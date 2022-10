Más de 500 mil socios de Uber, Didi, Beat y Rappi trabajan sin seguridad social: STPS

Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Trabajo y Previsión Social, aseguró que más de 500 mil socios de Uber, Didi, Cabify, Beat, Rappi y otras plataformas tecnológicas trabajan en la informalidad y sin seguridad social.

“Son cerca de medio millón de mujeres y hombres que hoy ya trabajan en este nuevo sector y trabajan en la informalidad”, declaró la funcionaria durante su comparecencia con la Comisión del Trabajo en la Cámara de Diputados.

Los trabajadores de plataformas digitales no tienen seguridad social y no son reconocidos como trabajadores porque no se reconoce la subordinación laboral y sólo se les llama socios, explicó la encargada de la agenda laboral del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Consideramos que hay una oportunidad gigantesca de que se pueda encontrar el equilibrio necesario para que subsista la industria, pero para que los trabajadores estén protegidos”, declaró la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).

Además, la funcionaria cuestionó: “¿Qué es lo que hemos venido planteando?”. Y respondió: Un nuevo capítulo donde sea obligatoria la seguridad social, se reconozca la subordinación y sean reconocidos como trabajadores los socios de Uber, Didi, Cabify, Beat y Rappi.

El modelo laboral para los trabajadores de estas apps incluye reconocer la flexibilidad para entender cómo funciona la industria, ya que pude haber diferentes empleadores y las personas pueden trabajar “con una plataforma, con dos, con tres, al mismo tiempo”, pero cada una debe cumplir con su responsabilidad ante las instituciones de seguridad social, dijo.

Alcalde afirmó que sí considera muy importante regularizar a este medio millón de trabajadores, pues lo ve traducido en protección y en viabilidad de la propia industria.

Agregó que hay ejemplos en el mundo donde se ha venido avanzando, algunos mejores que otros, y México cuenta con su realidad específica.

“Hemos venido trabajando muy de la mano del IMSS; el IMSS necesita abrir su estructura para que sea muy fácil que cualquier plataforma cumpla con lo que realmente le toca, no por todo”, planteó Alcalde.

