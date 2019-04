Todo (lo que no sabías) de la industria gráfica en México

Por Irina Leyva*

Antes de comenzar a hablar de porcentajes, números y estadísticas, considero relevante definir qué es la Industria Gráfica y cuáles son sus componentes. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la delimitación de las Artes Gráficas se clasifica en nueve actividades económicas:

Impresión de libros, periódicos y revistas.

Impresión de formas continuas y otros impresos.

Industrias conexas a la impresión.

Edición de periódicos integrada con la impresión.

Edición de revistas y otras publicaciones periódicas integradas con la impresión.

Edición de libros integrada con la impresión.

Edición de directorios y de listas de correo integrada con la impresión.

Edición de otros materiales integrada con la impresión.

Diseño gráfico.

Hoy somos aproximadamente 24,654 empresas en el país clasificadas en los nueve puntos anteriores, produciendo más de 1,000 billones de hojas A4 o equivalentes al año con un valor superior a los 20,000 millones de dólares.

Las pequeñas empresas de las Artes Gráficas representan 91.58% de estas unidades y su producción es de un aproximado del 13%. En el otro extremo, las grandes empresas, que representan 0.35%, generan más del 35% de la producción bruta. Estas unidades económicas se encuentran concentradas, principalmente, en la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Puebla y Veracruz.

Según los censos económicos de 2014, la Industria de las Artes Gráficas, dio empleo a 173,122 personas. Para dar una magnitud, el total de empleos directos generados por esta industria es superior a la industria del calzado y un poco más de la mitad de los de la industria del vestido. 65% son hombres y 35% son mujeres.

La Industria de las Artes Gráficas representa un total del PIB nacional de 1.033% y somos el 11° lugar entre los países de mayor valor de mercado respecto a la impresión (en términos de venta), lo que, para mí, genera dos preguntas fundamentales: ¿La impresión está desapareciendo? ¿Cuál es la expectativa de la Industria para los futuros años?

En México se imprime bien, muy bien.

Cuando comencé mi carrera en este negocio, empecé a darme cuenta de todas las cosas que se imprimen y que, siendo ajeno, poco identificas: instructivos, libretas, etiquetas, formularios, los exámenes de la escuela, folders, tarjetas de presentación, facturas, cheques, boletos del metro, tickets, libros, revistas, manuales, posters y hasta las puertas… ¡Esta Industria es gigante y México no se queda atrás!

Al interior de las Artes Gráficas, la actividad económica está concentrada en la Impresión de formas continuas y otros impresos, al representar, según los Censos Económicos 2014, 53% de la producción bruta y 61% del personal ocupado. En cuestión de aplicaciones, el periódico sigue siendo el que más contribuye al volumen total del país con 326.3 billones de impresiones A4 o equivalentes; sin embargo, en valor, el empaque contribuye en mayor proporción con 7,213 millones de dólares.

Los principales consumidores (intermedios y finales) de la producción de la Industria son: bienes raíces, banca múltiple, comercio al por mayor y por menor de abarrotes y alimentos, administración pública en general, escuelas, consumo privado y exportaciones.

Lo mejor de todo es que esto que México produce, se produce bien. En los certámenes internacionales donde se reconoce la excelencia en la calidad de los productos impresos, compiten impresores de todo el mundo y son galardonados aquellos productos que se distinguen por su inmaculada calidad. México es uno de los países con más premios en la PIA —Printing Industries of America— después de Estados Unidos, así como el más premiado por la CONLATINGRAF después de Brasil.

Un gran indicador son las exportaciones de nuestra producción, en su mayoría a Estados Unidos, que ascienden a 165 millones de dólares en tan solo 5 meses; sin embargo, las importaciones totales siguen rebasando ese número resultando en una balanza comercial deficitaria, razón principal por la cual México necesita promover sus servicios al interior.

La impresión no está desapareciendo, se está transformando.

Innumerables ocasiones me han preguntado acerca del futuro de la impresión. ¿Cuál es el impacto de medios y plataformas digitales? ¿Hacia dónde se está moviendo la Industria? Ciertamente, la impresión como la conocemos está cambiando; no obstante, la expectativa del volumen y valor de medios impresos en México sigue en crecimiento. Esperamos que para el 2020, el volumen total impreso crezca un 4.5% CAGR (2015-2020) y tecnologías de impresión digitales de tóner e inyección de tinta crecen a doble digito en nuestro país.

Esta transición tecnológica se debe, en gran medida, a la forma en la que hoy nos comunicamos. La revolución digital trae consigo una comunicación en plataformas multicanal (antes veíamos las noticias únicamente en el periódico; hoy podemos obtener esa información de la televisión, radio, internet, aplicaciones móviles y mucho más), segmentada (la comunicación basada en gustos, intereses y preferencias se convierte en relevante para el individuo), y en tiempo real (¿se acuerdan del terremoto de septiembre de 2017?

La información se empezó a compartir justo en ese momento; podíamos ver lo que estaba sucediendo a través de videos y contenido generado por personas viviendo la tragedia; cualquier noticia después de ese momento, ya no era noticia) y finalmente, interactiva, quizá el punto más importante y que ha impactado más en la comunicación; principalmente porque, el contenido no sólo es generado por medios de comunicación, si no que ahora, todos nosotros podemos crear y compartir información a través de redes sociales y plataformas digitales conectadas entre sí.

Como consecuencia de lo anterior, el impreso ha tenido que evolucionar para responder a estas exigencias (pronto necesidades básicas) de la comunicación gráfica, y ahora el valor se encuentra en la personalización, tiempos de entrega mucho más cortos y reacción inmediata, impresión bajo demanda-desde 1 copia y tirajes cortos.

*Supervisora de Professional Printing Solutions Marketing en Canon Mexicana.

