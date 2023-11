Sequía de nuevas empresas en el mercado bursátil podría terminar en 2024: Santander

El nearshoring y la reforma a la Ley del Mercado de Valores podrían terminar con la sequía de Ofertas Públicas Iniciales (OPI) en el mercado bursátil mexicano; de hecho, Santander México aseguró que una empresa inmobiliaria buscará listar sus acciones en 2024.

De acuerdo con el director de análisis y estrategia bursátil de la institución financiera, Alan Alanís, hay compañías mexicanas que se mencionan que pueden salir a bolsa, aunque por las industrias en las que están no es seguro que lo vayan a hacer en México; sin embargo, adelantó que una inmobiliaria sí podría hacerlo.

“Creo que podríamos ver algunas el año que entra, sobre todo en la parte inmobiliaria. Es más, puedes decir: Santander espera que más empresas inmobiliarias se listen y haya una IPO el año que entra en el sector inmobiliario”, afirmó.

No te pierdas: ¿Regresan las OPIs a la Bolsa Mexicana? Empresas vuelven a poner sus ojos en el mercado

Más allá de las escisiones registradas recientemente, la llegada de esta empresa rompería la sequía de Ofertas Públicas Iniciales en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y en la Institucional de Valores (BIVA), es decir, que una nueva compañía liste sus acciones en el mercado de capitales.

De hecho, las últimas OPIs fueron protagonizadas por GMéxico Transportes, por un monto de 19,000 millones de pesos, y Cox Energy America, que recaudó 452.7 millones de pesos, en la BMV y BIVA, respectivamente.

Recientemente el presidente de Grupo Financiero Mifel, Daniel Becker Feldman, consideró que el banco ya ha alcanzado el tamaño necesario para entrar al mercado bursátil, por lo que analiza llevar a cabo una Oferta Pública Inicial el próximo año.

“Sí estamos explorando cualquier posibilidad para poder seguir con los planes de crecimiento que tiene la institución, que han sido relevantes y vamos a ir al mercado el próximo año a pesar de los acontecimientos tan relevantes como locales e internacionales, exploraremos si hay una ventana (para hacer una OPI en la bolsa)”, afirmó el banquero.

Lee más: ¿Adiós a la sequía de OPIs? Becker quiere que su banco Mifel cotice en Bolsa

Al mismo tiempo, la Bolsa Mexicana ha enfrentado el problema de la salida de empresas, ya que en los últimos años, un total de 18 emisoras anunciaron el desliste de sus títulos, entre ellas Grupo Lala, Bio Pappel, Bachoco, Sanborns, Aeroméxico, Santander, Herdez, IEnova y Rassini.

Para Alanís, la oportunidad generada por la relocalización de empresas y los cambios a la Ley de Mercado de Valores es enorme, ya que contribuirán a que más compañías se acerquen al mercado bursátil mexicano.

“El tema de nearshoring y la bolsa de valores como una segunda derivada, sí, definitivamente deberíamos de ver más empresas en bolsa”, destacó. “Es otra alternativa de financiamiento para la para las personas y para las empresas”.

Alanís recordó que en México menos del 40% del Producto Interno Bruto está representado en el valor de la Bolsa Mexicana de Valores, cuando en Brasil se tiene ese mismo porcentaje, pero es mucho más grande su valor.

“La Bolsa Mexicana de Valores debe ser otro vehículo para que todo el mundo podamos invertir. (…) Es convertirnos un poquito en dueños de esas empresas, si yo estoy comprando un producto de una bebida o un alimento, por qué no tener un poco de esas acciones como parte de mis ahorros”, planteó.

De hecho, recordó que los fondos de pensiones en México tienen más de 22,000 millones de dólares invertidos en la Bolsa Mexicana de Valores, sin embargo, la mayor parte se ha invertido en bonos gubernamentales.

“Si ustedes le preguntan a un fondo de pensiones por qué no invierten más en la bolsa, te dicen ‘porque no es suficiente liquidez’. ¿Qué significa eso? Que no se compran ni venden suficientes acciones”, agregó el analista.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado