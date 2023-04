Millonarios 2023 | Elektra y Banco Azteca acaparan los ‘reflectores’ de Salinas Pliego

Los reflectores de Ricardo Salinas Pliego apuntan hacia Elektra y Banco Azteca. Y es que el negocio minorista y financiero han tenido un mejor desempeño que el de la televisión, lo que ha traído una disminución de 12.4% en la fortuna del empresario mexicano en la lista de Millonarios 2023 de Forbes México.

Salinas Pliego ha sido el creador de uno de los grupos empresariales más importantes del país y de la región. No obstante, el año pasado se perdió un poco la señal del negocio. TV Azteca, una de las empresas insignia de Grupo Salinas reportó en su cuarto informe trimestral del año 2022 un EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization) de 668 millones de pesos (mdp), en comparación con 1,483 millones del mismo periodo del año anterior. Sin embargo, las ventas netas del periodo alcanzaron 5,203 mdp, 31% más que el mismo periodo del 2021. Otro dato por destacar es que los costos y gastos se incrementaron 83%, lo que significó 4,535 mdp.

Lugar: 3

Empresario: Ricardo Salinas Pliego

Sector: Minorista, banca, entretenimiento, telecomunicaciones

Fortuna 2022: 12,450 mdd

Fortuna 2023: 10,900 mdd

Variación: -12.4% (Anual vs. 2022)

Edad: 67 años

Esto fue resultado, de acuerdo con su comunicado, de pagos por derechos de exhibición y costos de producción relacionados con la transmisión de partidos de la Copa Mundial de Futbol, lo mismo que la generación de otros contenidos. El 21 de marzo pasado, esta empresa lanzó un comunicado en el que reiteró su compromiso y disposición al diálogo para alcanzar un acuerdo favorable con los tenedores de deuda del bono con vencimiento en 2024. Y es que parte de estos acreedores iniciaron un procedimiento legal en Nueva York para demandar el pago de 63 mdd.

En el caso de Grupo Elektra, otra de las empresas más importantes del conglomerado, incrementó 12% sus ingresos consolidados en el cuarto trimestre del año 2022. Esto fue resultado, se explica en el documento, del crecimiento en 19% de ingresos financieros y 5% en ventas comerciales. En gran medida, estos números son producto del fortalecimiento de los ingresos de Banco Azteca México en 27% –creció la cartera de crédito bruta–.

El crecimiento en ventas del negocio comercial, según el reporte, fue resultado, entre otros aspectos, del crecimiento de la demanda de línea blanca e ingresos relacionados con transferencias electrónicas de dinero de Estados Unidos a México. De acuerdo con datos de Banxico, en el año 2022, el valor de los ingresos por remesas fue de 58,497 mdd, lo que significó un incremento anual de 13.4% –el 98.9% del total de los ingresos por remesas se realizó a través de transferencias electrónicas–.

