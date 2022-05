PAN denuncia a Sheinbaum por ocultar informe de desplome en Línea 12

Diputados federales del PAN denunciaron ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX) a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por ocultar el tercer informe de la empresa noruega DNV respecto al peritaje del desplome en la Línea 12 del Metro.

Los legisladores mencionaron que este informe fue contratado por el gobierno de la ciudad y pagado con recursos públicos, por lo que solicitaron tener acceso a este documento de manera formal.

El diputado Santiago Torreblanca recordó que toda información pública que generen los entes obligados, debe ser pública y no debe restringirse a los ciudadanos.

“(Denunciamos) tanto a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos que es la responsable de suscribir el convenio, como a la jefa de Gobierno como la cabeza. Asimismo, estamos presentando una serie de solicitudes de información dirigidas a la Secretaría de Gestión de Riesgos, al Comité de Transparencia del Metro, y a la jefa de Gobierno para que siga su curso en paralelo a esta denuncia”, señaló.

Lee: Informe de la discordia: CDMX demandará a DNV por reporte ‘tendencioso’ sobre Línea 12

La diputada Margarita Zavala señaló que la falta de opacidad es uno de los grandes problemas que ha tenido el gobierno de la Ciudad de México, como el caso de la Línea 12, donde fallecieron 27 personas.

“Nos oculta la verdad en una de las tragedias más importantes sobre la Línea 12 del Metro, desgraciadamente fue a través de un medio periodístico como nos fuimos enterando el día de hoy en qué consiste el informe que como no salió exactamente como lo quiso, no solo no lo dio a conocer, sino que además lo descalifica y anuncia una denuncia civil-penal contra la empresa que fue contratada con los impuestos de quienes vivimos en la Ciudad de México”, dijo.

En tanto, el diputado Guillermo Huerta Ling señaló que a la jefa de Gobierno no le gusta rendir cuentas “claras”, pues todo el tiempo evade su responsabilidad. Mencionó que se deben conocer las consecuencias de por qué se cayó el Metro de la Línea 12 hace un año.

“Nosotros, en calidad de representantes federales de la Ciudad de México, pero también como ciudadanos, estamos solicitando esta información, toda vez que la jefa de Gobierno no lo quiere presentar, no le gusta rendir cuentas claras y concisas, no le gusta cumplir con su función y responder al presente, a sus funciones como jefa de Gobierno, tampoco al presidente de la República, todo el tiempo evaden la responsabilidad”, expuso el legislador panista.

