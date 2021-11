Mineras ya tienen planes para explotar litio, pero les falta el aval de la SE

A pesar que de que diversas empresas mineras presumen ya sus planes para la explotación del litio en México, les falta el aval de la Secretaría de Economía y éste podría nunca llegar de prosperar la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Secretaría de Economía (SE) reveló que hasta los primeros días de noviembre de 2021 no había concesiones avaladas para la exploración o explotación de litio, un metal que para las comunidades de Sonora es un mito, porque nadie lo conoce y todo mundo habla sobre sus bondades.

“De una búsqueda exhaustiva se tienen cero registros respecto de concesiones mineras que hayan reportado a esta Unidad Administrativa (de la Dirección General de Minas) la exploración o explotación de litio”, afirmó la entidad a cargo de la dependencia de Tatiana Clouthier Carrillo.

Forbes México solicitó saber cuántas concesiones mineras tienen antecedentes de exploración de litio, así como cuántas habían sido avaladas por la Secretaría de Economía (SE).

También pidió saber cuál es la ubicación de las concesiones mineras y qué empresas son dueñas de esas concesiones mineras donde están los grandes yacimientos de litio en México.

Las concesiones mineras confieren derechos sobre todos los minerales o sustancias sujetas a la aplicación de la Ley Minera, señaló la Dirección General de Minas en la respuesta enviada a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Según el organismo, las concesiones mineras se otorgan para la explotación de todos y cada uno de los minerales y substancias, que se relacionan en el artículo 4 de la Ley Minera, incluyendo al litio.

La Dirección General de Minas comentó que dependerá de las características del terreno en donde se ubique la concesión minera, los minerales o sustancias concesibles que el concesionario pueda aprovechar, una vez que cuente con los permisos y autorizaciones de las autoridades competentes en materia ambiental y laboral.

El presidente López Obrador ha reconocido que hay ocho empresas que han manifestado su intención de hacer exploración e invertir para extraer litio; no obstante, advirtió que ya no se entregarán concesiones para la exploración y explotación de litio en México.

“De estas concesiones que se han entregado para la minería no tienen que ver con litio, porque están dedicadas a explotar oro, plata u otro mineral, no litio, no pueden con esa concesión decir ‘vamos nosotros a extraer litio’, no aplica en ese caso”, comentó el mandatario el pasado 1 de octubre.

Aunado a esto, en su iniciativa de reforma eléctrica enviada al Congreso, el litio es contemplado como mineral estratégico, propiedad de la nación y su explotación queda reservada al Estado.

“No se otorgarán concesiones y no constituirá un monopolio las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en este mineral estratégico”, expresó Rocío Nahle, secretaria de Energía, al explicar la reforma.

“El sexto artículo transitorio (de la reforma eléctrica) menciona: Las concesiones mineras ya otorgadas por el Estado mexicano y por las cuales y se está explorando y/o explotando oro, plata, cobre y otros minerales se conservan en los términos que fueron otorgadas. Y estas concesiones no amparan la explotación y producción de litio”, detalló la funcionaria.

“A las concesiones mineras ya otorgadas por el Estado mexicano y en que a la fecha existen antecedentes de exploración de litio debidamente avalados por la Secretaría de Economía no les será aplicada la restricción referida en el párrafo anterior”, resaltó.

Planes y cálculos de las mineras

Pese a la falta del aval del gobierno, empresas o consorcios mineros ya tienen planes y previsiones de la explotación del litio en el país.

Minera Sonora Borax, filial de la compañía canadiense Bacanora Minerals, asegura que producirá 35 mil toneladas de litio y 50 mil toneladas al año de sulfato de potasio en las minas de La Ventana, El Sauz y Fleur, ubicadas en los municipios de Bacadehuachi y Nacori Chico, en Sonora.

“La compañía planea producir 17,500 toneladas de carbonato de litio en el primer año, a partir del 2019. Luego de producir a este nivel durante dos años, Bacanora proyecta elevar la producción a 35 mil toneladas anuales en su mina”, dice la empresa en su manifestación de impacto ambiental entregado a la Semarnat.

El consorcio integrado por las mineras Bacanora Lithium, Ganfeng Lithium y Cadence Minerals anticipan que sacarán litio de una mina a cielo abierto y que construirán y operarán una planta de procesamiento de carbonato de litio con una vida útil de 24 años. Bacanora Lithium y Ganfeng Lithium tienen en desarrollo las minas de Buenavista, Megalit y San Gabriel, en donde buscan sacar litio.

Por otra parte, Mine Crons, una empresa fundada por José de Jesús Netzahualcoyotl Soots López, asegura que sus estudios hallaron que los yacimientos de los lotes mineros Las Cruces y Las Palmas tienen elevados contenidos de litio, en forma de silicatos, aluminatos y sulfatos.

“Todos estos a su vez fueron lixiviados de rocas ígneas vítreas, dejando capas de 30 hasta 50 metros de grosor mostradas a la vista”, dice la minera creada por el geólogo mexicano, en el municipio de Sahuaripa y Nacori Chico en Sonora.

El mineral predominante visible es la hectorita, una arcilla blanca o beige que integra en su composición un porcentaje económicamente interesante de sales de litio, detalló la compañía minera en un documento enviado a la Semarnat.

“El proyecto será la explotación de una mina a cielo abierto con una vida útil de 30 años y la no realización traerá como consecuencia la fuga de inversión a la región, al estado y al país”, consignó Mine Crons.

El carbonato de litio grado batería presenta actualmente una demanda de producción a nivel mundial, por lo que este proyecto contribuiría a mejorar la oferta y disminuir los precios del producto, expuso la minera sonorense.

Otra empresa interesada en satisfacer la gran demanda que representará en el futuro cercano a nivel mundial el litio es Mexital Mining, una empresa propiedad de los italianos Alessio Ameruoso y Demis Zanidol, la cual adquirió una concesión minera de Tesla Lithium en el municipio de Sahuaripa.

Los empresarios italianos, quienes tienen el respaldo y ayuda de inversionistas mexicanos, rebautizaron el plan como Proyecto Aros e integra a los proyectos Sonora Lithium, de Bacanora Lithium, y Electra, de Infinite Lithium Corp.

“El Proyecto Aros consiste en la concesión Tesla Lithium de 26,691 hectáreas (65,954 acres), la cual fue adquirida recientemente y ahora controlada 100% por Mexital Mining”, señala la empresa minera de origen italiano.

Además, la alianza canadiense-mexicana de Zenith Minerals y Alejo Monsiváis contempla los proyectos de exploración de Illescas, San Juan y San Vicente, los cuales también están en los límites de Zacatecas con San Luis Potosí.

Desde 2017, Zenith Minerals adquirió la concesión de exploración para 10 mil hectáreas, donde, según un informe en su página oficial, resultados de estudios confirmaron que salmueras enriquecidas con litio están presentes y demuestran que es posible la concentración de litio mediante métodos tradicionales de evaporación solar.

Por último, OrganiMax Nutrient Corp, antes llamada Alset Minerals Corp, informó que cuenta con concesiones para extraer litio, potasio y boro en sus minas de Chapala, Salitral, Colorada, La Doncella, San José de Caligüey, Santa Clara y Saldivar en San Luis Potosí.

La compañía canadiense ha reportado que también quiere extraer litio, potasio y boro en Remedios, Mayra y Viesca, en Coahuila, y que cuenta con los proyectos de El Barril, Las Casas, El Agrarito, Hernández y La Salada en Zacatecas.

