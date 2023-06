Ley del mercado de Valores no será una solución a los retos del sector, pero quitará barreras: CNBV

Quintana Roo.- La reforma a la Ley del Mercado de Valores está muy lejos de ser una solución a los retos que enfrenta el sector de las bolsas en México, como la entrada de nuevas emisoras, sin embargo, ayudará a quitar barreras, aseguró el vicepresidente de Supervisión Bursátil de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Edson Munguía González.

Durante su participación en el 12 Foro de Emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores, el funcionario comentó que estos cambios buscan que tiempos de entrada se reduzcan para las empresas que buscan financiamiento, además de simplificar los requisitos y sea más barato.

“Ni de lejos creemos que sea una solución que vaya a llegar esta reforma y vayamos a tener el mercado de valores más dinámico del mundo, pero sí creemos que es un buen paso para ir quitando barreras al financiamiento a través de mercado”, afirmó.

En este sentido, el funcionario comentó que la reforma es un primer intento para mejorar las condiciones del mercado y la facilitar el financiamiento a las empresas pequeñas medianas por medio de la bolsa; aunque reconoció que lograr que las empresas logren la bursatilidad es otro reto.

“He platicado con las bolsas de valores de México y me dicen: es que yo sí traigo nuevas emisoras, pero el problema es que no necesariamente las logro colocar. No necesariamente encuentro ese interés por parte de inversionistas institucionales para tomarlas”.

Por lo que comentó, hay que atacar por todos los frentes, el de la oferta y la demanda; cómo meterle más depresión a los inversionistas institucionales para que compren los valores de renta variable.

“Creo que el elemento más fundamental para romper el círculo vicioso es crecer la base inversionistas, que haya mucha más demanda de valores, eso va a ser que sea mucho más fácil coloca tus valores”.

Asimismo, destacó que están metiendo elementos para que las empresas calificadoras valores ofrezcan un producto más barato para las emisoras simplificadas, entregar certificaciones antes de que lleguen al mercado, a fin de prepararlos para las obligaciones.

Munguía González dijo que en este momento trabajan en las disposiciones secundarias de la ley y en cuanto las autoridades tengan el primer borrador condensado lo van poner la las bolsas, aunque es un proceso complejo.

Y es que, detalló que falta la aprobación de la Cámara de Diputados, que podría darse en septiembre tras reanudarse el periodo legislativo, donde es probable que se presenten más argumentos a favor o en contra de la reforma y sus participantes.

“Si le ajustamos algo en Diputados tiene que regresar a ser aprobado en la Cámara de Senadores. Espero que sea una reforma que genere un balance y efecto positivo de crecimiento en el mercado, e impulse un desarrollo, que haya muchas opciones de financiamiento para las empresas”, concluyó el funcionario de la CNBV.

