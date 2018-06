Para las mujeres, gobernar es punto de partida, no la meta: Barrales

Para las mujeres, llegar a la gobernatura de la Ciudad de México este 1 de julio, no debe ser la meta, sino un punto de partida para el empoderamiento femenino, aseguró Alejandra Barrales en entrevista durante el Foro Forbes Mujeres Poderosas.

“Me entusiasma decir que este 1 de julio vamos a decidir cuál mujer va a dirgir la CDMX, de eso no queda duda”, señaló.

Respecto a su contrincante de contienda por Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, reconoció una diferencia de 4 a 6 puntos “perfectamente remontables”.

Alejandra Barrales refirió dos temas que ha enfrentado a lo largo de su candidatura a la jefatura de gobierno capitalino, entre ellos su patrimonio y su capacitación académica.

“He dado a conocer el estado de mi patrimonio durante varias ocasiones, hoy llevo esta campaña y empieza el golpeteo. Me han dicho que cómo es posible que viniendo de donde vengo me alcance para tener mi patrimonio. Esto es porque soy mujer, si estuviera casada con un prospero empresario no habría problema”, detalló.

La candidata defendió a las “jefas de los hogares” y aseguró que cuando el dinero está en manos de mujeres se convierte en medicina y educación para los hijos.