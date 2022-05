La economía mundial, un reflejo en México y transacciones

Por: Sofía Cruz y Ale Fayad

Recientemente se publicó, en diversas fuentes, que la evaluación de la economía mexicana al cierre del primer trimestre del 2022 es del 1.9 % por lo que el país mantiene un crecimiento muy por debajo con respecto al proyectado de forma anual del 2.9 %. Si bien estamos saliendo de la pandemia y se esperaría una recuperación mayor, aun sufrimos por los movimientos que pueda tener la economía en EU que ha incrementado su nivel inflacionario, dando como resultado que el tipo de cambio del peso aumente y se espera que la FED (Sistema de Reserva Federal, por sus siglas en inglés) alce la tasa de interés.

En términos de transacciones de M&A, ¿qué estamos viendo? Si bien han crecido las transacciones en este 2022, no se han tenido alzas importantes de número de operaciones reportadas en comparación con otras regiones del mundo. Las empresas mexicanas siguen con desafíos de institucionalización, lo que provoca que los inversionistas no tengan mucho apetito en invertir en firmas con planes de negocio no tan robustos como pueden presentar corporaciones en otras partes del mundo. Con los incrementos de tasas que vemos en los mercados y los riesgos asociados a ellas, el mexicano puede verse comprometido y no ser tan atractivo como antes. Algo que se ha hecho presente en los movimientos de M&A durante este 2002, si analizamos a ambas partes, inversionistas y vendedores, son que las desinversiones de negocios se incrementan cuando no están asociados a la actividad principal de las organizaciones. ¿A qué nos referimos con esto? Las compañías están buscando invertir en aquellas donde la experiencia que han desarrollado se robustezca; un ejemplo, el reciente anuncio de compra de Ricolino por parte Mondelez a Bimbo.

Con respecto a los Fondos de Inversión, a pesar de que siguen buscando oportunidades en la industria de Tecnología y Fintech, han hecho inversiones en negocios más tradicionales dentro de nuestro país, de ahí podemos ver que el mayor volumen de transacciones ha sido en industrias mineras, no así la industria de infraestructura que en años anteriores fue considerada un fuerte en el país, pero hoy en día tiene una recuperación lenta.

Estas no son necesariamente malas noticias, México sigue siendo un país atractivo para inversión nacional y extranjera. La reflexión que tenemos que hacer como mexicanos es ¿qué tan institucionalizadas son nuestras organizaciones? Como dueño de negocios locales, ¿nuestro crecimiento está sostenido por un plan robusto?

Insistimos en que la institucionalización es una actividad clave para trabajar como nación, hemos de reconocer que la reforma del outsourcing apoyó a tomar un paso hacia esta dirección; sin embargo, aún falta mucho por recorrer. En época de crisis los líderes no son adversos al riesgo, pero sí las decisiones de inversión se toman con más cautela.

Con respecto a si como mexicanos ofrecemos un ambiente de inversión atractiva y competitiva podemos señalar que la cultura de nuestras organizaciones familiares no necesariamente son las ideales cuando se busca un inversionista extranjero, quien se apoya más en evaluaciones y planes de desarrollo no solo de negocios, sino de sus colaboradores, mientras que muchas de nuestras corporaciones siguen siendo conservadoras y las decisiones se toman de forma unilateral.

Por último, para aquellos connacionales invirtiendo en el extranjero, hemos de decir que nuestra experiencia ha sido grata, los negocios se preocupan por tener un buen plan de acción, ejecución y relación con los líderes, gobierno y empleados de las empresas.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.