Los hábitos que vuelven loco a tu jefe

Por Susana Hidalgo

Puede que no aparezca escrito como una de tus tareas, pero no cabe duda de la importancia de lograr caerle bien a tu jefe. Puede ser muy útil a la hora de avanzar en tu carrera laboral. A lo mejor tu jefe es pésimo para ti, aquí te dejamos algunas soluciones para lidiar con ellos.

No quieres ser un sumiso, y nadie te está diciendo que debas serlo, pero puedes cambiar algunos hábitos laborales que pueden ser realmente molestos para otras personas. Así que si quieres alejarte del lado malo de tu jefe, puedes evitar estos comportamientos:

Cuidado con la propiedad de tu trabajo

Está claro que nos debemos el respeto de valorar nuestro esfuerzo y de recompensarnos por él. Pero trabajamos en una empresa, y ese trabajo pertenece a un bien mayor, a un bien grupal. Un empleado que solo trae problemas y no trae soluciones de cómo resolverlos es una molestia para un jefe.

De la misma forma que nos alegramos cuando hacemos algo bien, no podemos pretender delegar las tareas que no queremos o no sabemos hacer, porque pensamos que nos faltan recursos, a otras personas.

No te quejes todo el tiempo

Nadie te dice que no cuentes tus preocupaciones laborales a tus superiores. Pero existe una gran diferencia entre un problema profesional y el hecho de quejarse por deporte.

La actitud de víctima ha de quedar fuera del entorno laboral. Debemos estar preparados para afrontar los obstáculos que se nos cruzan sin tener que recurrir a nuestros jefes todo el tiempo.

La falta de fiabilidad

Si demuestras que no eres una persona fiable, probablemente ya estés en la lista negra de tu jefe, y con razón.

Si es así, haz algo por cambiarlo, gracias a dios para enmendar las cosas siempre hay tiempo y oportunidades.

Falta de compromiso

Puede ser que no estés realmente comprometido con tu empresa. A lo mejor realizas las tareas por el simple hecho de hacerlas y sin poner ningún interés. Eso puede hacer que tu empresa no tenga el éxito que se merece, y puede que tú estés contribuyendo a ello.

Esperamos que con estos consejos seas capaz de remodelar tu camino. Al menos que lo hagas si quieres caerle bien a tu jefe.

Esta nota fue publicada originalmente en Forbes España.

