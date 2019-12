La industria del juego y casinos espera crecer y tener nueva ley en 2020

Nuevas salas de juego, más opciones para integrarse al sector turístico y una nueva ley, al menos de este siglo, que integre la tecnología son algunos de los cambios que aguardan los industriales del juego para el próximo año.

En entrevista con Forbes México, el presidente de la Asociación de Permisionarios Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA), Miguel Ángel Ochoa, adelantó que uno de los temas pendientes para sus socios es la instalación de las salas para las que se tiene permiso.

Si bien en México están autorizadas 850 salas para 37 permisionarios, hasta ahora solo se encuentran en operación 379, por lo que aún hay espacio para abrir unas 471 salas.

“El nuevo gobierno no ha manifestado todavía una política sobre apertura de salas, lo que sí ha dicho el presidente en un par de declaraciones es que no habrá más licencias a permisionarios nuevos, esos 37 no crecerán salvo que alguien se vaya por la vía judicial y lo gane por ahí. Pero no dice que las salas que están ya autorizadas no se puedan abrir, yo creo que serán ahí unas cosas donde tendremos que luchar”, comentó.

A noviembre de 2019, se registran alrededor de 100,000 máquinas para juego en el país, las cuales son la principal fuente de ingresos para los casinos, ocupados principalmente por mujeres de 50 años o más, pues representan un 80% del total del monto que mueven.

La segunda atracción que más genera es el juego en vivo, es decir, las actividades en mesas como el póker, el blackjack, la ruleta, que está resultando además un gancho para jóvenes. Estas actividades suman el 12% de las ganancias de las salas de juego.

Luego siguen las apuestas deportivas y los juegos online desde la propia sala, cada una con 3% del mercado. Finalmente, el bingo, que cada vez pierde más peso en las salas, apenas representa el 2% de las ventas, según estimaciones de la AIEJA.

Asimismo, destacó que para el próximo año se contempla la discusión en el Congreso, sobre todo con el respaldo del grupo parlamentario mayoritario de Morena, de una nueva ley que se actualice para incluir y normar los juegos en línea, a la vez que pueda crear una nueva autoridad.

Actualmente, la Ley Federal de Juegos y Sorteos es la misma que se aprobó en 1947 y se mantiene sin modificaciones.

“Contempla la regulación del juego online, el tema de los permisos, cómo se tienen que otorgar, también estudia zonas geográficas estratégicas para abrir casinos tipo Las Vegas, como Cancún o Los Cabos; va a contemplar medidas de sanción para quienes incumplan con la norma buscando darle equilibrio a la competencia; va a crear una nueva autoridad del juego en lugar de que sea una sola persona, que sea un órgano colegiado de 5 personas multisecretarial que incluya a las secretarías de Gobernación, Hacienda, Economía, Turismo y Seguridad Pública”, indicó.

En la próxima década, sostuvo Ochoa, el sector de casinos y juegos espera crecer por lo menos 50%, con lo que buscaría ampliar tanto su penetración como la derrama económica.

Según un estudio sobre el juego en México elaborado por la AIEJA, el tiempo promedio de estancia por persona en las salas de juego es de 2 horas y 45 minutos, con un gasto de alrededor de 320 pesos. Además, se estima que 4 millones de personas acuden a las salas de juego al menos una vez al año en el país.