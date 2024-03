Por una vida con propósito: tener mente objetiva y cuidar las decisiones que tomamos

Según la antigua tradición de la India, el propósito de la vida consiste en fijarnos objetivos que sean apropiados y que contribuyan a nuestra realización, nos acerquen a la plenitud, nos llenen de satisfacción y alegría.

Eso se logra con una mente objetiva que toma decisiones acertadas. En el marco del budismo y el hinduismo, un mudra es un gesto, considerado como sagrado por quienes lo realizan. Este gesto, generalmente se hace con las manos.

El mudra de la voluntad es el que convoca a la mente objetiva. Se forma entrelazando los dedos de las manos, elevando los dedos de en medio y bajando los pulgares. Es la preparación que se le da a la mente para la forma en la que tomamos decisiones.

Más allá de las tradiciones y de las creencias, la reflexión que trae consigo el mudra es de aplicación universal. Recomienda tomar decisiones, las pequeñas y cotidianas igual que las trascendentes, a partir de la preparación. Una mente objetiva no es improvisada. El que se prepara se permite enfrentar los retos de la vida, lo mismo los personales, los profesionales, los sociales, dando un paso a la vez. Ese es el secreto que nos llega desde el antiguo tiempo. Un paso a la vez nos abre una ventana de oportunidad, con independencia de si se trata de un proceso de aprendizaje, de curar algo, de construir un hábito o de edificar un cambio. Así, estamos fertilizando el terreno para una mejor toma de decisiones. Al ir tramo a tramo es más fácil ponernos en acción.

El mudra de la voluntad nos introduce a un gran escenario en el que se encuentra el camino a emprender. Ese sendero se debe recorrer con pausas. Law aceleración social no tiene cabida. La mayoría de las metas no se alcanzan en un salto mortal, se llega a ellas partiendo el camino en varios segmentos. Todos ellos van a irse alcanzando y enraizando una sensación de logro o corrección, según sea el caso. Es decir, desde la objetividad, decidimos qué rumbo hemos de tomar y trazamos la ruta mapeando los pasos. Una vez hecho esto, el recorrido ha de empezarse de inmediato. La voluntad se relaciona directamente con la forma en que tomamos decisiones. La procrastinación es el enemigo por vencer.

Los sabios de la India no sustentaron esta sabiduría en ocurrencias. Su perspectiva se funda en que los primeros logros nos fortalecen la voluntad. Las correcciones de rumbo son más sencillas, menos costosas y más rápidas. Esta actitud nos aumenta el entusiasmo e impacta directamente en la seguridad con la que vamos dando nuestros pasos. Decidir con una mente objetiva nos blinda y ayuda a acelerar aprendizaje. Es por ello que la voluntad incide directamente en la forma en la que tomamos decisiones. Es preciso fortalecerla.

¿Cómo fortalecemos la voluntad para lograr tener una mente objetiva? La voluntad que construye una mente objetiva funciona mejor cuando se cumplen ciertas características.

1) Estar atento

No hay algo que perturbe más a una mente objetiva que estar desprevenida. Esto descoloca a la persona más fría. Hay que estar preparados.

2) Abrir los ojos, los oídos y cerrar la boca

Es necesario fomentar una retroalimentación y estar dispuesto a escuchar lo que nos tienen que decir. Hay que tener una actitud adecuada de escucha atenta y presencia plena. Para ello es preciso saber la retroalimentación no es un consejo. El asesoramiento es unilateral. La retroalimentación es colaborativa.

3) Ser constructivo

Una mente objetiva se enfoca en el problema, no en la persona. Hay momentos en los que cometen errores o necesitan desarrollar nuevas habilidades para rendir al máximo. Si escuchamos y vemos de manera reflexiva, podremos fortalecer nuestra voluntad y crecer nuestra mente objetiva. Aquí está la clave: no se trata solo de lo que dices, sino de cómo lo dices. No se trata de lo que nos dicen, sino de cómo lo recibimos.

4) Hay que prepararse

Se trata de reflexionar sobre el rumbo que elegiremos. Para ello, es preciso decidir qué acciones, errores, elecciones o juicios vamos a llevar a cabo. La mente objetiva se enfoca. Elige en qué se va a centrar, se apega a ello y planifica ser organizado en su desempeño.

5) Ser oportuno

Para una mente objetiva el manejo del tiempo es muy relevante. La puntualidad con la que conseguimos nuestros objetivos es un requisito irrenunciable. Lo más probable es que, con las diversas personas y proyectos el tiempo no es una variable esté en el radar. Cuando hay una promesa de logro y no se cumple en tiempo y forma por falta de oportunidad la frustración, la confusión u otros sentimientos se dan por llegar tarde. La oportunidad es un elemento elevante.

6) Ser constructivo, controlado y respetuoso

Las emociones suelen ser una parte importante de la vida profesional, no sólo para nosotros, sino también para los demás. Una mente objetiva es capaz de controlar y regular emociones durante su desempeño. Si nos sentimos abrumados en cierto momento, es mejor respirar hondo y luego cumplir.

7) Ser curioso

Una mente objetiva siempre está buscando respuestas. Pueden ser preguntas simples como “¿Cuáles son tus pensamientos?” las que den paso a la claridad o que permiten reflexionar en voz alta. Las preguntas curiosas pueden provocar un diálogo auténtico y honesto. Y, lo que es más importante, abre ventanas de oportunidad a posibles soluciones y a caminos alternativos.

Si según la antigua tradición de la India, el propósito de la vida consiste en fijarnos objetivos que sean apropiados y que contribuyan a nuestra realización, nos acerquen a la plenitud, nos llenen de satisfacción y alegría, la búsqueda y construcción de una mente objetiva es el camino. El mudra de la voluntad es el que convoca a la mente objetiva. Es la preparación que se le da a la mente para la forma en la que tomamos decisiones.

Los mudras son el lenguaje de signos más antiguo que existe en el mundo, cuyos símbolos encontramos en la práctica ancestrales. Representan un medio de comunicación no verbal muy empleado en numerosos países de Asia. Se trata de un método para dar mensajes al cuerpo y a la mente. Es una manera de prepararnos para desarrollar una mente objetiva que tome buenas decisiones.

Contacto:

Correo: [email protected]

Twitter: @CecyDuranMena

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.