La gran complejidad de seleccionar a un socio para tu startup

Por: Oscar Jiménez

Poco se habla de la importancia y el proceso de escoger un cofundador o socio para una startup o empresa de alto crecimiento. Es clave revisar la compatibilidad, visión a largo plazo, intereses mutuos, valores, tipo de mindset y confianza, entre otros muchos aspectos.

Existen diversos estudios acerca de porqué una startup fracasa, pero poco se habla de la relación entre socios. El Instituto del Fracaso (The Failure Institute) comenta que hay factores negativos como la mala ejecución, falta de liquidez, crecimiento acelerado, gastar dinero en donde no se debería o tener una idea que no resuelve nada; hablando de socios, son dos o más cabezas opinando sobre los mismos temas, lo cual claramente genera fricción.

En la selección de socios es muy común que personas con poca experiencia escojan a sus compañeros de viaje por la cercanía, es amigo, o un familiar, pero hay que validar esta decisión preguntándose, ¿Si esta persona no fuera mi amigo, sería el mejor director de marketing para la empresa? Esto nos hace plantearnos lo que distingue a un equipo sobresaliente y son tres cosas.

• Una visión compartida.

• La capacidad de tener conversaciones difíciles con acuerdos finales.

• Un respeto profesional mutuo.

¿Te es difícil decirle las cosas a tu socio? los principales errores que podemos observar en esta selección son:

• No tener un líder claro.

• No hacer un pacto de socios.

• Repartición de acciones equitativamente (sin justificación).

• Seleccionar amigos y familiares por la relación.

• No respetar profesionalmente a tus socios.

Hoy en día podemos ver demasiadas personas tratando de emprender, creando startups enfocadas sólo en una idea que ejecutar y el desarrollo de soluciones tecnológicas, pero perdiendo de vista la importancia del proceso humano que hay en toda esta dinámica. Tratar con posibles clientes, proveedores, empleados y la relación que se desarrolla con los socios. Es básico dedicar el tiempo necesario para conocer a la otra persona, sus frustraciones, motivaciones, fracasos, así como triunfos y aciertos.

En Latinoamérica resulta casi un tabú asociarse con personas desconocidas, el buscar a alguien por lo brillante de su trayectoria e invitarlo a participar en tu proyecto sin tener una historia que los relacione en el pasado, resulta casi imposible. Existe todo un proceso especial y minucioso en el cual debemos entender y descubrir primero las motivaciones que puede tener una persona para que enganche con nosotros como emprendedores.

Es básico que al momento de seleccionar un socio este sea complementario a ti en hard skills,que compartan los mismos valores así como una visión a futuro, lo cual hará que todo pueda fluir de mejor manera y evitar conflictos innecesarios; parece que la ecuación es muy sencilla, pero es bien sabido que las relaciones humanas son complejas y que cada caso, es un caso.

Para una startup de tecnología la fórmula perfecta debería ser tener un cofundador de business y otro con capacidades técnicas y de software, el reto se encuentra en hacer match entre perfiles completamente distintos.

Los mayores problemas al tratar de crear un equipo con un fundador opuesto en hard skills, donde la clave del producto es la tecnología, nos arroja dos vertientes interesantes:

• La persona con perfil de negocios/sales/marketing no siempre entiende realmente la parte de tecnología, de producto o la complejidad real de esto, por lo que no le da el mismo valor que al área donde es experto.

• La persona con perfil técnico/software/producto le cuesta entender que crear un gran producto tecnológico no significa que este tendrá éxito, o la complejidad de crear una gran visión de marca, storytelling y el gran proceso para que el mercado lo adopte.

Hablemos de los problemas en la comunicación, con intereses radicalmente diferentes, cualquier startup necesita de tres principales roles:

• El expertise del mercado, que es la persona que conoce el problema y al cliente e inyecta la visión detrás de la compañía.

• El desarrollo del producto, que es la persona que puede construir y entregar el servicio o producto, normalmente es el skill técnico.

• El dinero, que es quien puede venderlo, generar los ingresos y hacer el negocio invertible.

No debemos olvidar la inteligencia emocional como líderes de una empresa, la tensión se genera cuando las cosas van muy mal pero también cuando van de maravilla, así que es otro aspecto que debemos observar muy de cerca así como no asumir y dejar siempre todo asentado por escrito.

Oscar Jiménez Rodríguez, es Board Advisor de StartUps en Latinoamérica, fue Cofundador y CEO de Epiq México, así como Director y Presidente del Consejo de ThePowerMBA en América Latina.

