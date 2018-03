Solemos entender la competencia entre empresas de tecnología por funciones, similitudes y precio, pero sin duda alguna, las compramos por la utilidad. El martes 27 Apple y Huawei tuvieron eventos importantes y los mismos estuvieron separados a pocas horas de distancia. Huawei presentó el primer smartphone con tres cámaras (y viene con el procesador Kirin 970, que no es nimiedad).

Los eventos pueden ser vistos de dos formas, pero ambos estaban destinados a consumidores. El evento de Huawei enfocado al consumidor y a la fotografía principalmente, y el de Apple mucho más a la educación y al tiempo dedicado a la creatividad. El gran tema es que Apple en realidad presentó un lápiz y mucho software, mientras que Huawei presentó un teléfono con dos variantes.

El evento de Huawei fue masivo, volaron a una gran cantidad de periodistas a Francia y desde París (una ciudad un tanto fotogénica) decidieron presentar su nuevo teléfono con triple cámara desarrollada con la reconocida marca Leica. Estas tres cámaras permiten controlar la luz, que es la materia prima de la fotografía (que utilizada en exceso puede perjudicar el resultado -i.e. flash-), para presentar resultados interesantes con baja intensidad de luz. Pero me parece que fueron hábiles al no dedicar mucho tiempo a lo geek, a que muchísimo del trabajo final es gracias al procesador Kirin 970 SoC (sistema en un chip) con su unidad dedicada al procesamiento neuronal de datos que permite inteligencia artificial nativa.

Todo eso que dije fue básicamente que: Tomas una foto con tu super teléfono que te acabas de comprar y muchísimas cosas pasan de manera super rápida para que veas una foto que analizó el tipo de escenario y objetos que estás retratando para mostrarte una versión optimizada de las varias luces sobre cada objeto y sorprender a todos los que les muestres tus fotos. Me encantaría probar esa cámara con luz de atardecer de estos días soleados que tenemos en la ciudad de México, con luz lateral casi a 45 a 60 grados. Esa es la teoría, muy probablemente en la práctica veremos varias comparaciones, pero me encanta la idea de que la inteligencia artificial se encuentre desde el dispositivo y no esperar a que las luces se procesen por conexión a internet o hasta que se suben a Google Photos (por ejemplo).

Aquí el evento de Huawei.

Mientras tanto Apple juntó a varios jóvenes para decirles cómo la computadora es del pasado (a menos de que vayas a ser guionista, columnista, articulista o muchos otros istas) y que el iPad para educación, o sea un iPad ahora cuenta con mejor software para Pages o para manejo de imágenes gracias a su nuevo lápiz.

Peor por supuesto que si pensamos en la narrativa de Apple lo que no puede faltar es la narrativa, el poder contar la historia que los diferencie de todos los demás fabricantes. Por eso un iPad es mucho mejor para hacer algo tan tedioso como la tarea que te dejaron para hacer en casa. Es así como, de acuerdo con Apple, no hay como su dispositivo (aunque muchos otros hagan lo mismo) para entender, aprender y explicar la gravedad:

Por supuesto que las dos empresas están en situaciones diferentes, contextos distintos en la competencia de ser el acompañante de sus clientes en el camino de realizar tareas de la forma más sencilla. Apple cuenta historias como nadie y ofrece soluciones que siguen dando la imagen de simplicidad dentro del costo que puede tener ese beneficio de hacer las cosas de manera más sencilla. Huawei está colocándose en el espectro de poner a trabajar un procesador con más capacidades de análisis y procesamiento que por fin le pudieran poner inteligencia al término teléfono inteligente (hoy muchos se están quedando en ser tan sólo teléfonos con apps o app phones). La simplicidad a través de la tecnología sigue avanzando, más productos con mejores funciones, con la llegada de compañías que se han tomado muy en serio la competencia, y a final del día, mejores opciones para nosotros.

