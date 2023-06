Sin economistas no me imagino la banca mexicana: José Iragorri de Banco Sabadell

José Iragorri, subdirector general del Subdirector General de C&IB de Banco Sabadell en México, afirmó que sin economistas no me imagino la banca mexicana, ya que proveen información valiosa para el desarrollo económico.

“Para mí es un enorme gusto participar en este espacio donde se reconoce una labor, que es fundamental en el desarrollo del país y la hacen todos los días los economistas”, afirmó el banquero.

“Sin economistas no me imagino a la banca y tampoco me imagino por qué no han llegado los resultados”, dijo.

La verdad es que los economistas proveen de valiosa información, la cual permite tener una mayor perspectiva y un mejor entendimiento de los factores que impactan al desarrollo económico, comentó

José Iragorri.

Los espacios para resaltar la contribución de los economistas al desarrollo de México es muy importante y vital, expresó el directivo de Banco Sabadell.

Roberto Aguilar Herrera, director Editorial de Forbes México, dijo que los economistas tienen mucha paciencia, ya que traducen y enseñan todo lo que parece muy complejo como el lenguaje económico.

“Nosotros que nos dedicamos a tratar de llevar las noticias de una manera mucho más entendible a nuestro público, también aprendemos mucho de los economistas”, señaló durante Los economistas influyentes de México 2023.

Forbes México presentó en su edición de mayo a junio 2023 a los economistas más influyentes de México en 2023.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

En el listado ellas y ellos son quienes analizan la economía de México, interpretan los hechos y las cifras para contribuir a una mejor toma de decisiones.

“Estoy emocionado por llevar nuestra primera edición de los economistas más influyentes de México, que vamos a seguir ampliando, mejorando y haciendo mucho eco para hacer alianzas y entregar un producto cada vez mejor”, agregó Roberto Aguilar.

Añadió que me siento muy orgulloso con el arranque del listado de los economistas más influyentes en 2023 de Forbes México.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado