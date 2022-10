Mejor que todos los interesados participen en sucesión a que haya imposición: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que es mejor que todos los interesados participen en la sucesión presidencial a que piensen que desde su gobierno habrá una imposición de candidato.

“Sin duda, acabar con el ‘tapadismo’ y sobre todo con el dedazo, pues es algo muy fuerte, estamos hablando de décadas, de siglos, ya hemos hablado aquí de que el primer tapado fue Manuel González, en 1980, casi 150 años y el dedazo, desde entonces.

“Entonces terminar con eso desconcierta a quienes están muy cerca y vienen con nuestro movimiento, pero todavía dudan, no vaya a ser que se saque un as debajo de la manga el presidente, que impulse a alguien. No, lo va a decidir el pueblo, es una encuesta, que se haga bien, de manera profesional”, señaló el jefe del Ejecutivo federal.

Así dio respuesta a las declaraciones de la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, quien dijo que una de las razones por las que se apartó del gobierno fue debido a que una “jauría” rodea al mandatario federal quienes además están metidos de lleno en la sucesión presidencial.

La semana pasada, tras su renuncia al gobierno federal, Clouthier declaró al periodista Enrique Galván que algunos cercanos al jefe del Ejecutivo federal lo llevan de mentiras y que por ello no se puede avanzar en algunos proyectos.

“Ya no sumaba, como dije en mi renuncia, una jauría rodea al presidente y no deja avanzar los proyectos, les llevan mentiras y además todos están metidos en la sucesión presidencial”, reconoció Tatiana Clouthier.

-Ella dice que todos están metidos en la sucesión presidencial, se cuestionó a López Obrador.

-Puede ser, puede ser, pero es muchísimo mejor, muchísimo mejor que estén metidos, a que haya una imposición.

-No, pero estoy hablando en caso extremo, pero no es así, con todo respeto a Tatiana, que la quiero muchísimo y que además es una mujer extraordinaria. Se caracteriza precisamente por eso, por ser una mujer libre, con criterio, sin embargo, no es de que ella, Adán y Marcelo y Claudia, ya no están trabajando en sus asuntos, señaló.

