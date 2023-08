Las habilidades blandas en el terreno profesional, en perpetua evolución

En un mundo como el nuestro, en el que la constante es el cambio, donde la tecnología avanza a pasos vertiginosos y las dinámicas sociales y laborales evolucionan rápidamente, las competencias laborales y las habilidades blandas han surgido como un elemento crucial para el éxito personal y profesional. Si bien es cierto que las habilidades técnicas y conocimientos específicos siguen siendo de suma importancia, son las habilidades blandas las que impulsan la buena comunicación, la colaboración efectiva y la adaptación en este entorno cada vez más complejo y globalizado. Estas habilidades blandas son herramientas que nos sirven para tomar mejores decisiones, resolver problemas, innovar: evolucionar.

Abraham Maslow sostenía que aquel que sólo tiene un martillo en su cajita de herramientas, pensará que todos los problemas son clavos. Efectivamente, cuando nuestra mirada es corta o cuando nos aferramos a nuestra zona de confort, tratamos de resolver los desafíos profesionales en forma automática con las herramientas que tenemos a nuestro alcance. No obstante, eso no significa que estemos haciéndolo de la mejor forma. Peor aún, es casi seguro que no sea así, que existan otros métodos que nos ayuden a encontrar soluciones mejores y en forma más sencilla. Pero si nos aferramos a nuestro martillo —o si es la única herramienta con la que contamos— será difícil. Es necesario enriquecer nuestra cajita de utensilios para intentar con un desarmador, una llave de tuercas o ir más allá: hacer uso de pinceles, lápices y otros medios que en apariencia puedan parecer descabellados.

No podemos quedarnos en la seguridad del uso del martillo. Hacerlo, empobrece nuestras miras. En esta condición, es relevante tener conocimiento de cuáles son las habilidades blandas que serán más solicitadas en el 2030 en el terreno profesional, corporativo y de emprendimiento. Es cierto que cualquier tipo de predicciones tienden a ser inciertas, qué bueno sería tener una bola de cristal que nos permitiera ver el futuro con mayor precisión y saber qué es lo que se va a requerir. Haye factores como avances tecnológicos, cambios económicos y transformaciones sociales influyen en los requerimientos laborales. Sobre la base de estas tendencias actuales y en la evolución de las habilidades blandas en los últimos años, aquí hay algunas habilidades que podrían ser altamente valoradas en el 2030:

La inteligencia emocional ha dejado de ser considerada simplemente como una característica personal, para convertirse en una habilidad crítica en el ámbito laboral. Me refiero a la capacidad que una persona tiene para reconocer, comprender y gestionar las propias emociones, así como las de los demás. La inteligencia emocional permite una comunicación más empática y efectiva. Los líderes que pueden sintonizar con las necesidades emocionales de sus equipos son capaces de crear entornos de trabajo más saludables y productivos.

El pensamiento crítico y la resolución de problemas son habilidades esenciales en un mundo inundado de información. Tanta accesibilidad a los datos puede ser caotica. Así, la capacidad de analizar datos, evaluar situaciones desde múltiples perspectivas y generar soluciones innovadoras se ha vuelto crucial en la toma de decisiones informadas. En un entorno donde la automatización está reemplazando las tareas rutinarias, las personas que pueden aportar análisis críticos y enfoques creativos serán invaluables.

La adaptabilidad y la flexibilidad son habilidades muy valoradas ya que permiten a los individuos prosperar en un entorno laboral en constante cambio. Me refiero a esa capacidad para reaccionar y ajustarse rápidamente a nuevas tecnologías, procesos y circunstancias cambiantes. Estas habilidades son fundamentales para mantener la relevancia y el rendimiento en el mercado laboral. Aquellos que pueden aprender de manera continua y rápida serán capaces de abrazar oportunidades emergentes y superar desafíos imprevistos. Quienes tienen la capacidad de desaprender mañas y vicios y las sustituyen con mejores prácticas serán mejor valorados.

La creatividad, a menudo subestimada y mal definida, juega un papel esencial en la resolución de problemas y la innovación. En un mundo donde la diferenciación es clave, la capacidad de pensar de manera original y generar ideas frescas y únicas se traduce en la creación de productos, servicios y enfoques que destacan en un mercado saturado. Ser creativo requiere tener una mirada atenta para ver una oportunidad donde otros ven un vacío.

La comunicación efectiva es un puente que conecta a las personas en un mundo interconectado. Es la madre de todas las competencias, sin comunicación no hay nada. Se trata de la habilidad de transmitir ideas de manera clara y persuasiva es esencial para colaborar en equipos, liderar proyectos y negociar con éxito. La comunicación no se limita a las palabras, sino que también abarca la escucha activa y la empatía, permitiendo una comprensión más profunda de los demás y una colaboración más armoniosa.

La colaboración y el trabajo en equipo se han convertido en elementos primordiales en un mundo que valora la diversidad y la sinergia. La capacidad de trabajar con personas de diferentes antecedentes culturales, disciplinas y estilos de trabajo se traduce en una riqueza de perspectivas y enfoques, lo que a menudo resulta en soluciones más completas y efectivas. En un mundo en el que el discurso de odio ha polarizado a la sociedad y destruido el tejido social, valorar la otredad es una ventaja competitiva muy valorada.

La inteligencia cultural y la sensibilidad a la diversidad son esenciales en un mundo globalizado. La capacidad de comprender y respetar las diferencias culturales no solo fomenta relaciones más sólidas en un entorno multicultural, sino que también permite a las empresas expandirse a mercados internacionales con éxito. Se buscan bases de unión, hilos conductores que permitan sumar en vez de restar.

Las habilidades blandas son rasgos positivos que se valoran en un terreno profesional que está en constante evolución. Son el pegamento que une las habilidades técnicas y los conocimientos específicos con la capacidad de interactuar, comunicar y adaptarse en un mundo en evolución. Son a la vez, una forma de mantenerse vigente, con independencia de cualquier frontera que nos queramos imponer. Funcionan como un hilo conductor. Las personas que cultivan estas habilidades tienen la oportunidad de sobresalir y prosperar, no sólo como profesionales exitosos, sino también como individuos conscientes y empáticos en una sociedad en constante transformación que necesita con urgencia, regenerar el tejido social.

