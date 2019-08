‘La Roca’ y los Avengers, entre los actores mejor pagados de 2019

Por Madeline Berg

Un protagonista financiable sigue siendo una de las apuestas más seguras de Hollywood, incluso si su nombre no es Leonardo DiCaprio. Si bien, el lucrativo acuerdo de veinte y veinte (20 millones de dólares [mdd] por adelantado y el 20% de las ganancias brutas) distribuido a personas como Harrison Ford y Tom Cruise puede haber desaparecido en los últimos años, Hollywood todavía tiene sus marcas de mucho dinero, esos actores que pueden atraer a una audiencia tan grande que no solo exigen un salario de ocho cifras para aparecer en el set, sino también una buena parte del “grupo” nebuloso de una película, o el dinero que queda después de que se hayan pagado algunas de las facturas, pero no todas.

Dwayne Johnson, también conocido como ‘La Roca’, encabeza la lista de Forbes de los 10 actores mejor pagados del mundo, recaudando 89,4 mdd entre el 1 de junio de 2018 y el 1 de junio de 2019.

“Tiene que ser primero la audiencia. ¿Qué quiere la audiencia y cuál es el mejor escenario que podemos crear que los envíe felices a casa? ”, Dijo Johnson a Forbes en 2018.

Parece que hace feliz al público. Johnson ha conseguido una fórmula de pago tan cercana al famoso acuerdo de veinte y veinte años como cualquier estrella podría obtener en aquellos días. Recaudará un salario inicial de hasta 23,5 mdd, su cotización más alta hasta el momento, para el próximo Jumanji: The Next Level. También controla hasta el 15% del grupo de películas de franquicias de gran recaudación, incluida Jumanji: Welcome to the Jungle, que tuvo una taquilla mundial de 962,1 mdd. También le pagan 700,000 dólares por episodio en Ballers de HBO y siete cifras en regalías por su línea de ropa, zapatos y auriculares con Under Armour.

Aunque, el acuerdo de Johnson es el más grande en el negocio en este momento, no es el único con un contrato lucrativo. Robert Downey Jr. obtuvo 20 mdd por adelantado y casi el 8% del grupo por su papel como Iron Man, que ascendió a aproximadamente a 55 mdd por su trabajo en Avengers: End Game, película que recaudó 2,796 mdd en taquilla, convirtiéndose en la más prolífico del mundo, superando a Avatar.

Los Avengers se reunieron a principios de este año en “Endgame”, y valió la pena, porque sus estrellas ganaron hasta 75 mdd de la película.

Fue una cifra tan grande que puso a la mitad de los que más ganaron este año en la lista: Downey Jr., Chris Hemsworth, Bradley Cooper y Paul Rudd, quienes colectivamente ganaron 284 mdd, y la mayor parte provino de la franquicia.

“Las celebridades como Downey y (Scarlett) Johansson actualmente tienen una influencia extrema para exigir enormes paquetes de compensación de los estudios, que invierten cientos de millones de dólares en la realización de películas licenciadas, como la serie de Avengers“, le dijo a Forbes el abogado de entretenimiento, David Chidekel de la firma: Early Sullivan Wright Gizer & McRae.

Cooper fue el actor (fuera de lo común) que puede agradecer una apuesta en sí mismo por sus ganancias en 2019. El actor ganó solo alrededor del 10% de su sueldo de 57 mdd por interpretar a Rocket Racoon en Avengers. El setenta por ciento provino de Nace una estrella, el drama musical que dirigió, produjo, colaboró ​​y protagonizó con Lady Gaga. La película fue un proyecto apasionante para Cooper, y él perdió cualquier salario inicial para hacer la película y el salario de Gaga. Valió la pena: la película, que tenía un presupuesto de producción de solo 36 mdd, recaudó 435 mdd en todo el mundo, dejando a Cooper con un estimado de 40 mdd.

La lista completa se encuentra a continuación. Las estimaciones de ganancias se basan en datos de Nielsen, ComScore, Box Office Mojo e IMDB, así como en entrevistas con expertos de la industria. Todas las figuras son antes de impuestos; no se deducen los honorarios para agentes, gerentes y abogados (generalmente 10%, 15% y 5% respectivamente).

Los actores mejor pagados del mundo de 2019

Ganancias: 89,4 mdd

76,4 mdd

66 mdd

65 mdd

58 mdd

57 mdd

57 mdd

43,5 mdd

41 mdd

35 mdd

*Cifras en millones de dólares (mdd)