Amor por los números y la ingeniería; así nació la app InDrive

Arsen Tomsky tiene dos grandes pasiones en la vida: su familia y la tecnología. La segunda nació el día en que tuvo su acercamiento inicial con una computadora conectada a internet. Súbitamente descubrió su amor por los números y la ingeniería, un idilio que, más tarde, lo llevaría a fundar inDrive.

Aunque la firma de movilidad está establecida en Mountain View, California, su historia rompió la barrera geográfica. Como lo señala Tomsky en su reciente libro inDriver, de Siberia a Silicon Valley. Historia de la creación de una empresa tecnológica global, la empresa fue lanzada en 2013, como una respuesta ante los elevados precios de los servicios de taxi en Siberia, una de las regiones más frías del mundo.

“En Yakutia, los conductores de taxi aumentaban sus tarifas al doble cuando la temperatura descendía. Los pasajeros se unieron y exigieron equidad y transparencia en los servicios de movilidad. Y es ahí donde surge inDriver (hoy in- Drive), que fue originalmente la abreviatura de “Independent Drivers”, es decir, un grupo de conductores independientes coordinados a través de redes sociales para prestar el servicio de transporte con tarifas justas”, señala la publicación.

En entrevista con Forbes México, Arsen Tomsky relata cómo ha sido el proceso de crecimiento de inDrive y habla de su aspiración por lograr una mayor justicia social, con el uso de la tecnología, en lo tocante a la legislación de las plataformas de movilidad y de la democratización de la tecnología; incluso cuenta cómo asume él, personalmente, su rol en los negocios desde su condición de tartamudez.

Arsen Tomsky, fundador y CEO de InDrive. 09 de febrero 2023. Foto: © Oswaldo Ramírez

¿QUIÉN ES ARSEN TOMSKY Y CÓMO NACE LA IDEA DE CREAR INDRIVE?

En general, me gusta describirme como un desarrollador, un developer: un desarrollador de ideas, de temas que impactan en lo social.

Empezamos nuestra historia en Yakutsk, la ciudad más fría del mundo. Evidentemente, esta circunstancia vuelve escasos los recursos materiales de cualquier índole. Entonces, ese entorno hace que nos enfoquemos en situaciones mucho más profundas, como retar la injusticia.

Evidentemente, desde estas limitaciones partimos para desarrollar toda la idea de lo que sería inDrive. Así se echó a andar la compañía y, de ahí, empezamos a evolucionar hasta ser lo que conocemos actualmente.

InDriver cambió de nombre de InDrive. Foto: Cortesía.

¿CUÁLES SON LAS ESTRATEGIAS PARA GANAR MERCADOS ANTE SUS COMPETIDORES?

Damos a la gente modelos justos de negocio. Nos usan activamente en su círculo social, nos recomiendan.

Realmente, nosotros no recurrimos a estrategias de marketing ni a nada de ese tipo de cosas, sino que vamos al círculo social de la gente que nos usó por primera vez. Así nuestro nombre corre mucho más y nosotros, al ser transparentes y justos, evidentemente logramos que la gente nos quiera usar mucho más. Por eso creo que ésa es una de las principales estrategias.

¿A QUÉ RESPONDE QUE UNA DE LAS ESTRATEGIAS EN EL MODELO DE NEGOCIO OPERE AL REVÉS Y, EN LUGAR DE LLEGAR A LAS GRANDES CIUDADES, LLEGAN PRIMERO A OTRAS DE MENOR TAMAÑO?

Tratamos de ser muy eficientes y efectivos, y atendemos primero las necesidades de estas ciudades pequeñas, y luego ya nos enfocamos en las grandes, porque justamente lo que pretendemos es ser efectivos con un grupo pequeño, tomar decisiones muchísimo más fuertes, más sustentadas y partir de ahí para, luego, empezar a crecer orgánicamente hacia otras ciudades. Y esto no sólo lo aplicamos en México, sino a nivel global.

¿Y LA LEGISLACIÓN PARA NUEVAS PLATAFORMAS?

Evidentemente, es difícil. Aquí, en México, tienes 32 estados diferentes con diferentes legislaciones. No hay una ley federal general para ordenar este tipo de cuestiones. Nuestro propio sistema, por supuesto, no deja, por ejemplo, que un conductor trabaje 12 horas [sin descanso] o que la comisión cambie según la zona del país en que se trabaje. Entonces, tener algo uniforme ayudaría mucho para que [la ley] no estuviera cambiando de ciudad en ciudad o de estado en estado.

Creo que esto beneficiaría. Es necesario contar con una ley general a la que todos nos apeguemos y que pueda llegar a funcionar específicamente para México.

Arsen Tomsky, fundador y CEO de InDrive. 09 de febrero 2023. Foto: © Oswaldo Ramírez

LA EMPRESA NACE EN 2013. HOY, ¿CUÁNTOS EMPLEADOS LABORAN AHÍ Y EN CUÁNTAS CIUDADES TIENE PRESENCIA?

Antes de 2018, solamente había una inversión de 10 millones de dólares. En 2021 se hizo otra inversión, que fue de 150 millones. Tenemos 2,700 empleados en 17 oficinas alrededor del mundo. México es la segunda oficina más grande del mundo. Acá tenemos 300 personas colaborando con nosotros. Trabajamos en más de 700 ciudades de 47 países.

¿ES AMOR A LA INNOVACIÓN?

Tengo dos hijas a las que amo muchísimo. El tema de la tecnología y, en general, el de internet, es algo que me gusta mucho porque, con un equipo pequeño de personas, puedes llegar a impactar a millones. Eso, para mí, es impresionante. Hay otras compañías que piensan en hacer dinero y que entienden su misión, justamente en el tema de la tecnología como desarrollador, de modo completamente opuesto a como lo vemos nosotros. Para hacer frente a las injusticias (lo que, para mí, es lo más importante), debemos ver cómo puede ayudar la tecnología a muchísimas personas y cómo un grupo pequeño puede desarrollarla e impactar a millones en todo el mundo. Te voy a dar un ejemplo muy concreto y, en este caso, muy personal. Yo, toda mi vida he tartamudeado, y estoy trabajando para ayudar a millones de personas alrededor del mundo, que tienen esta misma condición. Hay un avance en las llamadas de Zoom o en meetings: Descubrimos que, si se tiene un sistema de sonido adecuado, se puede hablar un poco más bajito [cosa importante para un tartamudo] y la gente escucha bien. Esto lo estamos desarrollando. Es un ejemplo de cómo la tecnología puede ayudar e impactar en millones de personas. Esto es tecnología.

¿CÓMO ENFRENTASTE ESTE RETO DE SER TARTAMUDO EN EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS?

Por supuesto que sí es todo un reto liderar un negocio cuando tienes este tipo de condición. Yo, por ejemplo, puedo hablar como robot y eso [ese estilo] hace que no tartamudee tanto. Pero yo quiero tartamudear, precisamente porque me veo como un ejemplo de todas estas personas que tartamudean alrededor del mundo. También me da un propósito para ayudar a estas personas.

¿ESTO SERÍA DEMOCRATIZAR LA TECNOLOGÍA?

Pienso que es muy importante que toda la gente tenga acceso a la tecnología. Cuando discutimos en equipo y hablamos de este tema, siempre vemos de qué manera podemos brindarle oportunidades a la gente. Por ejemplo, aquí en México tenemos un programa que se llama “Begin IT”, que consiste en ir a orfanatos y ayudar a

todos estos niños indefensos a que puedan aprender a programar. Esto se lleva a cabo en 13 países alrededor del mundo. En 2025, también tendremos un programa para desarrollar una universidad en Kazajistán. A través de ésta se podría hacer llegar a la sociedad tanto la tecnología como los recursos para usarla.

Hay una propuesta para fundar universidades en Latinoamérica. Este tema es muy importante para el desarrollo de la región.

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE MÉXICO PARA INDRIVE Y CUÁLES SON LOS PLANES PARA LOS SIGUIENTES AÑOS?

Comenzamos nuevas verticales de negocio y, sistemáticamente, buscamos solucionar injusticias. Si vemos que hay algún sector en donde podamos llevar nuestra solución, lo tratamos de implementar. Por ejemplo, en el sistema de deliveries, hay compañías que se llevan un porcentaje muy grande. Nosotros vamos allá y tratamos de solucionarlo; tratamos de bajar esas comisiones para que la gente pueda tener los mayores beneficios. Esto lo llevamos a cabo en cada una de las verticales en donde estamos desarrollando nuestros negocios. Entonces, sistemáticamente es así.

Creo que lo que hay que hacer en la vida es disfrutar tu trabajo. Es importante ser feliz el día de hoy y no sólo en el futuro.

Arsen Tomsky, fundador y CEO de InDrive. 09 de febrero 2023. Foto: © Oswaldo Ramírez

Según datos de Data.Ai, en 2022 inDrive fue la aplicación de mayor crecimiento en su categoría a nivel global. La aplicación incrementó en un 45% anual el número de descargas, llegando a 61.8 millones en 2022, frente a las 42.6 millones de 2021, convirtiéndose en la segunda aplicación de movilidad más descargada en el mundo, con base en datos de Google Play y App Store.

En los últimos meses, la firma anunció el levantamiento de capital por 150 mdd a través de un instrumento financiero de General Catalyst, firma internacional de capital emprendedor, con el objetivo de financiar proyectos de marketing, incluyendo adquisición y retención de usuarios.

Esta nueva inversión brindará mayor flexibilidad financiera a la empresa y apoyará en el crecimiento continuo que la plataforma ha presentado desde su fundación, en 2013. Antes, General Catalyst participó en la ronda de inversión de serie C de la empresa, por 150 mdd, liderada por Insight Partners en 2021.

