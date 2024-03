Optimizar resultados de la empresa y mejorar la calidad de vida de los colaboradores, este nuevo enfoque puede lograrlo

“Individualmente, somos una gota. Juntos, somos un océano.” Ryunosuke Satoro

El presente artículo pretende hacer un análisis, respecto de la productividad ligada con las jornadas de trabajo en Mexico, con la finalidad de hacer una reflexión de la forma de obtener mejores resultados en las empresas y mejorar la calidad de vida del personal de todo tipo de empresas, ya sean familiares o no.

Algo que considero cierto y que he aprendido a través de mi experiencia como socio de una firma de consultores en empresas familiares y gobierno corporativo, es que no se obtienen mejores resultados por permanecer más tiempo en la empresa; la productividad se trata de que en el tiempo efectivamente, enfocado y eficientemente trabajado se ofrezca a la empresa lo mejor de uno mismo para lograr más con menos, es decir la cantidad de tiempo invertido no forzosamente implica calidad de resultados.

Este tema es importante, porque otras empresas de la competencia nacional y mundial trabajan en mejorar su productividad, haciendo ajustes en sus jornadas laborales, obteniendo mejores resultados, y con ello se nos obliga a estar a la altura de nuestros competidores, con el consiguiente deber de buscar alcanzar dicho aumento en la productividad. Adicionalmente el personal que colabora en estas empresas se mantiene mejor motivado y aumenta su calidad de vida al poder disponer de tiempo para convivir con su familia y realizar otras actividades personales y por lo tanto se lograra lo siguiente; “Nadie que esté entusiasmado con su trabajo puede temer nada de la vida”. Samuel Goldwyn

Esta es una materia para mi gusto pendiente de aprobar en nuestro país, donde la mayoría de las empresas obtiene una baja calificación. Aun cuando la apertura comercial mundial ha empujado a los empresarios mexicanos a eficientarse para hacerse más competitivos y productivos; sin duda México, es de los países menos productivos de sus socios comerciales de America del Norte, Europa y Asia, por ello ahora las empresas deben voltear los ojos hacia los nuevos esquemas que puedan dar como resultado un aumento en la productividad, tema que parece no está siendo bien atendido en México. Además de que la actualidad hay una escasez de personal en todas las industrias y todos los niveles.

Lo anterior es preocupante, mereciendo una reflexión sobre todo si queremos ganar, aunque sean algunos puntos en la productividad frente a otros países, siendo necesario mejorar la calidad de vida de los colaboradores y disponer de productos y servicios más competitivos. Esto se puede lograr trabajando efectivamente e inclusive reduciendo las jornadas de trabajo, así como, mejorando el ambiente físico de las instalaciones y teniendo los descansos necesarios debidamente programados para despejar la mente, permitiendo la recuperación física y mental.

Demasiadas personas se pasan más tiempo concentradas en sus debilidades que desarrollando sus áreas fuertes. Al concentrarse en lo que no tienen, olvidan los talentos que sí tienen. Esto las hace improductivas y no les permite ganar más ni aportar valor para la empresa en que trabajan.

El concepto de productividad no es entendido de la misma forma por unos que por otros, principalmente entre los colaboradores que lo asocian con la implantación de nueva maquinaria, sistemas, equipos de cómputo con sus programas, cambio de ritmos de trabajo e incluso con los despidos o la disminución de plazas. En cambio, los empresarios por su parte asocian este término con los horarios, con la medición y control permanente del tiempo de las actividades realizadas, por ello al ser distinta la concepción o el alcance de ésta, la productividad siempre será motivo de controversia. Siendo necesario superar estas discrepancias o armonizarlas, realizando cambios desde la perspectiva de ambas partes, encaminándose a la calidad del trabajo, lo que influirá en la productividad de las empresas.

Ahora bien, dentro del rubro de la productividad, es importante optimizar los recursos disponibles y los colaboradores no pueden ser un elemento más, sino que han de formar parte de manera integral del futuro de las empresas como su activo más valioso, ya que, es la calidad humana de una compañía y la relación de su gente la que marca que tipo de empresa es y los valores que la rigen.

Por ello, posiblemente será necesario evaluar la posibilidad de implementar horarios reducidos, ya que, esta probado principalmente en Europa que las jornadas reducidas tienen un mayor impacto en la productividad.

Una de las conclusiones es que no hay que dedicarle más tiempo al trabajo, sino ser más eficaces en lo que hacemos ya sea desde home office o presencial, esto aplica en empresas de todos los sectores; siendo importante tener solo el personal necesario para desarrollar las actividades productivas y administrativas, pudiéndose implementar una reducción de horario, respetando la implementación del mismo en aras de permitir al trabajador una mejor calidad de vida y un descanso, que se retribuirá con un mejor desempeño y lealtad hacia su empresa.

“Cuando se cansa el cuerpo, la mente no funciona y los resultados son deficientes”

Respecto a lo anterior, no es una idea aislada, sino que coinciden la mayoría de los expertos en la materia, al señalar la vinculación del factor humano con la productividad de las empresas. Por ello es necesario revisar las políticas de recursos humanos, viendo esto como una estrategia que deben adoptar las empresas para lograr atraer, retener el talento y tener sus plantillas de personal completas.

Es importante cambiar la forma y la organización de las empresas, impulsando la flexibilidad de horarios, buscando definir cada puesto de trabajo y sobre todo fijar las remuneraciones al personal en función de cumplimiento de objetivos es decir en forma fija y variable sin importar el monto que ganen, de acuerdo con el impulso o apoyo que presten a su empresa al utilizar su talento e innovación para crear productos y servicios de valor agregado por los que el mercado quiera pagar más y que por lo tanto permita pagar más a todo el personal.

En el camino para la implantación de nuevas metodologías de trabajo en México, se deben aprovechar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías la inteligencia artificial, que permiten de hecho trabajar desde diferentes puntos a lugar físico de la empresa. “La recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer más trabajo bien hecho.” Jonas Edward Salk & bull”

El promover la calidad de vida en las organizaciones trae consigo beneficios importantes para empresa, tales como: mayor lealtad y compromiso de los colaboradores hacia la organización, retención del talento; incremento en la productividad, y mayores niveles de satisfacción laboral, reduciéndose los índices de ausentismo y rotación voluntaria.

Por último, considero indispensable el fomento por parte de las autoridades a la creación de fuentes de empleo, con incentivos fiscales para las empresas que inviertan en generarlos o por lo menos no limitarles la deducción de las prestaciones que no están gravadas. Tenemos la oportunidad de ser más competitivos y lograr ganar todos los involucrados si cada uno asumimos la responsabilidad de lo que nos corresponde hacer en beneficio de la empresa, sus colaboradores, clientes, la comunidad, el gobierno y la sociedad en general.

