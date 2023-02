¿Tienes una relación tóxica con tu dinero? Identifica los errores y los síntomas

Febrero es el mes del amor y la amistad, la época del año en la que se supone que todo es color de rosa, sin embargo, no todas las relaciones son así. ¿Sabías que nuestras finanzas personales pueden volverse tóxicas en determinado momento e incluso, sentir los mismos malestares de una relación personal dañina?

Una relación tóxica es aquella en la que hay conflictos permanentes, existe un desgaste físico, emocional y mental que genera sensaciones de tristeza, enojo, ansiedad, frustración y, en casos extremos, violencia.

Aunque este problema no tiene edad, es en la población de jóvenes donde se ha detectado el mayor número de casos. Diversos estudios señalan que, a diferencia de otras décadas, los jóvenes de entre 20 y 29 años de edad llegan a sufrir relaciones tóxicas con su dinero.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en nuestro país existen 30.7 millones de jóvenes, y de estos, 19.4 millones tienen entre 20 y 29 años, justamente los años en donde comienzan con el manejo de su dinero, producto de sus primeros empleos, además del contacto con las instituciones financieras, las tarjetas, los créditos y seguros.

Sin embargo, son pocas las personas jóvenes que administran sus ingresos de forma responsable y ordenada, la mayoría no lo hace por la falta de educación financiera y esta situación los hace entrar peligrosamente en el terreno de las relaciones tóxicas.

La CONDUSEF explora cuáles son los errores y los síntomas más comunes de unas finanzas personales tóxicas, para que, en caso de que te identifiques con alguno, elimines dicha conducta.

Error 1. Despilfarrar hasta endeudarse

Cuando eres joven y comienzas tu vida laboral, sabes que tendrás ingresos propios y piensas en cubrir todas tus necesidades, incluso caer en tentaciones, compras el celular de moda, haces el viaje soñado o llenas tu casa con aparatos eléctricos y digitales. Además, cuando los jóvenes comienzan su vida laboral, desean demostrar que les está “yendo bien”, por lo que cambian su estilo de vida y eso puede llevarlos a sobreendeudarse.

Síntomas: Estrés causado por las deudas. Desesperación por no tener dinero. Ansiedad porque llegue pronto la quincena, furia por no conseguir un crédito.

Error 2: Vivir sin un presupuesto

El primer paso para mantener una relación sana con tus finanzas personales es tener una planeación financiera. No hacer un presupuesto te lleva al desconocimiento de cuánto dinero gastas al mes y en qué. Puede provocarte también fugas de dinero y gastos hormiga, hasta acercarte a un desastre financiero.

Síntomas: Dudas al pensar en qué gastaste tu dinero. Coraje por gastar todo tu sueldo y no ahorrar para los imprevistos.

Error 3: No saber utilizar la tarjeta de crédito

Muchos jóvenes que adquieren su primera tarjeta de crédito desconocen cómo funciona y la llegan a considerar como un dinero extra, por lo que, aunado al desconocimiento de su capacidad de pago se convierte en una gran amenaza para sus finanzas.

Síntomas: Estrés por no tener dinero para la mensualidad; desesperación, incertidumbre y temor. Insomnio causado por los despachos de cobranza.

Error 4: No ahorrar para la vejez

Una persona joven normalmente mira la vejez como algo muy lejano, por lo que no es prioritario el ahorro para el retiro. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021, refiere que entre los jóvenes de 18 y 29 años solo el 41% tiene una cuenta Afore. Por lo que, de seguir esta tendencia, en el futuro de 6 de cada 10 jóvenes serán “viejos pobres”.

Síntomas: Incertidumbre con el paso de los años. Arrepentimiento por no ahorrar en su momento. Frustración, por no tener dinero para lo básico necesario.

Error 5: No empezar a invertir

Otra característica de una relación tóxica con tus finanzas es depender solo de un ingreso y no tener en cuenta que nuestro dinero va perdiendo valor adquisitivo con el paso del tiempo. La juventud es un buen momento para comenzar a invertir, ya que se tiene la ventaja del tiempo y se podrían generar buenas ganancias a futuro.

Síntomas: Frustración por no saber invertir; coraje por no tomar las mejores decisiones; estrés permanente al no tener ingresos extras.

¿Cómo puedo mantener una relación sana con mis finanzas?

Si te identificaste con alguno de los errores anteriores o presentas algún síntoma, sentimos decirte que tienes una relación tóxica con tus finanzas. Por ello te damos algunos consejos para mejorar tus hábitos:

Aprende a organizar tus finanzas mediante un presupuesto, esto te permitirá conocer claramente sobre tus ingresos, gastos, ahorros y será el primer paso para poder plantearte metas financieras.

No le tengas miedo a usar el crédito, pero debes saber cómo usarlo, es decir, debes recordar que es un préstamo por el que tendrás que pagar intereses en un plazo establecido.

Comienza a ahorrar al menos el 15% de tus ingresos, esto te permitirá tener un fondo de emergencia que te ayude a cubrir algún gasto inesperado.

Ten el hábito de comparar los productos financieros que vas a adquirir, ya sea una tarjeta de crédito o un seguro, siempre debes informarte sobre los costos de dicho producto, las comisiones y los intereses, así sabrás cuál se adecua más a tus necesidades.

Pon en marcha tu plan de retiro. Es de suma importancia que comiences a planear tu futuro. Acércate a tu Afore para conocer los rendimientos que te ofrecen y no olvides realizar aportaciones voluntarias para mejorar tu retiro.

Con información de Revista proteja su dinero, febrero 2023, año 2023, número 275.

