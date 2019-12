Desde que era un niño, Humberto Ramos conjuntó sin querer en su vida dos grandes pasiones: por un lado, le encantaba dibujar, mientras que, por el otro, era un gran seguidor de las historietas.

Fue esta combinación la que lo llevó soñar en grande: Añoraba ser dibujante de Spider-Man, uno de los superhéroes más grandes en la historia. Y la realidad es que jamás se detuvo hasta conseguirlo.

Comenzó muy joven, mientras estudiaba la universidad, ilustrando novela policíaca para Editorial Vid, para, posteriormente, en 1993, abandonar México para asistir por primera vez al mayor evento de esta industria en el mundo: la Comic-Con de San Diego.

Llegó al evento, visitó diversos stands y fue por la grande. Presentó su trabajo ante el equipo de editores que Marvel, la editorial de cómics más importante del mundo.

“Yo nunca había salido de México, menos sin mi familia, y ahí estaba yo ante ellos, con muchísimos miedos, pero con una ilusión mucho más grande que todo eso”, recuerda Ramos en entrevista con Forbes México.

Lee también: Los 100 Creativos Mexicanos 2019| La industria creativa genera el 7% del PIB

Por si esto fuera poco, le tocó abrir su portafolio ante un ídolo, Tom Breevort, en aquel entonces el encargado de editar precisamente las historietas de Spider-Man. “Yo recuerdo que tomó mi portafolio y me dijo que tenía talento, pero que aún me faltaba, por lo que me invitó a regresar el año siguiente”, detalla.

Tomó sus cosas y volvió a México, aunque no lo hizo decepcionado, porque la realidad es que sabía que uno de sus ídolos le había dicho que tenía la capacidad, pero las cosas no fueron igual de tersas el siguiente año.

“El segundo año no fue nada fácil, porque llegué frente a los editores y quien revisó mi trabajo fue muy sincero conmigo: desde su perspectiva yo no servía para esto”, rememora.

Pero esto no lo detuvo, ya que ese mismo año Milestone Media, una línea editorial dentro de DC Cómics, le dio su primera oportunidad. “Me ofrecieron hacer un par de números a Superboy y fue ese trabajo el que después me llevó a ser dibujante titular de Impulse, un Flash joven”, dice.

A partir de esta experiencia todo su trabajo estuvo exclusivamente enfocado en llegar a ser el dibujante principal de Spider-Man, algo que finalmente unos años después consiguió y que ha mantenido hasta hoy.

“Yo te diría, sin temor a sonar cursi, que Spider-Man ha sido uno de los pilares sobre los que he construido no sólo mi carrera, sino toda mi vida, de niño siempre soñé con tener una vida como la de Peter Parker y hoy la tengo”, señala sonriente.

Para él, la creatividad está definida por dos cosas, por un lado, la capacidad de poder reunir en el trabajo del día a día todos los conocimientos que vas obteniendo a lo largo de la vida, y por otro, en el esfuerzo que las personas dediquen para lograr sus objetivos. “En una industria tan talentosa el esfuerzo y el compromiso son cosas muy importantes, son para mí los valores más relevantes para poder mantenerse vigente”.