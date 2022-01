“No es sostenible no ser sostenible”: Martha Herrera

Los temas sociales son los que más preocupan a Martha Herrera, como el compromiso que existe entre las empresas y los colaboradores con las comunidades y la defensa de los derechos humanos. “Realmente [debemos] tener un piso parejo en el que haya igualdad para todas las personas. Y tenemos que empezar desde adentro hacia afuera”, dice, en entrevista para Forbes México.

Por más de 30 años, Herrera ha sido testigo de la evolución de la Responsabilidad Social en el país. Históricamente, explica, la filantropía era la forma en que las empresas abonaban a los aspectos sociales: “No me atrevo a decir: al desarrollo social”, comenta. Este mecanismo permitía (hasta la fecha lo hace) contribuir con algunas causas en determinadas comunidades. “Con el tiempo me empecé a dar cuenta de que esto no era suficiente”, comenta.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

Ya desde el sector privado observó la realidad precaria que una gran cantidad de comunidades vivía en México. Tuvo la oportunidad de convivir con muchas de ellas y comprender que lograr una transformación no era tarea que los gobiernos pudieran llevar a cabo por sí solos: “Hacían el intento, pero no había presupuesto que alcanzara y, pues, por otro lado, no tenían, quizá, la perspectiva amplia […] Entonces llegaba uno y se iba, llegaba otro y volvía a empezar de cero”, dice. La transformación, en este sentido, explica, no era profunda.

Herrera comenzó a enfocar esta realidad desde una perspectiva estratégica y aportó una visión de negocios hacia los diversos retos que tenía la empresa en el ámbito social. Esta visión, agrega, era redituable para el negocio y para las comunidades. En 1996, Martha Herrera ingresó a las filas de una de las empresas cementeras más importantes del mundo: Cemex.

“Cuando empecé a ver que, como empresa, la inversión que se hacía en el desarrollo social tenía un efecto positivo en lo económico y en lo medioambiental, lo integré a la estrategia […] Ya para los años 2000, empezamos intencionalmente a incluir el tema del desarrollo social en nuevas estrategias […] para la captación de colaboradores, capacitación de personal técnico en las comunidades, para temas de diversidad y de inclusión, temáticas de defensa de derechos humanos y análisis de riesgos”, dice.

Después de varios estudios y transferencias de mejores prácticas del extranjero, Herrera contribuyó de manera muy importante al florecimiento de la responsabilidad social no sólo en Cemex, sino en el país. “Fuimos transitando de meramente filantropía, a un tema de responsabilidad social, de innovación social, emprendimiento social y de valor compartido […] Los proyectos desarrollados desde la empresa con una visión, quizá más comercial, tenían un impacto positivo en la comunidad. Había un ganar-ganar”, afirma Herrera, quien formó parte de la empresa por 25 años, de los cuales seis fueron como directora global de Impacto Social.

Actualmente, Herrera es secretaria de Igualdad e Inclusión Social y coordinadora de gabinete de Igualdad para todas las personas del Gobierno del Estado de Nuevo León. Desde estas posiciones buscará combatir la pobreza extrema, las desigualdades y la discriminación, aspectos que, dice, “no son fáciles”, porque presentan profundas complejidades.

Dice que los abordará desde un enfoque transversal de la política pública, para lo cual coordinará esfuerzos de todo el gabinete. Uno de los “proyectos estrella”, agrega, será uno enfocado a la primera infancia: “A lo mejor no nos toca verlo, pero podemos garantizar que esas personas, en 20 años, van a tener un desarrollo integral”, asegura.

Suscríbete a Forbes México