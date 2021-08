Las startups latinas tienen hoy puestos sus ojos en México, país al cual consideran crucial para continuar con su crecimiento, por un lado por el tamaño de su mercado y, por otro, por la calidad de inversionistas que hoy están aquí presentes.

Así lo señala Israel Pons, CEO de Angels Nest Latam y cofundador del Pitch at the Beach, reunión anual de emprendimiento que se celebra este fin de semana en Cozumel, Quintana Roo, y que tiene como objetivo el conectar a startups con inversionistas, expertos en nuevas tendencias y posibles nuevos clientes.

“México se ha convertido en el mercado más hot para las startups de Latinoamérica, hoy vemos a muchas compañías y emprendedores de la región estar ya aquí presentes, además de a muchas otras preparándose para dar el salto hasta este lugar, lo cual es muy positivo”, apunta entrevista con Forbes México.

Lee también: FinTech Collective levanta fondo de 200 mdd para impulsar startups en Latinoamérica

Esta tendencia involucra a todo tipo de startups; sin embargo, de acuerdo con el especialista, existen al menos tres sectores que se desarrollarán de manera muy importante hacia los próximos años.

El primero de ellos, comenta Israel Pons, es el de la tecnología financiera (fintech), que viene despegando de forma importante, desde hace algunos años, tanto dentro de México como en general en toda la región.

“Yo creo que, a pesar de todo lo que se ha desarrollado ya, aún existe mucho por hacer dentro del terreno fintech, sobre todo por el hecho de que sigue existiendo un volumen bajo de personas bancarizadas en el país y en toda América Latina”, expone.

En segunda instancia, asegura, se encuentran las tendencias del healthtech y biotech, mucho por la necesidad del entorno actual en el que se encuentra el mundo.

“En salud hay bastante por delante, por encima, inclusive, de la telemedicina que ha sido muy importante para todos durante este tiempo”, precisa el CEO de Angels Nest Latam.

Finalmente, en un tercer lugar, el especialista vislumbra un desarrollo importante en compañías relacionadas al agrotech, esto por el poco acercamiento que hasta hoy existe entre la tecnología y el campo.

“Este es, en particular desde mi punto de vista, un sector que apunta a ser un monstruo en los próximos años, esto debido a que es un ambiente que tiene muy poca conexión hasta hoy con la innovación, creo que vienen cosas muy grandes en este sentido”, sostiene.

No te pierdas: La startup Valoreo levanta 30 mdd; crecerá su equipo en México, Colombia y Brasil

Unir fuerzas

Y es buscando que el ecosistema de emprendimiento latinoamericano se siga desarrollando que Pons ha venido impulsando el proyecto de Pitch at the Beach, el cual reunirá durante los próximos tres días, del 21 al 23 de agosto, a todos los eslabones pertenecientes a esta cadena.

“El gran objetivo de Pitch at the Beach es que no es simplemente un evento de conferencias, sino que es un espacio pensado para crear networking entre todos los involucrados, emprendedores, empresas, especialistas e inversionistas”, menciona Israel Pons.

Durante esta tercera edición del evento, que permitió que distintas startups obtuvieran en sus dos pasadas ediciones capital hasta por 8.5 millones de dólares (mdd), se tocarán temáticas que van desde tendencias en emprendimiento o tecnología, hasta nuevas opciones de fondeo para las compañías.

“En nuestro primer día, por ejemplo, vamos a platicar mucho sobre tecnología, cómo es que el blockchain, las criptomonedas y los NFTs están cambiando las cosas, además de charlar de inteligencia artificial y más”, comenta.

Asimismo, para el segundo día, el inversionista señala que se tocarán temas como las soft skills que requieren hoy los emprendedores para lograr tener éxito o el trabajo que se necesita concretar para tener a más líderes mujeres en el ecosistema.

Finalmente, en el último día, se abordarán temas relacionados al acceso al capital por parte de las startups, ubicando inversionistas, tanto locales como extranjeros, además de nuevos modelos para conseguir levantamientos.

“Queremos que los asistentes adquieran conocimiento de distinta naturaleza, de ahí la idea de poder abordar diferentes temáticas importantes en cada uno de los días del evento”, sostiene Pons.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado