Lista | Las 100 Mujeres Poderosas Forbes en 2018

Desde su trinchera, cada una de las 100 mujeres más poderosas de México Forbes 2018 empuja para que el país siga adelante. Transforman, desarrollan, impulsan e inspiran a otras mujeres, las convencen de que pueden vencer todos los obstáculos y que tienen la capacidad de cumplir lo que se propongan.

No obstante, también reconocen que el panorama no es sencillo, que la sombra de violencia y desigualdad acecha todo el tiempo. Esta selección editorial no es un ranking, no existen posiciones, se trata de un listado que reconoce el liderazgo de quienes abren puertas a más mujeres.

A continuación les presentamos a las 100. #MujeresPoderosas de 2018:

Puedes seguir la conversación en vivo a través de nuestro streaming desde la Ciudad de México en el Foro Forbes Mujeres Poderosas 2018 este 19 de junio a partir de las 9:30 am a través de Forbes.com.mx.