Negocios aceptan medidas sanitarias… pero no todos hallan equipo de protección

Prácticamente 6 de cada 7 negocios pequeños aceptan que tienen que implementar medidas de sanidad para la protección de sus empleados y clientes, pero no todos tienen disponibilidad para conseguir equipo de protección.

De acuerdo con un sondeo de dataPlor elaborado a más de 300 propietarios de negocios, 85% está de acuerdo con las recomendaciones del gobierno para la rearpertura segura de sus establecimientos, mientras que solo 7% se opone a las medidas.

Sin embargo, solo 6 de cada 10 ha obtenido suficientes productos de protección para su personal y clientes, como desinfectante de manos, tapetes sanitizantes, termómetros infrarrojos, máscaras, gafas y hasta productos de limpieza y desinfección, mientras que 20% solo lo ha conseguido para su personal.

En tanto 16% de los negocios no han tenido acceso a suficiente equipo mientras que 5% más no ha podido abastecerse.

“De todo el tema de adquirir el equipo de protección, comentarios que nos hicieron había sido mucho el tema de escasez o un tema de precios elevados, más de la mitad ya empieza a tenerlos por completo o empezarse a surtir, a normalizarse el mercado, pero 20-21% no ha podido tenerlo”, comentó a Forbes México Aldo Bucio, director de Operaciones para América Latina de dataPlor.

Respecto a las ubicaciones de los negocios que dijeron no tener equipo disponible, añadió, el 16% son de Chiapas, mientras que en Chihuahua y Sonora se registraron 11% respectivamente, en conjunto, 1 de cada 3 casos con este problema.

Sobre la medida de tomar la temperatura a la entrada del negocio, 32% lo hará mientras que 29% descartó hacerlo. En tanto, 25% no lo hará porque no corresponde a su negocio hacerlo, a la par que 14% no sabe si tiene que hacerlo o no.

Entre las empresas que descartaron aplicar la toma de temperatura, prácticamente 1 de cada 3 son negocios de comida, en los cuales es una obligación hacerlo solo al personal pero no a los clientes, de acuerdo con los protocolos para la reapertura de la Secretaría de Turismo federal. En la misma proporción, los negocios de de abarrotes y las tiendas minoristas consideraron no aplicar esta medida.

Sobre las frecuencias de limpieza, 3 de cada 4 negocios consultados señalaron que aumentará su presupuesto operativo debido a estas acciones a la par que tendrán que aumentar la capacitación y la frecuencia con la que realizan procesos de limpieza.

El estudio se realizó del 26 al 28 de mayo pasados a más de 300 propietarios de pequeñas empresas y gerentes de los 32 estados para evaluar su grado de preparación para la ‘nueva normalidad’, que comenzó el pasado lunes.