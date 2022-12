Los sueños cumplidos de Fabiola Guajardo

A Fabiola Guajardo el cine la enamora; disfruta el tiempo que se le dedica a cada escena y aspectos como la calidad de la fotografía. Aunque también disfruta de todos los proyectos que ha realizado. “Anteriormente tú audicionabas sólo por tener un trabajo, ahorita creo que le pasa a muchos actores y actrices, que quieren escoger algo que de verdad te llene, que de verdad quieras representar, que de verdad te guste”, dice en entrevista para Forbes México.

Uno de los proyectos más recientes de Fabiola es su participación en la película de Alejandro González Iñárritu, Bardo. En este filme encarna a Tania. “Yo no sabía para quién iba a audicionar, ni para qué proyecto”. La actriz comenta que después de algunas fotografías que le solicitaron, debía llevar a cabo una improvisación de escenas, para lo que tuvo algunas complicaciones técnicas: “Nunca pude descargar el archivo. Entonces, mi agencia me dijo ‘improvisa’. Me dieron las indicaciones e improvisé. Era pandemia; no tenía nadie que filmara. Así que mi mejor amiga fue a mi casa a grabarme”. Este proceso, recuerda, sufrió algunas pausas debido a la crisis sanitaria.

Fabiola Guajardo. Foto: © Karina Hernández

Finalmente, Fabiola logró obtener el papel. “Al principio eran nueve horas sentada para que me caracterizaran diario”. Este proceso, explica, tuvo sus desafíos, y es que no se lograba alcanzar el resultado que necesitaba la producción. La actriz tuvo que viajar a Los Ángeles para realizar otras pruebas y ajustar los prostáticos. “Yo disfruté todo el proceso, de verdad que lo disfruté muchísimo […] Recuerdo que un llamado fue a las 2:00 de la mañana para que me recogieran, porque debía estar lista a las 8:30 de la mañana y poder filmar […] Lo volvería a hacer sin ningún problema. Fue una experiencia increíble”.

Fabiola se considera una persona muy soñadora, y está segura de que la mente es muy poderosa. Esto lo ha comprobado en varias ocasiones. Una de ellas, cuando decidió ser actriz y salir de Monterrey para estudiar en la Ciudad de México. “Un día mi mamá me dijo, cuando tú me des tu título, tú puedes hacer lo que tú quieras. Entonces me esperé a los 22 años a darle el título. Mi mamá pensaba que era broma […] Agradezco muchísimo, obviamente, porque es un privilegio terminar la carrera (es Licenciada en Mercadotecnia) y lo agradezco, porque la preparación es muy importante, pero yo sabía desde un principio que yo quería ser actriz”. Otro de los sueños cumplidos, agrega, es haber trabajado con González Iñárritu. Fabiola tiene muchos otros sueños, pero prefiere guardarlos.

La actriz también ha participado en series como “Por ella soy Eva”, “Corona de lágrimas”, “Yo no creo en los hombres”, “40 y 20”, “Pasión y poder”, “¿Qué culpa tiene el niño?”, entre muchas otras. Los proyectos en los que recientemente ha participado son “Los ricos también lloran”, donde interpreta a Soraya Montenegro y “El amarre”. Fabiola no deja de participar en castings hasta dos veces por semana.