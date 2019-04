Siete pasos para abrir un negocio en línea

El comercio electrónico está creciendo en México, sin embargo, los consumidores todavía tienen ciertos miedos, sobre todo en lo referente a compartir sus datos bancarios, por lo cual es importante no perder de vista ciertos pasos y procesos para generar confianza si quieres abrir una tienda en línea.

Abrir un sitio web para ofrecer productos y servicios permite “acceder a millones de compradores potenciales, reducir costos operativos (renta de locales, anaqueles y mantenimiento de espacios), la posibilidad de ofrecer precios más bajos y maximizar las utilidades, acceso directo a mercados transfronterizos y mayor tráfico comercial que en una tienda física”, de acuerdo con PayPal, una plataforma abierta de pagos digitales.

Al 2018, los consumidores aumentaron su frecuencia de compra semanal en internet en un 38%, mientras que en 2017 la tasa fue de 7%, arrojan datos de un estudio de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

Por otra parte, las principales fuentes de información para decidir la compra en línea son los sitios web y las aplicaciones (53%), los buscadores (52%) y los sitios multicategoría (49%), añade el análisis de dicho organismo.

A continuación, te presentamos siete pasos para abrir de manera exitosa una tienda en línea, según PayPal.

1.- Elegir una plataforma de comercio electrónico, lo que significa contar con una página virtual para anunciar los productos y servicios.

Se puede elegir entre un desarrollo propio o un software online que trabaja a base de plantillas que son flexibles para dar personalidad al sitio web.

“Algunas de estas plataformas te permiten adquirir el dominio, nombre de la página con sus respectivas extensiones (.com, com.mx, .mx, y otras), que suele corresponder con el nombre de la marca, la empresa o la tienda en físico (en caso de contar con una), al igual que el hosting, servicio de alojamiento del sitio web, inclusive de forma gratuita”, indica la firma.

2.-Conocer a los competidores.

3.- Cuidar las imágenes de la página web, que éstas tengan buena calidad, nitidez, con vistas desde diferentes ángulos y descripciones completas.

“Esto no necesariamente implica mayor peso ya que podría alentar la velocidad de carga de tu contenido. A la hora de agregar la descripción, la información debe ser concisa y comprensible; incluye unas palabras clave que ayuden a posicionar tu producto, servicio o marca en general”, indica PayPal.

4.-Contar con el inventario suficiente en el caso de que sean productos. Y si lo que ofreces son servicios, entonces asegurarse de tener personal y recursos necesarios para atender cualquier solicitud.

5.-Ofrecer un método de pago que genere confianza y que no comparta los datos bancarios de los compradores.

De acuerdo con la encuesta al 2018 de la AMVO, las personas no compran en línea porque no quieren arriesgarse a un fraude electrónico (77%), por la desconfianza de compartir sus datos bancarios (73%), por el miedo a equivocarse al momento de elegir una compra (55%), por no saber cómo se puede pagar en efectivo (32%) o la manera de comprar por internet (24%).

6.- Generar confianza a través de medios de contacto como un número de teléfono, chat en la página, correo electrónico, entre otros.

7.- Ligar la tienda a redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram.

