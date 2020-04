México hoy demanda unidad, entrega y solidaridad

Por: Gerardo Islas Maldonado*

“Llegar juntos es el principio.

Mantenerse juntos, es el progreso.

Trabajar juntos es el éxito”, Henry Ford.

México es un país con una riqueza histórica incomparable, la historia mexicana ha demostrado una y otra vez el talento su pueblo para superar grandes adversidades mediante nuestra acción conjunta y solidaria.

Sin embargo, la pandemia del covid-19, nos ha colocado a todos ante el reto más importante y trascendente que como sociedad hayamos enfrentando. Su impacto en la salud y en la economía es de magnitudes aún desconocidas.

Aproximadamente 2,200 millones de personas en el mundo permanecen en sus hogares ante el crecimiento exponencial del virus. Un paro de esta magnitud no tiene precedente en la historia contemporánea y sus consecuencias económicas, sociales, culturales y sanitarias, persistirán durante los próximos años.

En 1929, se produjo la gran caída de la bolsa de valores pero fue realmente la falta de pericia y las equivocaciones realizadas durante 1932-1933 lo que causó la gran depresión.

Es así como la historia nos juzgará en virtud de las acciones que emprendamos en este momento tan determinante en el porvenir de nuestra nación, así como de nuestra capacidad de unión.

El éxito para superar esta compleja batalla dependerá de las acciones que cada quien realice desde su radio de acción, las acciones colectivas que emprendamos, la eficacia para diseñar e implementar la estrategia sanitaria, la estrategia de economía política y el equilibrio que se requiere entre estas dos.

Ante esto, como representante popular, como diputado pero sobre todo como ser humano, mi prioridad es la salud y bienestar de toda la sociedad.

Por ello, desde el inicio de esta crisis, me he dado a la tarea de elaborar un paquete de medidas urgentes que lograrán disminuir con eficacia los impactos de la pandemia en Puebla, aquí las acciones principales que he propuesto:

Entregar el 50% del salario de nosotros los diputados del congreso del Estado, a un fondo destinado al apoyo del personal médico y material sanitario para nuestros respectivos distritos. En mi caso el 100% lo entregó mes a mes a proyectos productivos en mi distrito mediante la plataforma proyectosproductivos.mx

Exhortar a las diferentes instancias de los distintos órdenes de gobierno a entregar a los adultos mayores los programas sociales mediante tarjetas o monederos electrónicos y no hacerlo en oficinas de gobierno o en ventanillas burocráticas.

Conceder una flexibilidad tributaria en el pago de los impuestos estatales a empresas cumplidoras, a fin de mantener la estabilidad económica del Estado.

En los próximos días estaré presentando una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, a efecto de permitir las sesiones del pleno y de comisiones con apoyo de las plataformas cibernéticas, teniendo estas la misma vinculación jurídica que de manera presencial.

Firma de un acuerdo de solidaridad y cordialidad política entre las diversas fuerzas políticas del Estado, con la finalidad de no polarizar el tema epidemiológico y crear conciencia de que los poblanos debemos de estar unidos ante la adversidad, sin importar inclinaciones políticas.

A los 217 municipios del Estado les hago un atento llamado para la inmediata implementación de una estrategia sanitaria eficaz que tenga como eje rector de actuación la salud y bienestar de todos los poblanos.

Coordinación institucional, integral y efectiva entre el gobierno estatal, presidentes municipales y el poder legislativo del Estado, para que juntos hagamos frente a esta crisis.

Exhortar a las principales plantas automotrices del Estado a adaptar su línea de montaje que fabrica limpiaparabrisas a respiradores de emergencia, esto ante la escasez de estas maquinas de ventilación asistida.

Invito a la iniciativa privada a sumar esfuerzos durante esta etapa de emergencia nacional, poniendo a disposición de los sistemas de salud patios, bodegas, materiales, oficinas sin uso, etc.

Reafirmar mi compromiso con el movimiento #QuédateEnTuCasaYoTeApoyo mediante el cual enviaré paquetes de apoyo alimentario a las familias de mi querida mixteca poblana.

Estoy convencido que estas medidas, entre otras que estaré presentando en los próximos días, lograrán mitigar los impactos de esta crisis.

Nos encontramos en una guerra ante esta pandemia y nuestra prioridad debe de ser la salud y bienestar de todos nosotros.

Basta con recordar que en la época napoleónica, los soldados morían más por enfermedad que por una herida recibida en combate.

“Le recomiendo por encima de todo cuidar la salud de las tropas. Si las ponemos en lugares insalubres, el ejército se derrumbará y se reducirá a nada. Es la primera de todas las consideraciones militares”.

México hoy demanda unidad, entrega y solidaridad, por eso hago un llamado enfático a todos los sectores de la sociedad a unirnos, a compartir responsabilidad, y a que juntos logremos hacer frente a la adversidad que nos atañe.

Por ultimo, quiero reconocer especialmente, a todo el personal del sistema de salud en Puebla y en el país por la labor heroica e histórica que están haciendo, entregándose arduamente y corriendo riesgos, para que podamos superar esta pandemia; bien decía Platón que “Donde quiera que se ama el arte de la medicina se ama también a la humanidad”.

