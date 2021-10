¿Trabajar en un coworking o en un café? Compara costos

Ahora que es posible salir con un poco más de confianza, quizá te interese volver a salir a trabajar a algún café, seguro pedirás un capuchino y algo extra para cuando se acerque la hora de la comida. De esa forma, el gasto de ir a trabajar va creciendo y creciendo.

De acuerdo con Manuel Del Valle, developer y connection maker en Homework, un espacio flexible de trabajo ofrece muchas ventajas tanto a nivel de infraestructura, como de costos, a los emprendedores y empresas que necesiten un sitio para poner a todo su creatividad, pero desafortunadamente no todos los saben.

“En promedio un café en locales populares cuesta $50 pesos y eso de alguna forma te brinda la oportunidad de trabajar unas tres horas, para entonces es posible que te empiecen a presionar para comprar otro producto o para que ya te retires. El ruido del lugar podría interrumpir tus videollamadas y, en general, no siempre son el sitio idóneo para trabajar”, explica.

Un coworking te brinda justo un espacio con todas las comodidades y la flexibilidad que estás buscando.

“En los espacios flexibles apoyamos a las empresas y emprendedores (en grupo o en solitario) que solo quiere usar el espacio que necesita y no más. Se tiene la flexibilidad de no tener que rentar un lugar tan grande para subutilizarlo. No hay que contratar internet, pagar limpieza o seguridad. Tampoco se requiere firmar un contrato a largo plazo, los interesados pueden tener todos los servicios integrados y venir un solo día o contratar una sala de juntas desde una hora”, agregó.

Un coworking te brinda también cabinas telefónicas, salas de reuniones, lugares fijos para trabajar, incluso auditorios en caso de que quieras hacer una presentación de tu marca, de tu emprendimiento o si quieres invitar a inversionistas para cerrar futuros negocios.

Te sugerimos leer: ¿Necesitas un espacio de trabajo a costo cero? La iniciativa de la asociación de coworkings te interesa

Manuel Del Valle también forma parte de la Asociación Mexicana de Coworkings y Espacios Flexibles (AMXCO) que, a través de la iniciativa “Reactivando México”, ofrece más de 1,200 horas de coworking a emprendedores y pymes sin costo alguno como una forma de impulsarlos en el marco de la pandemia y sus devastadores efectos.

“Esta iniciativa nació del impacto social que queremos tener como asociación, la AMXCO nació para consolidar el esfuerzo de toda la industria de coworking y espacios flexibles, pero nos faltaba ese ingrediente social. Tenemos la infraestructura especializada y queremos poner nuestro granito de arena para devolver mucho de los que nos da nuestro país”, explicó.

La convocatoria está abierta a hombres y mujeres mayores de 18 años con residencia en México y que, debido al covid-19 u otros factores no han podido contratar un servicio de oficina para seguir adelante con sus proyectos. Consulta todas las bases aquí.

La mayoría de membresías de coworking consideradas en esta iniciativa contemplan un uso diario del espacio de alrededor de 8 horas. Así pues, si contemplamos 20 días hábiles al mes durante un periodo de 6 meses, cada persona acreedora a este tipo de membresías estará disfrutando de un total de hasta máximo 960 horas en espacios de trabajo.

Si en un café un día de trabajo te cuesta entre $100 y $150 pesos, hacerlo 5 días a la semana te costaría hasta $750 pesos, $3,000 al mes.

Trabajar medio año en un café bajo las condiciones antes mencionadas te costaría entre $12,000 y $18,000 mil pesos, sin embargo, gracias a la iniciativa Reactivando México no pagarías absolutamente nada.

¿Cómo aumentar tus posibilidades de ganar una de las membresías individuales con duración de hasta seis meses?

“Mi consejo es que tengan un proyecto muy concreto, hay muchas buenas ideas y no estamos cerrados a ellas, pero sí queremos dar oportunidad a las personas que ya tienen algo un poco más concreto, que ya lo hayan echado a andar, a lo mejor gente que ya tiene un minimun viable product (MVP), que ya esté vendiendo o que ya tenga algo de facturación, no necesariamente mucho. Con que tengan un proyecto ya estructurado, con eso es más que suficiente. Además, recuerden que el comité evaluará no solo los proyectos, sino también a las personas que los están llevando a cabo. Necesitamos que los convenzan de porqué su proyecto es el ideal para llevarse este beneficio que estamos encantados de otorgar”, finalizó Manuel Del Valle.

