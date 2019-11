Lo que me enseñó la Universidad de Oxford

Después de una hora de camino en tren desde la estación de Paddington (en el centro de Londres) se llega a Oxford, municipio que, con 155.000 habitantes registrados, ha hecho parte de los símbolos del Reino Unido desde las épocas de Eduardo el Viejo; gracias a ser la sede de la universidad angloparlante más antigua del mundo, con más de 900 años.

Hoy con 250 títulos, 30 facultades, y 23.975 estudiantes -de los cuales al menos 10 mil hacen posgrados-, la universidad es el eje socioeconómico y cultural de todo el pueblo, generando 30 mil empleos directos y 20 mil más indirectos (casi la mitad de la población laboralmente activa), además de ser propietaria de aproximadamente la tercera parte de los predios.

Esta sobrecarga de historia alrededor del conocimiento lleva 5.5 millones de turistas cada año -casi 16 mil diarios- de acuerdo con la alcaldía local, que llegan atraídos por conocer el lugar que ha preparado a más de 70 premios Nobel, centenares de jefes de Estado, y que inspiró el estilo de vida a Hogwarts, la casa del Profesor X, y otros tantos estereotipos alrededor del estudio.

Y es que la energía de la ciudad gravita alrededor del esfuerzo y resultado de estudiar. Así como los parques de Orlando invitan a recordar la infancia, Oxford transporta al visitante a los días de exámenes, a las interminables lecturas, los nervios de esperar los resultados, y por supuesto compartir con personas que en algunos casos, llegan a ser amigos de la vida.

Es difícil no quedar impresionado con el Christ Church College (donde sólo falta encontrarse con Harry, Ron y Hermione) la Cámara Radcliffe llena de estudiantes enfocados en aprender, el Oxford Union donde puede terminar Teresa May o Anna Wintour en un debate; y por supuesto por el Oxford Retreat, donde todos brindan con cerveza, whisky, o un buen Old Fashioned.

De acuerdo con el ranking del Times Higher Education, que evalúa el desempeño de 1.400 instituciones en 92 países, Oxford lleva cuatro años seguidos siendo la mejor Universidad del mundo, superando a sus pares Top en EU, que se enfrentan a un escándalo relacionado con pagos por más de 25 MDD entre 2011 y 2018 para lograr que varios hijos privilegiados lograran entrar.

Mientras tanto al otro lado (incluyendo a Cambridge) el rango de aceptación es del 10%, con costos que literalmente son una tercera (incluso cuarta / quinta) parte de lo que se paga por estudios en lugares como Stanford, Harvard, Princeton, o Yale.

Para llegar a esta posición privilegiada, la Universidad se ha dedicado de manera extensiva (de acuerdo con el Ranking) a lograr cuatro diferenciales: acompañamiento permanente incluyendo monitores, profesores, directores de programas, y equipos de admisiones. En mi caso Aaditya Swaroop y Paula Broadwell fueron imprescindibles.

Proyectos de investigación de alto calibre, que van desde el desarrollo de baterías eléctricas de bajo costo para revolucionar la sustentabilidad en transporte, mosquitos que pueden acabar con la malaria, nuevas formulaciones para la industria farmacéutica, o la evolución sobre el pensamiento cristiano de cara a 2020.

Un proceso de estudio extensivo, basado en mucha disciplina, en un continuum de lecturas de casos y teorías sobre temas nuevos, y estudiar para presentar exámenes de manera simultánea, donde el misticismo incluye usar el vestido de graduación para hacer cualquier examen, un proceso de evaluación de exámenes severo, y varios detalles que confirman la edad del lugar.

Te recomendamos: Universidad de Celaya: construyendo la innovación del Bajío

Y la ‘pièce de résistance’ de acuerdo con muchos estará en el nivel multicultural que maneja la Universidad, con 41% de sus estudiantes y 45% de sus profesores provenientes de todas partes del mundo. Literalmente durante los últimos cuatro años he logrado conocer personas desde Barbados, Luxemburgo, Nueva Zelanda, hasta Kazakstán. Algunos ejemplos dentro del posgrado de Global Business:

Juliano Cardoso (Brasil) ha recorrido el mundo trabajando para Bureau Veritas, logrando entender y liderar mercados tan diversos como Australia, Inglaterra, y América Latina. Hoy vive en Singapur, todo un representante de los ejecutivos que pertenecen al selecto grupo del C-Suite global. Además de ser un excelente bajista y un gran amigo.



Bob Satawake (Estados Unidos) y su esposo son precursores de los derechos de la comunidad LGBTI cuando contrajeron nupcias hace más de veinte años, logrando hacer parte del equipo diplomático del gobierno de este país. Ferviente crítico del gobierno actual, su influencia en política hoy la cuenta a través de su libro “Breaking Protocol”.



Mary Dinah (Nigeria) utiliza su influencia para lograr desde su fundación proveer seguridad alimentaria a más de 150 niñas en África durante sus estudios, además de participar activamente del debate y necesidades de su país en diferentes escenarios a nivel global, todo esto mientras lidera el sector hotelero local, además de reina de belleza.



Jeff Astle (Reino Unido) que lidera las oficinas de APCO en Shanghái, que busca darle pistas en términos de reputación y estrategia comercial a las principales multinacionales del mundo para lograr entender, alinear y generar una entrada segura a uno de los mercados más grandes y complejos a nivel global. Un conector insistente entre ‘BrexitLand’ y ‘Xi-Dada’.



Venkat Swaminathan (India) que desde el bullicio de Canary Wharf maneja las ventas de VIRTUSA generando consultoría en tecnología para el sector bancario y financiero en el territorio inglés. Todo un representante de la disciplina laboral, y buena energía personal que caracteriza a los Indios de Chennai, mientras su bella esposa Archana y la afición por el fútbol inglés continúen.



Y así habrán cientos de historias más en el futuro, para la cual la Universidad se prepara incluyendo un fondo de 4 billones de Libras con Legal & General para crear una ciudadela de dormitorios futurista, programas relacionados con Inteligencia Artificial, la migración masiva a los coches eléctricos, y la eliminación del plástico.

Sobre lo aprendido

Desde mi experiencia, después de cursar dos programas de posgrado en esta universidad (Strategy & Innovation, y Global Business) puedo confirmar que la percepción sobre diferentes temas alrededor del sistema económico y de negocios actual evolucionaron significativamente.

Para efectos prácticos, no se tratará de posiciones de ‘derecha’ o ‘izquierda’, sino de poder entender que cada contexto, empresa, y consumidor es único, y evoluciona de acuerdo a su realidad; siempre bajo el incisivo mensaje de emergencia y advertencia que hoy refleja mundo, y que se requieren cambios drásticos para poder seguir creando prosperidad para todas las personas de manera justa.

No te pierdas: Esta firma busca a los mejores bartenders del país en universidades

Por supuesto -y acostumbrado a esta realidad- mi editor, que tiene la responsabilidad de reflejar la realidad y verdades de la económica regional desde esta casa editorial, con influencia empresarial e perspectiva social simultáneamente, también solicitó revisar que haya ‘aprendido las lecciones en clase’. Y por supuesto como estudiante eterno, siempre estaré listo (nervioso, o ambas) para un examen.

Resumo así este viaje mental en siete titulares, esperando sean útiles para todos los lectores, mientras cumplo con una de las reglas esenciales del periodismo: escuchar con humildad, atención, y cumplir las necesidades y aprendizajes que brinda la experiencia del editor.

El nuevo rol del dinero en la sociedad

Con menos billetes impresos en las calles, bancos influenciando el mundo ‘contactless’, desigualdad creciente en todos los países, y un crecimiento constante de las deudas de crédito doméstico, ‘tener’ o ‘no tener’ dinero se convierte en algo relativo, mientras el acceso se convierte en algo mandatorio, cambiando la distribución en el gasto en la economía doméstica. Vivir en medio de deudas es el ‘nuevo normal’, mientras que tener ‘riquezas’ deja de gravitar alrededor de la demostración. Innovación como poder transversal

Si bien la mercadotecnia se adaptó rápidamente al famoso ‘design thinking’ (y seguro si usted lleva años usándolo ya debe estar aburrido) para crear listas interminables de conceptos para nuevos productos, la evolución de los nuevos modelos de innovación buscan que las empresas puedan realmente desde toda su cadena de valor pensar, desarrollar y ejecutar un camino adecuado y enfocado para lograr llevar algo legítimamente nuevo, a un mercado cada vez más competido y sobresaturado. Contexto local como eje de globalización

No importa cuántos TLC’s existan. Hoy día hacer negocios exitosos de manera trasnacional se trata de poder leer realidades locales y Adaptar / Agregar buenas prácticas y aprendizajes globales. La mentalidad de ‘porque somos multinacional podemos llegar con lo mismo a todas partes’ se cuestiona, porque está demostrado que si las compañías no hacen empatía local, no se logra crecimiento. Desde Hong Kong hasta Ecuador, el neoliberalismo está vive su momento más crítico. Sustentabilidad como misión

Según UN quedan treinta años de vida ( https://www.forbes.com.mx/a-la-vida-en-la-tierra-solo-le-quedan-30-anos-onu/ )… hay dos opciones: aprovechar y excederse, o cambiar significativamente hábitos y negocios. Ya sea para la siguiente novia de Leonardo DiCaprio, o su familia: tratar de tener al menos cien años en este planeta lleno de agua, piñas, guacamole, Giselle’ Bündchens y cachorros en YouTube. Llegó la hora de dejar de pensar y soñar con tener el mejor margen. La sociedad tiene prioridades y emergencias, y no verlas un error que está costando vidas y dinero. Mal negocio. Competitividad desde la ética

Hasta hace unos años, la misión de las agencias de publicidad se enfocaba en crear campañas que no se parecieran en nada de la competencia. Hoy en medio de un mar de productos y comunicaciones similares, diferenciarse se trata no solamente de ser competitivo, sino también de no recurrir a hacer lo que otros hacen bien. Buscar generar una forma desleal de competir simplemente dejó de funcionar. Las firmas de Lobbying pasan de moda paulatinamente, y la humildad prevalece.Entérate:La ‘treta’ de Greta Thunberg Disminución del ciclo económico

Durante años Schumpeter y sus designios austriacos eran un regla para vivir y leer los ciclos de la economía global. La consolidación de Silicon Valley y la incertidumbre de los mercados financieros desde la crisis de 2008 y 2015, crearon una dinámica tan rápida como un ’elevator pitch’, volviendo un buen momento de ganancias para una compañía algo tan efímero como una historia de Instagram. Cómo generar vigencia en un mundo lleno de modas, es la meta de la planeación estratégica. Ejecución en ‘tiempo real’ de la prospectiva

Después de una década trabajando en prospectiva (a sabiendas que para muchos este trabajo puede percibido como una suerte de ‘opinión’ o ‘hobbie’), se evidencia el momento en que la transformación exponencial de tecnología y consumo hace obligatorio para todos moverse en la mitad del tiempo que hace cinco años. Suena agotador, y efectivamente lo es. Se recomienda preparar los equipos de trabajo para que sepan pensar a largo plazo y poder aplicar en el presente.

Al final, el mensaje de Oxford es claro, siempre bajo las palabras de Peter Tufano -Decano de la escuela Saïd de negocios- ‘your role it’s about doing decent business decently’ (su papel se trata de hacer negocios decentes decentemente). Espero cumplir con esta misión, y tener la oportunidad de regresar pronto a mi Alma Mater, sabiendo que nuestra banda, ‘The Five Forces of Oxford’ será imposible de reemplazar.

Inolvidable experiencia. Transformo una parte de mi existencia. Gracias.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

Lee también: AMLO dialoga con Microsoft sobre creación de tres universidades