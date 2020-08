La capacidad de acceder al trabajo fácilmente y realizarlo de manera flexible ha llevado a millones de personas a buscar oportunidades de autoempleo a través de plataformas de movilidad como Uber, Didi o Cabify al registrarse como conductores.

Si buscas ser conductor o conductora de alguna de estas aplicaciones debes de tomar en cuenta una lista de requisitos y documentos que solicita cada plataforma, y es importante descargar la aplicación móvil a la que se quiere inscribir.

Adicional, el gobierno capitalino anunció que los conductores de transporte privado deberán realizar los mismos trámites de circulación que los taxistas tradicionales.

Entre ellos están la creación de la licencia tipo E1 para conductores de servicios de aplicación; taxistas y conductores deberán acreditar las pruebas de capacitación en el Centro para el Fomento de la Educación y la Salud de los Operarios del Transporte Público de la Ciudad de México (CENFES); y los dos tipos de conductores serán sometidos a la revisión documental y físico-mecánica para su posterior validación.

Conductores de Uber

En el caso de Uber, los candidatos a conductores deben de pasar por un proceso de activación que incluye tres fases:

Entrega de documentación (incluye INE y licencia de conducir vigentes)

Verificación de antecedentes penales por parte de un tercero experto.

Certificación psicométrica.

Certificación de seguridad que consta de un examen psicométrico y una revisión de tus antecedentes automovilísticos y penales.*Esta certificación tiene un costo que se descontará de las primeras ganancias.

Si quieres manejar tu propio auto es necesario presentar la tarjeta de circulación vigente y una póliza de seguro vigente con cobertura amplia incluyendo:

3,000,000 pesos o más en Responsabilidad Civil

3,160 días de salario mínimo ó 200,000 pesos o más en cobertura al pasajero (RC viajero, RC pasajero, RC ocupantes o Gastos médicos ocupantes)

Robo Total y Daños Materiales con deducible de 10% o menor

En México, solo el 12% de quienes inician el proceso para ser conductores de Uber lo termina satisfactoriamente, cumpliendo de manera adecuada con todos los requisitos.

Incluso después del proceso de activación, Uber realiza revisiones periódicas de la verificación de seguridad de las personas ya registradas como socios conductores. Esto incluye procesos como tecnología de reconocimiento facial, la retroalimentación de los usuarios, la actualización de documentos y la aplicación periódica de nuestros filtros de seguridad. De no aprobar estos filtros, el socio conductor no puede seguir utilizando su cuenta para realizar viajes.

Conductores de DiDi

En el caso de la plataforma de la compañía china la documentación que se requiere es la INE, licencia de conducir vigente, la Clave Única de Registro de Población (Curp) y cumplir con los procesos de validación de seguridad de la compañía.

Algunas ciudades pueden solicitar más documentos o requisitos para ser conductor. Para conocer los detalles los conductores pueden marcar al 01800 725 8888 para conocer los requisitos específicos de la ciudad en donde deseas registrarte.

En el caso de solicitar el título de socio conductor la documentación será la INE, licencia de conducir vigente, Curp, tarjeta de circulación de auto vigente, seguro de auto particular, además de cumplir con los procesos de validación de seguridad de DiDi.

Los requisitos para todas las ciudades para ingresar un auto a DiDi son:

Vehículo de 4 puertas mínimo

En buenas condiciones, sin daños estéticos

Capacidad para al menos 4 pasajeros (adicionales al del conductor)

Ventanas y aire acondicionado con funcionalidad normal

Cinturones de seguridad en todos los asientos

Frenos ABS

Airbags para conductor y pasajero

Seguro privado con cobertura amplia

No debe tener emblemas comerciales

Conductores para Cabify

En el caso de que busques inscribirte como conductor o conductor independiente es necesario presentarse en la oficinas para realizar un exámen psicométrico, y entregar la lista de documentos: Curp, INE y Cédula profesional o Pasaporte, comprobante de domicilio (no mayor a tres meses), licencia vigente y carta de no antecedentes penales (no mayor a 6 meses).

Una vez aprobados los exámenes psicométricos es necesario recoger el pase para los exámenes médicos y toxicológicos, posteriormente tomar capacitación y esperar al correo de activación.

En el caso de un conductor con auto, los documentos que solicitan son los mismos, pero con la inscripción del RFC con el concepto de actividades fiscales relacionadas con servicio de transporte y un estado de cuenta con CLABE Interbancaria.

La antigüedad del vehículo debe ser de 2013 en adelante, tipo Sedán, con colores sobrios (negro, blanco, azul marino, gris, plata y rojo), tipo Hatchback con 4 puertas a excepción de Chevrolet Aveo, Nissan Tsuru, Volkswagen , Gol Sedán.

Los documentos para dar de alta al auto deben mostrar poliza de seguro (RC extendida, tipo de uso: chofer app, Chofer Privado); factura del auto, carta factura o contrato de arrendamiento; carta autorización en donde se mencione que autoriza que hagas uso del auto en Cabify; comprobante de pago de la verificación vehicular; y no adeudo de multas o foto infracciones.

Los exámenes médicos y toxicológicos son los que generan un gasto de 500 pesos los cuales los puedes ir pagando una vez que ya estés inscrito en la plataforma de Cabify.

