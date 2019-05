Una gran aspiración para mejor calidad de vida

El cambio lo producen dos grandes fuerzas, una fuerza externa que viene de afuera hacia dentro y te cambia, aunque no quieras o bien una gran fuerza que viene dentro de ti y decides cambiar. ¿Cuál fuerza prefieres?

Es sorprendente lo que está sucediendo en el mundo de los negocios: Más de 100 tiendas de Macy´s están cerrando, todas las tiendas The Limited están cerrando, Toys “R” Us acaba de registrar su bancarrota, Michael Kors en una picada inimaginable, cantidades de posiciones en empresas están desapareciendo. Más de la mitad de los McDonald’s a nivel mundial ya están 100% automatizados, datos que ya conoces, la compañía de hospedajes más grande del mundo no tiene propiedad privada, Airbnb. Hoy Amazon es el retailer más grande del mundo, por arriba de Walmart. La compañía más grande de transportes a nivel mundial no tiene autos, Uber.

A todo esto, le puedes sumar los cambios en tu entorno, en tu familia, en tu empresa, en tu negocio, en tu país. Sin duda esto nos lleva a que miremos nuestro mundo interior, elevar nuestro nivel de consciencia para poder vivir con una mejor intención y sobre todo tomar las acciones correctas.

Cinco cosas que te recomiendo:

Eleva tu nivel de consciencia. Elevar tu consciencia es un proceso continuo, leer cosas que te enriquezcan, ora, medita, escucha, observa. Pregúntate ¿Qué tres palabras definen la mejor versión de mí? Recuerda, una vida bien vivida es una vida con intención, entre más intención más claridad, entre más claridad más fortaleza en nuestras vidas. Adopta nuevos hábitos. Cambia la pregunta ¿Cómo puedo lograr más? por ¿Cómo puedo vivir mejor? Recuerda que entre más disciplina más tiempo para hacer lo que más amas en tu vida. Toma acción. Si tus próximos 12 meses fueran un año épico en tu vida y te preguntarás ¿Cómo lo logré?, visualiza los pasos que tomaste, toma nota de todo lo que visualizaste. Regresa al presente, ahora toma acciones de calidad. Aprende, aprende, aprende. ¿Quieres generar más valor en tu vida? Cuando dejas de aprender, dejas de crecer, cuando dejas de crecer dejas de progresar, cuando dejas de progresar comienzas a morir. Estudia, lee, ve a cursos, ten un coach, ten un mentor. El verdadero valor que puedes dar en tu vida no viene de las horas que inviertes en tu trabajo viene de tus habilidades, de tu capacidad de aprender y transformarte. Servir a los demás. ¿Cómo puedes inspirar y liderar a las personas que amas? Entrégate a los demás, contribuye más en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu país.

¿Tienes una gran aspiración para una mejor calidad de vida? Recuerda que cuando estás en tu área de confort no hay aprendizaje, cuando no aprendes no creces, cuando no creces no progresas. Dejar de aprender es estar muerto en vida.

Se extraordinario, da lo mejor de ti.

