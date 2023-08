OnePlus quiere ir más allá de los smartphones en México y brincar a otros países de Latam

A casi tres años de su llegada a México, OnePlus dio una vuelta de tuerca a su estrategia de negocios en el país, no solo con su entrada a la gama alta, sino también a otros mercados, como el de audífonos y tabletas, lo que son sus primeros pasos para empezar a ofrecer todo su portafolio, en el cual también tienen smartwatches y pantallas, todo esto para en un futuro iniciar operaciones en otros países de Latinoamérica

En entrevista con Forbes México, el director de Relaciones Públicas de la compañía para la región, Jonatan Lara, aseguró que en su nueva fase están enfocados en traer sus smartphones flagship, ampliar su gama de productos y reforzar la relación con su comunidad de usuarios.

Los primeros pasos dentro de esta estrategia fueron el lanzamiento de su teléfono OnePlus 11 5G, que ofrece una experiencia premium a precios más accesibles, además de entrar a la competencia en el mercado de audífonos y tabletas.

“Básicamente en este nuevo modelo de negocio que traemos tomamos en cuenta toda la retroalimentación que nos habían estado dando los usuarios desde que la marca llegó a México, es por eso que decidimos dar como esta vuelta de tuerca a nuestro plan que tenemos hasta ahorita con este tipo de dispositivos”, afirmó el directivo.

Lee: Mercado global de smartphones apunta a su nivel más bajo en 10 años, ¿qué pasa en México?

Aseguró que en el mercado sus dispositivos de gama media-alta, así como los flagship, han sido muy solicitados por sus clientes, por lo que resulta atractivo entrar a este segmento dominado por marcas como Samsung o Apple, pero con precios mucho más accesibles.

“La intención es que sientan verdaderamente un paso adelante en el desarrollo de la tecnología entre uno y otro; tratamos de darles un dispositivo que a uno o dos años no se sienta obsoleto. Sino que realmente se sienta como un paso adelante”, abundó.

Asimismo, dijo que el mercado de audífonos se está desarrollando muy bien en el país, mientras que en la parte de tabletas consideraron que sería un buen momento para traer su modelo y ver de qué forma se mueve.

“Esta retroalimentación que podríamos tener de estos dos dispositivos nos sirve posteriormente para poder traer incluso otro tipo de dispositivos, OnePlus tiene desde smartwatches, tiene televisiones, tiene otra gama de dispositivos más allá de smartphones que con base en estos dos (…) podemos también desarrollar planes para el futuro próximo de poder traer más dispositivos”.

No te pierdas: OnePlus entra a territorio Telcel; la firma distribuirá sus productos

OnePlus quiere entrar a más mercados de Latinoamérica

Sin embargo, en los planes de la compañía no solo está el expandir su portafolio en México, también quiere aprovechar todo lo que ha aprendido en estos últimos tres años para entrar a otros mercados dentro de Latinoamérica.

“Lo que nos gustaría a futuro es también poder abrir operaciones en otros países de Latinoamérica, además de México, evidentemente México es nuestro mercado principal, pero también nos gustaría llegar a otros mercados dentro de la región”, comentó Lara.

En este sentido, el director de Relaciones Públicas expuso que lo que hagan en la República Mexicana será un buen punto de referencia para abrirse paso en otras naciones y en cierto momento comparar el feedback que tienen con su comunidad.

No te pierdas: Después de China, Latinoamérica es el segundo mercado para Honor

“México es de los mercados principales, tanto por su tamaño como su diversificación en cuestión de consumo, entonces esto nos da un buen punto de partida para poder llevar cierta parte de nuestra estrategia a países más o menos similares, como Chile o Colombia”.

No obstante, precisó que, si bien dar este salto es viable, todavía no tiene un mercado en particular para extender sus negocios en Latinoamérica, decisión que se tomará con base en el tamaño del mercado y tendencias de consumo.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado