Por: Lucrecia Iruela

Cada comienzo de año siento que hay dos fuerzas contrapuestas, por un lado estamos aburridos de escuchar los buenos propósitos para los próximos meses por parte de la gente de nuestro alrededor y por otro, no queremos quedarnos atrás. Aunque no nos apetezca, sabemos que es mejor planear y tener las metas claras de los próximos doce meses.

En la mayoría de los casos, somos conscientes del panorama bursátil, geopolítico, del crypto y metaverso; de lo que pasa en el ambiente económico de forma macro, por lo tanto, si la perspectiva no se presenta muy alentadora, como es el caso del año 2023, tenemos la excusa perfecta para no tener expectativas positivas. Porque si a nivel macro las cosas no son favorables, serán mucho menos a nivel micro.

Por consiguiente, no prestamos atención a las metas profesionales, empresariales, de liderazgo ni a las nuestras de forma personal. Lo que es más intangible, como el management, el éxito o el crecimiento se desvanece ante el anticipo de fracaso por circunstancias ajenas a nosotros. Nos dejamos llevar por las circunstancias sin poner mucho de nuestra parte.

Propósito vs. Resolución

El significado del principio del año 2023 merece una reflexión. Me llama especialmente la atención que en español hacemos referencia a los “Propósitos del Año”. Sin embargo en inglés se dice “Year Resolution” tomando una actitud más activa y determinante como la de tomar la determinación de solucionar. Al proyectar un propósito lo hacemos de una forma más romántica y efímera que si intentáramos resolver un entramado o obstáculo.

Para solucionar algo, yo me decanto por el mindset que nos brinda la definición de resolución en Latín “romper en trocitos”. Solventar, y para solventar tenemos que fraccionar el problema o el cometido en partes. Este enfoque es mucho más comedido y prudente que del deseo, o el anhelo. Podemos ver las partes más pequeñas que forman el todo. Es el balance entre el propósito y la resolución.

Objetivos, Metas y Buenas Intenciones

En el mundo del management y liderazgo hacemos la distinción entre los objetivos y las metas. Las metas se trazan a largo plazo y están compuestas por acciones concretas y medibles a corto plazo donde se trufan con son los objetivos.

Otra de las distinciones cruciales para conseguir el éxito y todo lo que nos propongamos es entender que los objetivos son diferentes a las buenas intenciones. Una vez que tenemos claro lo que queremos conseguir hay que trazar cómo llegar a ello, hay que saber no solo los pasos a seguir sino las acciones, comportamientos y actitud correcta para obtenerlo.

Plan de Acción

Aunque el panorama laboral y empresarial en el 2023 no es muy alentador. Se sabe que el talento mas brillante va a negociar fuerte en las empresas y por ello invito a tener unas metas claras para posicionarse bien. Al igual que en el nivel macro, las empresas brillarán si entienden las necesidades del mercado y pivotan de forma visible.

Según la agencia Mckinsey el 2023 es un buen año para posicionase y cuidar al talento. Para ello se recomienda que los empleados formen parte de las decisiones de la empresa, les ayuden a mejorar, aprender y crecer a la par de cultivar las relaciones y su confianza.

Estas tres premisas son una invitación para los empleados a crear su plan de acción, tener mayor visibilidad y auto- preparase para que la oportunidad les llegue. Los resultados no serán obvios en los próximos meses sino que sera un camino a lo largo del año o incluso años.

Como ejemplo vivo de este camino tenemos a una empresa que está en el punto de mira en el panorama del Silicon Valley. Esta empresa fue fundada por los españoles Alberto Acedo y Adrián Ferrero en 2015 llegando a una innovación y crecimiento en el sector de la agrotecnología. Biome Markers es una empresa global que empodera a los agricultores y restaura la salud de los suelos a nivel mundial. Analiza los suelos para aprovechar al máximo su potencial.

Como toda acción empieza con el propósito y la acción, en México los que están contribuyendo con su granito de arena al sector de la agricultura son los inversores de la agencia financiera Nimmok, esta apoyando al sector de la agrotecnología. Su CEO y fundador Daniel Navarro Cruz apuesta e impulsa a los empresarios que desarrollan este mercado con innovación e investigación. En sus propias palabras “la economía rural debe contar con herramientas digitales que le permitan promover el agro y su prosperidad.” Y siguiendo con la linea de todo se empieza en pequeña escala pero crece con el tiempo, así lo patenta el Grupo Agrotecnología que lleva veinte años en el sector.

Son caminos de largo recurrido llenos de pequeños retos y acciones que nos inspiran a cada individual a trazar nuestro plan de acción para llegar a la meta final.

Por lo tanto, hay que analizar el panorama macro para tener nuestras metas micro y así poder repartirlas en pequeños objetivos durante los meses, prestar atención a la actitud para aprender y mejorar.

Como siempre digo podemos Do Better. Get Better. Be Better.

Contacto:

Lucrecia Iruela. Abogada, Coach ejecutivo, empresaria. Liderazgo visión 360. Silicon Valley advocate. Marshall Goldsmith 100 coaches

Twitter: lucreciart

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lucreciai/

