¿Tu puntaje de crédito y en el amor es bajo? Mira cómo evitar que te rechacen

Pareciera que el rechazo a un crédito o el rechazo de un prospecto amoroso no están ligados, pero podría ser que sí.

Empecemos por lo primero, ¿por qué a veces no me dan crédito? La respuesta pudiera ser que has hecho cosas que te vuelven menos atractivo para los otorgantes de crédito, pero hay forma de solucionarlo. Como sucede en el amor, los otorgantes de crédito tienen sus preferencias y requisitos mínimos, esto son sus modelos de negocio y de tolerancia al riesgo.

Para gustarles es conveniente estar en Buró de Crédito, esto quiere decir que tienes un crédito o un servicio a crédito que te está generando un Reporte de Crédito con su respectivo Mi Score, de esto último te doy más detalles en un momento.

Tener experiencias crediticias te hacen conocido y de menor riesgo. Ahora bien, esos créditos hay que pagarlos puntualmente, que no es otra cosa que pagar por lo menos el mínimo que te piden y hacerlo a tiempo. Lo anterior demuestra que sabes manejar tus recursos para cumplir siempre.

¡Echa un vistazo a esto!: ¿Quieres dejar la soltería? La clave podría estar en mejorar tu Buró de Crédito

Otra cosa que les gusta a las instituciones otrogantes de crédito es que manejes tus límites de crédito de forma responsable y que no estés sobreendeudado. Estas son cosas son muy importantes, pues si vives del crédito tienes mayor probabilidad de incumplir y; si ya no tienes recursos para pagar un nuevo crédito, no podrías pagar lo que solicitas.

Hay otros aspectos que también toman en cuenta y que no necesariamente están en nuestro control como, por ejemplo, la edad. Supongamos que tienes 100 años cumplidos y quieres un crédito a un plazo de 20 años. El riesgo está en la edad, yo no conozco a nadie que haya vivido hasta los 120 años.

En el amor es igual, las personas se ponen “n” cantidad de requisitos incluyendo la edad mínima y máxima para aceptar a alguien como pareja. En el tema del amor, estudios hechos en Estados Unidos han demostrado que la mayoría de las personas también consideran muy importante que una potencial pareja tenga un buen Reporte de Crédito y, por ende, un Mi Score alto. De hecho, a mayor puntaje de Mi Score, mayor probabilidad hay de dejar la soltería en los próximos 12 meses.

Estudios adicionales explican que las personas en ese país están buscando parejas financieramente estables y responsables que puedan obtener fácilmente un crédito hipotecario, pues nadie quiere vivir con los suegros.

Otros estudios revelan que, si ambos integrantes tienen un buen Mi Score, mayores son las probabilidades de permanecer juntos en pareja. Esto tiene su lógica, ya que no habrá discusiones sobre adeudos por no haber manejado bien los créditos. Si la diferencia entre scores es de 66 puntos o más, hay 24% de probabilidades de que haya un rompimiento en los próximos dos a cuatro años y, si superas ese tiempo, todavía queda un 12% de probabilidades de que eso suceda al quinto o sexto año.

¿Te perdiste este texto de Wolfgang Erhardt?: Que no te ‘chamaqueen’ con cuentos sobre tu Buró de Crédito

El Mi Score y se puede pedir junto con el Reporte de Crédito Especial. La puntuación de Mi Score va de los 400 a 850 puntos. A mayor puntuación mejor es historial crediticio, es decir, es una persona de menor el riesgo. Una puntuación baja indica, obviamente, lo contrario. Un Mi Score atractivo comienza en los 650 puntos, idealmente hay que logar tener más.

Para ayudarte a subir tu puntuación Mi Score, Buró de Crédito tiene una herramienta gratuita en su página web que se llama Tu Asesor la cual te da consejos sobre acciones a tomar para mejorar el Reporte de Crédito y subir tu puntuación. De esta manera, lograrás ser más atractivo para ese amorcito que persigues y también para los otorgantes de crédito.

Wolfgang Erhardt es vocero nacional de Buró de Crédito, vocero de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Burós de Crédito, y autor del libro “¡Quiero un crédito! Cómo obtenerlo y conservarlo”.

Twitter: @WolfgangErhardt

LinkedIn: Wolfgang Erhardt

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.