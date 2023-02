Nuvola: Lactancia materna digna en espacios públicos

La falta de espacios dignos para poder lactar fue lo que impulsó a Lorena y Denisse a diseñar una cabina para la lactancia que se puede acomodar en cualquier esquina o pasillo de un espacio público o privado. La cabina, que es movible y equipada en su totalidad para que las mamás puedan lactar de manera segura e higiénica fuera de su casa, se comercializa bajo un modelo de compra o arrendamiento.

“Lorena y yo compartimos la etapa de lactancia juntas y fue así como nos dimos cuenta de la falta de espacios dignos para esta actividad tanto en empresas como en lugares públicos. No podíamos ni siquiera ir a un centro comercial porque de repente teníamos que salir corriendo a sacarnos leche. Terminas haciéndolo en el piso de un baño, en el coche o simplemente no sales porque estos lugares no tienen lugares acondicionados para esto”, cuenta Denisse Llanez, socia fundadora de Nuvola.

Fundadores: Lorena Martínez León y Denisse Llanes Suárez

Fecha de fundación: 2020

Facturación 2022: 1.2 MDP

Expectativa de facturación 2023: 4 MDP

Colaboradores:

Sitio web: nuvolamom.com

Las cabinas, que son fabricadas en México, se entregan personalizadas a cada cliente, incluyen un sillón de lactancia, ruedas de movilidad, ventilador, extractor, espejo, perchero, espacio para colocar pertenencias, mesa de apoyo, foco antimicrobiano que sanitiza automáticamente, sistema de seguridad con una chapa inteligente, sensor de movimiento para permitir el ahorro de energía y conexión Wifi.

La falta de espacios de lactancia en lugares públicos y empresariales, dicen las emprendedoras, se debe a la falta de conciencia y a la falta de interés por hacer estas inversiones. “Con Nuvola queremos que no haya pretextos para crear un espacio digno para las madres, es fácil de instalar y está listo para usar”, dice Lorena Martínez, socia fundadora de Nuvola.

Actualmente, Nuvola está presente en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Mediante su aplicación, sus usuarios pueden encontrar la localización de las cabinas públicas, así como consejos de lactancia. Este año, uno de los objetivos de Nuvola es desarrollar una cabina prearmada para comercializar a través de marketplaces y en su página web, con un estimado de ahorro de 30% en comparación con la versión actual. Para lograr estos objetivos, Nuvola busca levantar 3 millones de pesos para soportar su expansión y difusión.