sus clientes, y cómo mejoran sus procesos internos.

¿Dónde tiene una participación importante IBM? Cuando ya conoces los dolores que tienen los clientes para resolver a su vez a sus clientes los traduces en una arquitectura de tecnología, pero te encuentras que ahí existe una serie de legacies [tecnologías de generaciones pasadas en las que una empresa ha invertido y con las cuales tiene que vivir] con las cuales la compañía operaba y tienes que ser capaz de llevarlas y operarlas de tal manera que la forma en la que termines dando el servicio tenga una congruencia en la manera en la que opera la compañía al interior.

Muchos ven la transformación digital como una app o el abandono del uso del papel…

Debemos tener mucho cuidado cuando un cliente dice, “Quiero hacer una transformación digital”, y alguien llegue y ofrezca una aplicación móvil. Digamos que es el punto básico necesario para realmente hablar de que existe una transformación digital, pero esa aplicación tiene que tener la capacidad de comunicarse al interior de los procesos del cliente después de intercambiar información y datos con los legacies.

Ése es un tema en el cual nosotros hemos trabajado de manera muy profunda y nos hemos ganado de alguna manera el respeto, y hablo específicamente de México, porque lo que el cliente realmente ve como valor agregado de nosotros es que da por hecho que conocemos la tecnología, da por hecho que somos lideres en temas de innovación, pero el valor que realmente el cliente está percibiendo de nosotros es le conocimiento que nosotros tenemos de esa industria y cómo resolver los problemas que ellos tienen en el día a día.

¿En qué punto de la transformación está México?

El mundo en general está poniéndose al corriente con todo lo que es la transformación digital. Cuando hablas de industrias, posiblemente en Latinoamérica agunas que puedan estar más desarrolladas en otros países que en México, sin embargo yo creo que México en realidad está reaccionando y lo está haciendo a tiempo. De acuerdo con varias encuestas, si hay algo que hoy le interese o le preocupe a los CEOs es cómo van a dar ese paso en la transformación digital, por una simple y sencilla razón: se están dando cuenta que están llegando a un nuevo modelo de negocio, que son totalmente disruptivos, que están afectando precisamente su modelo de negocio tradicional por lo cual saben que ellos tienen que reaccionar de manera oportuna, hacer las decisiones y los cambios adecuados en su modelo y que tienen que tienen que estar basados en tecnología.

Hoy uno de los temas más importantes que se hablan en los consejos directivos es cómo damos ese salto a la transformación digital. Aquí hay un tema importante, esa es una conversación que salió de la oficina del CIO y que hoy está en la mesa de los CEOs y de las diferentes líneas de negocios, los directores de marketing, los directores comerciales, los de operaciones, los de logística, porque son ellos los que necesitan de este tipo de soluciones para poder ser mucho más atractivos en el mercado.

Existe la creencia de que el proceso es caro y doloroso

Si una inversión es alta o baja, al final es un tema de percepción porque al final cuando tu pones en marcha una transformación digital evidentemente estás optimizando la manera en la que operaba la compañía, así que todas esas soluciones tienen un impacto directo en los gastos en los que tu incurrías.

En IBM es presentamos nuestras soluciones con un enfoque financiero. Cuando implementas estos cambios en los procesos y en la manera de operar tendrás eficiencias, lo ideal es que una transformación digital se pague por sí sola, y eso sólo ocurre de dos formas: una eficiencia al interior o un aumento de ingresos al exterior.

Y los datos son más valiosos que nunca…

Hemos ganado clientes interesados en nuestras soluciones con nuestra forma de manejar la información: para nosotros la información es el activo más importante de las empresas lo único que hacemos nosotros es procesarla pero la propiedad de esa información sigue siendo de nuestros clientes.

Éste es un tema significativo porque IBM no comercializa ni genera negocio con datos de nuestros clientes, lo cual en estos momentos donde la confidencialidad de todos esos datos es un tema que se habla mucho… está la ley de confidencialidad de Europa que entra en vigencia el 25 de mayo que afecta al mundo completo e IBM está totalmente preparado para poder ayudar a nuestros clientes y darles la tranquilidad de que esos datos van a ser manejados de manera correcta.

Éste será un año agitado para el país, ¿qué perspectivas tiene IBM?

Independientemente de lo que vaya a pasar este año, independientemente de las situaciones políticas, internas y externas, el mercado siempre está buscando maneras más eficientes de operar, ésa es una oportunidad para nuestra industria. Yo veo un 2018 sumamente positivo, que no va a ser afectado por los diferentes eventos inclusive a nivel mundial.

El negocio luce muy bien para IBM, sobre todo con los diferenciadores que tenemos hay un tema muy importante que es todo el manejo de los datos, IBM en México es el único que tiene la capacidad de procesar soluciones de nube en México, tenemos todos servidores para nube pública y privada, un centro de datos en Querétaro.

Aún si se llegaran a presentar escenarios de incertidumbre, las empresas que han definido que tienen que emprender la transformación no la van a detener, es más, es justo en momentos así en los que la mejor manera de prepararse es operando de manera más eficiente por lo cual este tipo de proyectos no bajan de prioridad para nuestros clientes, me parece que 2018 será otro año muy positivo para México.

La reforma fiscal de Donald Trump hace más atractivo que nunca invertir en Estados Unidos, también está el caso de la renegociación del TLCAN, ¿eso cambia sus planes para México?

La inversión se mantiene, totalmente. México es un país importante para la operación global de IBM, por lo cual yo no veo ningún riesgo de que esa ley tenga un impacto en nuestro negocio. Por otro lado, en el tema del TLCAN, hay un tema en el que hemos sido activos no por IBM, sino por la industria en general, pugnando por que se mantenga el tema del libre tránsito de datos y que haya libertad de procesar esa información en cualquier lugar. No diría que es una iniciativa de IBM, sino de la industria, y hemos participado en ella por solidaridad, porque IBM en México quizá sería de las menos afectadas porque tenemos un data center en el territorio nacional.

Nos parece que el flujo de datos y de donde están los datos o los servidores debería de ser totalmente transparente en un mundo como el que tenemos hoy que es más digital.

IBM, tal y como lo dijimos el año pasado cuando cumplimos nuestros 90 años sigue con un compromiso muy grande hacia los clientes y al mercado mexicano, en realidad yo diría que es bien importante saber que la transformación digital y está aquí y es bien importante para todos aquellos que quieran dar ese paso asegurarse de que realmente tienen el socio tecnológico adecuado y cuando yo digo socio tecnológico es porque hay una gran diferencia entre ser socio y ser un proveedor y en IBM queremos ser socios de nuestros clientes en el mercado mexicano.

¿Qué hará distinto a sus antecesores y a qué dará seguimiento en el cargo?

¿Cuál será mi sello? Tener un mayor acercamiento con el mercado mexicano, evidentemente buscando que México como país este más preparado en la era digital que el mundo en general. Soy alguien que está mucho en el mercado, mucho con los clientes y que lo que busca es tener un acercamiento para generar la confianza con los clientes de que IBM es la mejor opción para esos proyectos de transformación digital.