The new King, Queen and Prince del marketing digital en tiempos de Covid

Durante los últimos años hemos sido testigos de la importancia del contenido dentro de las estrategias de marketing digital, tanto que se le denominó “El Rey”, es decir, “Content is King”, así reza la frase debido a su importancia y peso dentro del presupuesto digital. Sin embargo, en la actualidad esta afirmación es similar a un gigante con pies de barro, es decir, demasiado grande, pero muy frágil a la vez y voy a explicar por qué.

De acuerdo con el análisis “Big Data Never Sleep”, actualmente se generan más de 4 millones de búsquedas diarias en Google, más de 55 mil post en instagram, más de 188 millones de correos y un largo etcétera, que derivan en una saturación de contenido extenuante.

Si bien, el contenido sigue siendo un “must have”, me atrevería a decir que en estos momentos ya ha pasado a ser un “factor higiénico”, es decir, que la mayoría de las marcas ya están generando contenido digital atractivo de forma frecuente, lo que nos lleva a preguntarnos ¿cómo seguir siendo relevantes?, ¿cómo evitar ser ignorados en esta vorágine de contenido?

Bueno, pues ante este escenario, el contexto ha venido a reemplazar al contenido como el nuevo rey. Ahora Context is King y Content is Queen. Esto a razón de que las marcas han tenido que incorporar a su proceso de generación de contenidos dos aspectos:

Por un lado, los líderes de marketing han tenido que entender quiénes son las distintas audiencias a las que su organización se dirige. No sólo basta con saber sus datos socioeconómicos o demográficos, sino cómo se relacionan con los medios digitales a lo largo del día, cuáles son sus intereses, sus retos y objeciones a la hora de adquirir su producto o servicio, etc., por lo que se han tenido que ver en la necesidad de construir lo que le llamamos hoy buyer personas y tener así, una segmentación adecuada a la cual dirigir cada uno de sus mensajes y campañas.

y tener así, una segmentación adecuada a la cual dirigir cada uno de sus mensajes y campañas. Por el otro, entender en qué momento se encuentran sus buyer personas y si ellos ¿ya han definido su problema o necesidad? ¿ya conocen su marca y su propuesta de valor? ¿ya lo están evaluando junto a sus principales competidores? ¿ya están listos para comprar?. Al entendimiento de este proceso de decisión del comprador se le denomina buyer journey y define en qué fase del viaje del comprador está cada buyer persona con respecto a su producto o servicio.

La mezcla del buyer persona y el buyer journey, es lo que permite que las organizaciones generen contenidos contextualizados a su audiencia y al momento en que ésta se encuentra

en relación con su marca o producto, y de ese modo, puedan ser relevantes en un mundo digital sobrecargado de información.

En este sentido, aquello que nos hará relevantes para destacar entre el resto será el Contexto, quien ahora ocupa un papel protagónico que lo justifica para ser el nuevo “Rey” en la estrategia de marketing y contenido.

Sin embargo, aún nos queda un problema por resolver: cómo hacemos que nuestro contenido llegue a nuestros buyer personas en el momento oportuno de su buyer journey, es decir, cómo podemos estar ahí para ellos cuando nos necesiten y nos busquen. Muchos son los que han intentado asesinar al SEO (Search Engine Optimization o simplemente posicionamiento en buscadores) a lo largo de estos años, sirva como ejemplo que Google recoge 113,000 resultados para la búsqueda “SEO is dead” y 11,000 más para “el SEO ha muerto”.

Pues bien, desde mi punto de vista, nada más lejos de la realidad. El SEO, es el Príncipe de esta historia. No sólo el número de búsquedas en Google ha ido creciendo de forma constante, pues datos de la asociación de internet en su análisis de Hábitos de consumo 2019, indica que esta es la tercera actividad más común entre los internautas mexicanos, solo superada por el uso de redes sociales e email. De hecho el 76% de las personas que se conectan a internet en México busca información en los motores de búsqueda.

Este hecho, incluso, se ve acelerado por la coyuntura del Covid. Sirva como ejemplo que las búsquedas en google sobre SEO, tal como se aprecia en google trends, que se venían disparando desde 2019 alcanzaron su punto en los meses de Marzo y Abril de 2020, justo cuando muchas marcas vieron la necesidad de reducir su inversión en pauta y búsquedas pagadas para pasar a depender en muchos casos del tráfico orgánico generado por las estrategias SEO. Por todo lo anterior, le auguro una larga vida y revitalizada energía al SEO.

En resumen:

Context is King, Content is Queen y SEO is Prince

