​​¡Todos a bordo! Tras la pandemia, avanza la industria de los cruceros

Abordar el crucero más grande del mundo, con un tamaño comparable al de dos estadios de futbol (poco más), supera una mera experiencia de placer. Ver zarpar el crucero Wonder of the Seas, de Royal Caribbean, también da cuenta del buen momento por el cual atraviesa la industria de cruceros, que generaría ingresos anuales por 480.4 millones de dólares (mdd) tan sólo en México, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo (Sectur).

Las firmas dedicadas a esta industria se han convertido en protagonistas del crecimiento del negocio, el cual se vio afectado por la pandemia, pues hubo que sobrevivir como fuera ante la falta de actividad turística.

El mal tiempo parece haber quedado en el pasado. En mayo, la compañía Royal Caribbean vio zarpar su crucero Wonder of the Seas frente al mar de Barcelona.

Alberto Muñoz, vicepresidente de Royal Caribbean para Latinoamérica y el Caribe, platicó, en entrevista con Forbes México, sobre los planes de la compañía y sobre este nuevo megaproyecto, el cual es catalogado como “el más grande del mundo”, ya que mide 362 metros de proa a popa y 64 metros de estribor a babor. Tiene capacidad para 6,988 personas y cuenta con un staff de 2,300 tripulantes. Crucero Wonder of the Seas. 23 de mayo 2022. Foto: © Raúl Martínez.

¿Qué tan importante es para Royal Caribbean la región de América Latina?

Es una región muy importante, porque tenemos familias que han sido fieles clientes de Royal Caribbean por muchos años. Tenemos 52 años de servir a las familias latinoamericanas; y es que tenemos un producto multigeneracional enfocado y desarrollado en función de la familia.

Somos un producto 100% familiar. Cuando estamos creando, innovando y desarrollando el producto, nuestro pensamiento debe abarcarlos a todos: desde el más niño hasta el más grande y, por eso, las familias de Latinoamérica la pasan tan bien a bordo de nuestros barcos.

Tenemos el mejor producto vacacional de marca de cruceros de la región; tenemos el posicionamiento más alto en los 18 países donde trabajamos. Pero, más allá de eso, tenemos una oportunidad, porque el nivel de penetración de cruceristas en la región es muy baja.

Esto nos da la oportunidad, frente a todo el crecimiento que va a tener Royal Caribbean en los próximos años, de poder traer más clientes a bordo de nuestros barcos. Esto es coincidente con lo que dice Lucas Bueno, Manager Trade Marketing para Latinoamérica y el Caribe de Royal Caribbean International, quien asegura que la apuesta de la compañía es fortalecerse a nivel mundial con los nuevos proyectos en los que trabaja la empresa.

Zona de toboganes dentro del Crucero Wonder of the Seas de Royal Caribbean. 23 de mayo 2022. Foto: © Raúl Martínez.

“Estamos convencidos de que el mercado latino es uno de los de mayor oportunidad para el sector de los cruceros”, asegura quien también fue elegido como uno de los 50 líderes del marketing 2022 por la revista Merca 2.0.

Alberto Muñoz, vicepresidente de Royal Caribbean para Latinoamérica y El Caribe. 13 de noviembre 2021. Foto: © Royal Caribbean.

Cruceros, a superar la pandemia

La pandemia de Covid-19, que se prolongó por más de dos años en el mundo, trajo diversos retos para la reactivación económica en todos los sectores y, sin duda, el turístico fue uno de los más relevantes. En México, por ejemplo, la actividad de cruceros comenzó a reactivarse a partir de junio de 2021, según la Sectur. La secretaría que encabeza Miguel Torruco Marqués detalla que, de junio a diciembre de 2021, llegaron 1,754,000 pasajeros, 32% menos comparado con el periodo de enero a abril de 2020, cuando arribaron 2,580,000 cruceristas, y estando a un 80.7% de alcanzar el número de pasajeros de 2019.

En términos de ingreso de divisas de los cruceristas que llegaron en 2021, éste fue de 124.4 mdd, 31.8% por debajo de lo registrado en 2020, faltando un 80.1% para alcanzar las divisas captadas en 2019, que fueron de 626.6 mdd.

Zona de albercas en Crucero Wonder of the Seas. 23 de mayo 2022. Foto: © Raúl Martínez.

¿Cuáles son los retos para la compañía después de la pandemia?

De alguna forma, [para] reiniciar las operaciones, en el caso de Royal Caribbean, desarrollamos un plan de implementación para, paulatinamente, ir reintroduciendo cada barco. Esto comenzó el 12 de junio del año pasado, con el primer barco que salió de las Bahamas, y hemos ido cumpliendo todos nuestros tiempos. Ya para este mes de mayo vamos a tener todos nuestros barcos operando, es decir, 26.

También dentro de esta perspectiva, [hubo que] mantener el servicio de Royal Caribbean de tal forma de que se aplicaran los protocolos más robustos, pero que eso no interfiriera con la experiencia del pasajero.

El año pasado, fuimos la única compañía de cruceros que sobrepasó el millón de pasajeros a bordo. Y ya pronto vamos a llegar a los 2 millones. Realmente ha sido una gran labor, y ha sido bastante bien manejada, porque nosotros monitoreamos el nivel de satisfacción de nuestros clientes. Puedo decir que tenemos el nivel más alto de satisfacción en toda nuestra historia, en estos momentos.

Una nueva clase de cruceros

Tecnología, innovación, sustentabilidad y estrategias de negocio encaminadas a nuevos consumidores es lo que la compañía ve como herramientas para satisfacer a una nueva generación de viajeros. Muñoz añade que, para el futuro próximo, la compañía que lidera en la región ya contempla algo que, desde ahora, se considera como la siguiente generación de estos gigantes marítimos. Habrá que estar atentos.

